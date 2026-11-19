Seguro de celular e venda de aparelhos usados podem fazer parte de diferentes etapas da jornada de compra do consumidor. É nesse modelo de atendimento de ponta a ponta que aposta o Grupo Pitzi, que reúne soluções relacionadas ao mercado de smartphones.

Fundada em 2012, a empresa integrou recentemente as operações da Renov, plataforma de troca que utiliza inteligência artificial para avaliar aparelhos usados e aceitá-los como parte do pagamento na aquisição de novos dispositivos. O grupo também conta com uma frente de aluguel de celulares.

Com a ampliação da atuação, a empresa espera faturar R$ 280 milhões em 2026. Para 2027, o objetivo é crescer 40%, com foco em novos lançamentos e na expansão internacional.

“O que tratamos de fazer é justamente que essas quatro coisas conversem entre si: proteção, aluguel, troca e reparo. Queremos oferecer produtos financeiros melhores para o varejo e gerar oportunidades de rentabilidade para os nossos clientes”, diz Felipe Mendes, CEO do Grupo Pitzi.

Como nasceu a Pitzi

A Pitzi foi fundada pelo americano Daniel Ratkoff. Em 2012, quando veio morar no Brasil, ele perdeu um celular e decidiu criar uma empresa de seguros para aparelhos.

Na época, já existia no país a oferta de garantia estendida para celulares, mas a proteção contra danos acidentais, como a quebra da tela, ainda era pouco explorada. A ideia surgiu de um modelo que Daniel conheceu nos Estados Unidos e decidiu trazer para o mercado brasileiro.

A operação começou com foco na distribuição de seguros e serviços de proteção no varejo, em um modelo B2B2C, por meio de parcerias com operadoras de telefonia, como Vivo, Claro e TIM. Com o tempo, a empresa ampliou sua atuação e passou a atender também grandes varejistas.

Até 2021, o crescimento foi impulsionado principalmente pela venda de serviços de seguro e proteção.

Como o grupo diversificou os negócios

Em 2022, a empresa ganhou uma nova frente de atuação: a Leapfone, dedicada ao aluguel de celulares.

“Ela oferece celulares novos ou seminovos para pessoas e empresas por meio de um modelo de aluguel. O cliente pode utilizar o aparelho por 30 meses e, ao final do contrato, tem a opção de comprá-lo por um valor simbólico. É, na prática, uma modalidade de crédito por meio do celular”, afirma Mendes.

A criação da Leapfone partiu da percepção de Daniel Ratkoff de que, além de proteger os aparelhos, era preciso ampliar o acesso da população a smartphones de melhor qualidade. A proposta era atender especialmente consumidores das classes média e média baixa que, por falta de crédito ou de recursos financeiros, tinham dificuldade para comprar um celular.

Em 2025, o grupo deu mais um passo na diversificação dos negócios, com a integração da Renov. Especializada na compra e troca de aparelhos usados, a empresa utiliza inteligência artificial para avaliar as condições dos dispositivos e viabilizar sua utilização como parte do pagamento na aquisição de novos produtos.

A integração foi motivada pela intenção de conectar os diferentes serviços oferecidos pelo grupo, reunindo proteção, aluguel e trade-in em uma mesma estrutura. Com isso, a Pitzi busca ampliar as oportunidades de receita para os varejistas e oferecer uma jornada mais completa aos consumidores.

Na sequência, o grupo iniciou um processo de reorganização das operações, com a integração das equipes e a chegada de executivos com experiência no mercado de celulares e no varejo, como Rodrigo Tozzi, Ismael Kolling e Matheus Mundstock.

O objetivo é fazer com que as diferentes frentes de negócio funcionem de maneira complementar. “Hoje, quem aluga um celular pela Leapfone também pode entregar seu aparelho usado como parte da negociação para iniciar um novo contrato de aluguel. Nesse caso, a Renov faz a compra do dispositivo, enquanto a Leapfone oferece a locação”, exemplifica Mendes.

O processo trouxe desafios tecnológicos e culturais. Como cada empresa tinha sua própria plataforma, foi necessário avaliar quais sistemas seriam mais adequados para cada serviço. Além disso, a chegada de profissionais com novas perspectivas sobre o varejo exigiu adaptações nas equipes.

Quais são as estratégias para crescer

Para sustentar a expansão, a estratégia do Grupo Pitzi é ampliar a oferta de soluções para os varejistas com os quais já trabalha, em vez de concentrar esforços apenas na conquista de novos clientes. A ideia é aproveitar os relacionamentos existentes para apresentar serviços complementares, como proteção, aluguel e compra de aparelhos usados.

A integração das frentes de negócio também busca facilitar a oferta de serviços de ponta a ponta, tanto para o varejista quanto para o consumidor. Com as operações conectadas, é possível, por exemplo, utilizar um aparelho usado como parte da negociação para iniciar um novo contrato de aluguel ou contratar um seguro.

Outra aposta está no desenvolvimento de soluções de crédito para facilitar a compra de eletrônicos. A companhia trabalha com um parceiro do setor financeiro na criação de uma oferta que combine crédito, proteção e trade-in no ponto de venda. “Crédito no Brasil é uma necessidade, especialmente para compra de TV, celular e afins”, diz o executivo.

No campo da expansão internacional, a empresa mira novos mercados com a tecnologia da Renov, que permite avaliar aparelhos usados remotamente, por meio de um link enviado ao celular do consumidor. A solução já despertou o interesse de uma grande operadora de telefonia, que avalia implementá-la em outros países. A expectativa é que essa possibilidade avance em 2027.

O grupo também prepara novos serviços, como o Caminho Protegido, com lançamento previsto para novembro. A ferramenta permite bloquear o acesso a aplicativos de bancos, compras e pagamentos quando o usuário está fora de ambientes considerados seguros. A iniciativa amplia a atuação da Pitzi para além da proteção física dos aparelhos, com soluções voltadas também à segurança digital.