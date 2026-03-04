ChatGPT, Claude ou Gemini? Veja quais recursos você ganharia e quais perderia em cada chatbot

A corrida global por inteligência artificial não acontece apenas entre empresas. Ela também ocorre na tela do celular de milhões de usuários.

Cada vez mais profissionais testam diferentes chatbots — como ChatGPT, Claude e Gemini — em busca da melhor combinação de produtividade, criatividade e automação. Mas trocar de plataforma pode significar ganhar algumas funções e abrir mão de outras.

Para quem acompanha a evolução da IA como ferramenta de trabalho e vantagem competitiva, entender essas diferenças é essencial. As informações foram retiradas de Business Insider.

A nova disputa entre os chatbots

O mercado de assistentes de IA vive uma disputa intensa entre três protagonistas:

OpenAI , com o ChatGPT

Anthropic , com o Claude

Google , com o Gemini

A rivalidade se intensificou recentemente após uma disputa institucional em Washington envolvendo a Anthropic e o Departamento de Defesa dos EUA. O episódio acabou impulsionando o interesse pelo Claude, que chegou ao topo da App Store por alguns dias.

Enquanto isso, o Gemini tenta ganhar terreno apostando em integração profunda com o ecossistema do Google.

O que os três chatbots têm em comum

Apesar da competição, os principais recursos básicos já são padrão entre as plataformas.

Entre as funcionalidades compartilhadas estão:

Conversas por texto

Interação por áudio

Análise de imagens

Geração de código

Integração com ferramentas externas

Essas capacidades tornaram os chatbots ferramentas úteis para tarefas profissionais que vão de análise de dados a criação de conteúdo.

Onde cada chatbot se diferencia

As diferenças aparecem nas funcionalidades mais avançadas.

ChatGPT se destaca pela diversidade de recursos multimodais. O sistema permite geração de imagens, análise de vídeo, câmera ao vivo e acesso a ferramentas de pesquisa aprofundada.

Claude, da Anthropic, prioriza integração com ferramentas profissionais, oferecendo conectores com plataformas como Slack, Figma e Canva.

Gemini, do Google, aposta na integração nativa com serviços da empresa e apresenta recursos mais amplos de geração multimídia, incluindo vídeo e música.

Além disso, o Gemini possui uma das maiores janelas de contexto — ou seja, capacidade de lidar com grandes volumes de informação dentro de uma mesma conversa.

