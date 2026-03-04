Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

ChatGPT, Claude ou Gemini? Veja quais recursos você ganharia e quais perderia em cada chatbot

Disputa entre OpenAI, Anthropic e Google intensifica corrida por usuários de IA

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 4 de março de 2026 às 14h04.

Última atualização em 4 de março de 2026 às 14h15.

Tudo sobrePré-MBA em IA
Saiba mais

A corrida global por inteligência artificial não acontece apenas entre empresas. Ela também ocorre na tela do celular de milhões de usuários.

Cada vez mais profissionais testam diferentes chatbots — como ChatGPT, Claude e Gemini — em busca da melhor combinação de produtividade, criatividade e automação. Mas trocar de plataforma pode significar ganhar algumas funções e abrir mão de outras.

Para quem acompanha a evolução da IA como ferramenta de trabalho e vantagem competitiva, entender essas diferenças é essencial. As informações foram retiradas de Business Insider.

Se deseja aprender as maiores ferramentas de IA do mercado, clique aqui para garantir vaga em curso gratuito sobre o tema 

A nova disputa entre os chatbots

O mercado de assistentes de IA vive uma disputa intensa entre três protagonistas:

  • OpenAI, com o ChatGPT
  • Anthropic, com o Claude
  • Google, com o Gemini

A rivalidade se intensificou recentemente após uma disputa institucional em Washington envolvendo a Anthropic e o Departamento de Defesa dos EUA. O episódio acabou impulsionando o interesse pelo Claude, que chegou ao topo da App Store por alguns dias.

Enquanto isso, o Gemini tenta ganhar terreno apostando em integração profunda com o ecossistema do Google.

O que os três chatbots têm em comum

Apesar da competição, os principais recursos básicos já são padrão entre as plataformas.

Entre as funcionalidades compartilhadas estão:

  • Conversas por texto
  • Interação por áudio
  • Análise de imagens
  • Geração de código
  • Integração com ferramentas externas

Essas capacidades tornaram os chatbots ferramentas úteis para tarefas profissionais que vão de análise de dados a criação de conteúdo.

Onde cada chatbot se diferencia

As diferenças aparecem nas funcionalidades mais avançadas.

ChatGPT se destaca pela diversidade de recursos multimodais. O sistema permite geração de imagens, análise de vídeo, câmera ao vivo e acesso a ferramentas de pesquisa aprofundada.

Claude, da Anthropic, prioriza integração com ferramentas profissionais, oferecendo conectores com plataformas como Slack, Figma e Canva.

Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui 

Gemini, do Google, aposta na integração nativa com serviços da empresa e apresenta recursos mais amplos de geração multimídia, incluindo vídeo e música.

Além disso, o Gemini possui uma das maiores janelas de contexto — ou seja, capacidade de lidar com grandes volumes de informação dentro de uma mesma conversa.

EXAME libera vagas para curso gratuito de IA

De olho nesse movimento e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial. 

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.  O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?

- Automatizar tarefas repetitivas.
- Personalizar sua abordagem profissional.
- Tomar decisões inteligentes com base em dados.
- Conectar-se melhor com clientes e colegas.
- Aumentar sua produtividade e credibilidade.

Para garantir a sua vaga, clique aqui

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IAInteligência artificial

Mais de Carreira

A regra 10-80-10 que líderes estão usando para aplicar IA nas empresas

Por que você foi ignorado após uma entrevista de emprego? Veja 5 razões — e como reagir

10 regras silenciosas que pessoas emocionalmente inteligentes seguem — mas raramente mencionam

Lidar com quem está te ignorando é mais fácil com IA generativa, como o ChatGPT

Mais na Exame

Líderes Extraordinários

Governança de carreira: quem tem autoridade para te contrariar?

Negócios

O erro que impede muitos empreendedores de virar CEOs e escalar seus negócios

Brasil

PEC da Segurança: votação é adiada em comissão após divergências sobre o texto

Mercados

Por que seguradoras viraram peça-chave na crise do Estreito de Ormuz