ChatGPT, Claude ou Gemini? Veja quais recursos você ganharia e quais perderia em cada chatbot

Publicado em 4 de março de 2026 às 14h04.
Última atualização em 4 de março de 2026 às 14h15.
A corrida global por inteligência artificial não acontece apenas entre empresas. Ela também ocorre na tela do celular de milhões de usuários.
Cada vez mais profissionais testam diferentes chatbots — como ChatGPT, Claude e Gemini — em busca da melhor combinação de produtividade, criatividade e automação. Mas trocar de plataforma pode significar ganhar algumas funções e abrir mão de outras.
Para quem acompanha a evolução da IA como ferramenta de trabalho e vantagem competitiva, entender essas diferenças é essencial. As informações foram retiradas de Business Insider.
O mercado de assistentes de IA vive uma disputa intensa entre três protagonistas:
A rivalidade se intensificou recentemente após uma disputa institucional em Washington envolvendo a Anthropic e o Departamento de Defesa dos EUA. O episódio acabou impulsionando o interesse pelo Claude, que chegou ao topo da App Store por alguns dias.
Enquanto isso, o Gemini tenta ganhar terreno apostando em integração profunda com o ecossistema do Google.
Apesar da competição, os principais recursos básicos já são padrão entre as plataformas.
Entre as funcionalidades compartilhadas estão:
Essas capacidades tornaram os chatbots ferramentas úteis para tarefas profissionais que vão de análise de dados a criação de conteúdo.
As diferenças aparecem nas funcionalidades mais avançadas.
ChatGPT se destaca pela diversidade de recursos multimodais. O sistema permite geração de imagens, análise de vídeo, câmera ao vivo e acesso a ferramentas de pesquisa aprofundada.
Claude, da Anthropic, prioriza integração com ferramentas profissionais, oferecendo conectores com plataformas como Slack, Figma e Canva.
Gemini, do Google, aposta na integração nativa com serviços da empresa e apresenta recursos mais amplos de geração multimídia, incluindo vídeo e música.
Além disso, o Gemini possui uma das maiores janelas de contexto — ou seja, capacidade de lidar com grandes volumes de informação dentro de uma mesma conversa.
De olho nesse movimento e nas perspectivas para o futuro do trabalho
O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.
O que você vai aprender?
- Automatizar tarefas repetitivas.
- Personalizar sua abordagem profissional.
- Tomar decisões inteligentes com base em dados.
- Conectar-se melhor com clientes e colegas.
- Aumentar sua produtividade e credibilidade.
