Visa compra brasileira Pismo, de software bancário, por US$ 1 bilhão

A Visa anunciou nesta quarta-feira, 28, que assinou um acordo definitivo para adquirir a Pismo, uma startup que fornece serviços bancários baseados em computação em nuvem e soluções de pagamentos, com operações na América Latina, Ásia Pacífico e Europa. O valor do acordo foi de US$ 1 bilhão, pago à vista.

Ao adquirir a Pismo, a Visa se posiciona para permitir, tanto para bancos quanto fintechs, criar rapidamente carteiras ou cartões digitais e utilizar os dados das transações para melhorar seus serviços aos clientes.. A plataforma da Pismo também permitirá à Visa fornecer suporte e conectividade para vias de pagamento emergentes, como o Pix no Brasil, para os clientes de instituições financeiras.

Jack Forestell, diretor de produtos e estratégia da Visa, afirmou que a aquisição da Pismo permite à Visa atender melhor aos seus clientes de instituições financeiras e fintechs com soluções de core banking e de emissão mais diferenciadas, que eles podem oferecer aos seus clientes.

Ricardo Josua, Co-fundador e CEO da Pismo, salientou que a Pismo tem como objetivo permitir que seus clientes lancem produtos de pagamentos e bancários de ponta em uma única plataforma nativa em nuvem - independentemente de vias, geografia ou moeda.

Pismo manterá estrutura

A transação está sujeita a aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento e espera-se que seja concluída até o final de 2023. Até lá, a companhia deve manter sua mesma estrutura de liderança.

A Pismo foi criada por quatro empreendedores: Daniela Binatti, Juliana Motta, Marcelo Parise e Ricardo Josua. Todos eles têm mais de 20 anos de experiência no mercado de serviços financeiros.