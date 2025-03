OpenAI lança ferramentas para ajudar desenvolvedores a criarem seus próprios agentes

A OpenAI quer tornar mais fácil para empresas criarem agentes de IA. Com as recém-lançadas ferramentas Responses API e Agentes SDK, os desenvolvedores terão uma suíte de ferramentas integradas como pesquisa na web e em arquivos e uso do computador automático de sistemas operacionais, o que ajudará a conectar o agente ao mundo real e automatizar tarefas.[/grifar]

Para a OpenAI, a Responses API pode providenciar uma fundação mais flexível para desenvolvedores que estejam construindo aplicações de agentes. “Com uma única chamada a Responses API, os desenvolvedores poderão resolver tarefas cada vez mais complexas utilizando múltiplas ferramentas e interações com o modelo”, afirmou a OpenAI em nota.

Segundo a empresa, a Responses API é útil para desenvolvedores que desejam construir ferramentas para seu app ou para combinar com modelos da OpenAI sem precisar integrar múltiplas APIs. Além disso, a API facilita o armazenamento de dados na OpenAI, o que permite que desenvolvedores avaliem o desempenho do agente. A empresa informa, porém, que não utiliza dados de negócios para treinar sua inteligência artificial por padrão.

A OpenAI pretende substituir o Assistants API com Responses API até metade de 2026, quando a empresa irá providenciar a migração de dados de desenvolvedores entre as duas APIs. A empresa diz que incorporou “melhoramentos chaves” no Responses API utilizando o feedback de desenvolvedores no Assistants API.

Agentes SDK

A OpenAI disponibilizou também os Agentes SDK, uma forma de desenvolvedores simplificarem a “orquestração de cargas de trabalho de múltiplos agentes”. Os Agentes SDK trazem aprimoramentos em relação ao Swarm, um SDK experimental lançado no ano passado pela OpenAI.

Algumas das melhorias incluem maior facilidade para configurar grandes modelos de linguagem (LLM), transferência inteligente de controle entre agentes e visualização de traços de execução dos agentes para otimização de performance.