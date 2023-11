Passo a passo completo de como imprimir o cartão do SUS

Hoje em dia já é possível imprimir o cartão SUS sem sair de casa. O documento, que tem a função de reunir todas as informações de saúde do paciente em um só lugar, pode ser baixado no aplicativo Conecte SUS, e você poderá encontrá-lo em poucos cliques.

O Cartão Nacional da Saúde (CNS) tem em sua base de dados o histórico de vacinas, consultas e exames, além de dados pessoais do paciente. Para consultá-lo, basta acessar a plataforma Conecte SUS e entrar com o login Gov.br.

O que é o Conecte SUS?

Institucionalizado em 2020, o Conecte SUS é o aplicativo oficial do Ministério da Saúde, criado para organizar, setorizar e manter em um registro único, todas as informações e base de dados de saúde dos cidadãos brasileiros.

O app, ou plataforma, dá a possibilidade do cidadão verificar estabelecimentos de saúde próximos a sua localização e com a especialidade desejada. É possível também verificar o histórico de vacinação, e quaisquer outro dado obtido por toda a vida do cidadão.

Veja a lista de serviços que você pode ter acesso por meio do Conecte SUS:

Carteira Nacional de Vacinação;

Certificado Nacional de COVID-19;

Cartão nacional de Saúde;

Resultados de exames laboratoriais de COVID-19;

Medicamentos dispensados pelo programa “Farmácia Popular”;

Registro de doação de sangue;

Acompanhamento na posição da fila de transplantes.

Como emitir a segunda via do cartão do SUS pela internet?

Em caso de extravio, perda ou atualização do CNS, a segunda via pode ser solicitada facilmente pelo aplicativo. Se você já é usuário do sistema SUS, siga o passo a passo para acessar o seu cartão do SUS.

Se você tiver conexão direta entre o seu celular e a impressora, é possível emitir a segunda via pelo aplicativo. Caso contrário, prefira acessar o Conecte SUS pelo computador, assim fica mais fácil fazer o download e, consequentemente, a impressão do arquivo.

Veja o passo a passo:

Entre no site/app do Conecte SUS ;

Digite seu CPF;

Faça o login com o seu registro no Gov.Br

Selecione a opção "minha saúde", no menu à sua esquerda;

Para continuar, aperte a opção "Meu cartão nacional de saúde";

Uma nova tela irá se abrir, clique na seta localizada na parte superior;

Inicie o download do documento.

Depois do download feito, você poderá imprimir essa segunda via e, se preferir, pode até plastificar o documento para não sofrer rasura. E lembre-se, você sempre pode contar com esse documento de forma online, basta acessar o aplicativo Conecte SUS.

Leia também: