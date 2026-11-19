O consumidor mudou, e o varejo precisa acompanhar essa transformação. Com juros elevados e menor poder de compra, conquistar um cliente novo, fazer com que ele entre na loja e transformar o interesse em venda se tornou um desafio para as empresas. Nesse cenário, experiência, relacionamento e tecnologia ganharam espaço nas estratégias comerciais.

A Usaflex, fabricante brasileira de calçados femininos, é um exemplo dessa mudança. Sob a liderança de Sérgio Bocayuva, a companhia passou por uma renovação de marca, ampliou a participação dos tênis no portfólio e tenta rejuvenescer sua base de consumidoras sem abandonar o conforto que construiu sua reputação.

O executivo participou de um episódio do Biz.Lab, videocast da EXAME em parceria com a CRMBonus. Ao lado de Berthier Corrêa Ribeiro, CEO e cofundador da UME, empresa de soluções de crédito para o varejo, Bocayuva discutiu os desafios de vender em um mercado mais exigente. A conversa abordou desde mudanças no comportamento das consumidoras até o papel do crédito e da inteligência artificial nas lojas.

“Uma loja passiva não vai a lugar nenhum. A loja tem que ser ativa”, diz ergio Bocayuva, CEO da Usaflex.

A companhia trabalha na renovação de seus projetos de lojas, na personalização do atendimento e no uso de dados para estimular novas compras. A estratégia também passa por rever o mix de produtos e preparar as equipes para atender um público com hábitos diferentes dos de alguns anos atrás.

Usaflex tenta rejuvenescer a base de clientes

Quando assumiu a Usaflex, mais de 75% da clientela estava concentrada em faixas etárias acima dos 55 anos, segundo Bocayuva. Desde então, a empresa mudou a comunicação, revisou o posicionamento da marca e passou a buscar mulheres mais jovens. Hoje, de acordo com o executivo, a idade média da clientela está mais próxima dos 40 anos.

A mudança, porém, trouxe um desafio. Bocayuva identifica uma resistência maior entre mulheres de 25 a 35 anos, que ainda associam a marca a um calçado mais tradicional. Para conquistar esse público, a empresa passou a trabalhar com uma paleta de cores mais ampla e modelos com visual contemporâneo, mantendo o conforto como característica central.

A principal mudança no portfólio veio com o tênis. Depois da pandemia, a categoria ganhou espaço no guarda-roupa feminino, acompanhando a preferência por calçados mais confortáveis no dia a dia. Na Usaflex, a participação dos tênis no mix de produtos passou de aproximadamente 16% para 30%.

“Nesse momento, o que manda no mercado é tênis”, diz Bocayuva.

A mudança acompanha uma transformação mais ampla no consumo feminino, que passou a priorizar calçados que possam ser usados por mais horas sem abrir mão do conforto.

Base de clientes e recorrência viram prioridade

Para Bocayuva, conquistar novos consumidores não deve ser a única prioridade do varejo. A empresa também precisa trabalhar a base de clientes e entender o que cada pessoa procura.

“O segredo é recorrência. O segredo de fato é você buscar aquele cliente que já é um cliente cativo, que é fiel à sua marca”, diz Bocayuva.

Ferramentas como cashback, mecanismo que devolve parte do valor gasto ao consumidor, também ajudam a incentivar cadastros e novas compras.

A Usaflex está reorganizando seus canais digitais para diferenciar a comunicação institucional das ofertas de outlet, canal de venda de produtos com descontos. A ideia é evitar que o site da marca concorra diretamente com as lojas físicas apenas por preço.

Na expansão digital, a Usaflex adotou uma política mais agressiva de preços e chegou rapidamente a R$ 70 milhões em faturamento no canal. Parte das consumidoras, porém, passou a buscar principalmente promoções e deixou de frequentar as lojas.

Agora, a empresa tenta qualificar essa relação. Para o CEO, conhecer o consumidor permite direcionar melhor as campanhas e evitar ofertas que não fazem sentido para cada perfil. “Se a cliente gosta de preto, não adianta ficar mandando roupas coloridas, por mais que seja uma tendência”, afirma.

A inteligência artificial já participa desse processo. Segundo Bocayuva, a tecnologia analisa informações sobre compras, produtos anunciados e resultados das ações de marketing, além de sugerir mudanças nas campanhas.

Lojas físicas precisam oferecer mais do que produtos

Mesmo com o avanço do comércio eletrônico, Bocayuva acredita que a loja física continua tendo um papel importante, principalmente porque muitas consumidoras querem experimentar o calçado antes de comprar.

A Usaflex tem mais de 400 lojas no mundo, sendo cerca de 370 no Brasil. A companhia trabalha com uma projeção de 515 unidades no mercado brasileiro. No exterior, onde está presente em 60 países, também pretende ampliar a operação.

Além da expansão, a empresa está revendo os projetos dos pontos de venda. A ideia é criar espaços maiores, principalmente em lojas de rua, onde seja possível oferecer experiências complementares, como cafés, eventos de lançamento e encontros com clientes.

Para o executivo, o atendimento também precisa mudar. Os vendedores devem utilizar ferramentas digitais para identificar oportunidades, conversar com consumidores e estimular novas visitas, mesmo quando a loja está vazia. A loja, na visão de Bocayuva, precisa ter uma atuação comercial contínua, em vez de esperar que o consumidor entre e peça ajuda.

A gestão de pessoas faz parte dessa transformação. O CEO defende equipes com diferentes perfis e faixas etárias, preparadas para atender públicos variados e utilizar ferramentas tecnológicas. A empresa também passou a investir na capacitação dos funcionários e na revisão de práticas de gestão.

Crédito no varejo pode aumentar conversão e recorrência

A experiência de compra também depende da capacidade financeira do consumidor. Com juros elevados, o parcelamento e o acesso ao crédito ganham peso na decisão de compra. É nesse ponto que Berthier Corrêa Ribeiro, CEO e cofundador da UME, vê uma oportunidade para as marcas.

A empresa trabalha com soluções de crédito para o varejo e defende que os próprios lojistas podem utilizar o relacionamento com seus clientes para oferecer condições de pagamento mais adequadas a cada perfil.

Segundo Ribeiro, o modelo tradicional de crédito costuma oferecer condições semelhantes para consumidores com necessidades e capacidades financeiras diferentes. Com o uso de dados e inteligência artificial, a proposta é personalizar limites, quantidade de parcelas e condições de pagamento.

“Você não vai ter mais uma pessoa de classes sociais completamente diferentes com um cartão de crédito que oferece um limite e a capacidade dela comprar”, diz Ribeiro.

O executivo também afirma que, nas análises da UME, consumidores que utilizam crédito oferecido pela própria marca apresentam recorrência até 2,5 vezes maior.

Para ele, integrar a operação financeira à venda permite que o varejista avalie o resultado da transação como um todo, em vez de depender exclusivamente das decisões de instituições financeiras.

Inteligência artificial deve mudar a venda dentro da loja

Além de personalizar o crédito, a inteligência artificial pode transformar a interação entre vendedores e consumidores. Ribeiro acredita que tecnologias capazes de analisar conversas dentro das lojas poderão ajudar a identificar necessidades e sugerir produtos e condições comerciais durante o atendimento.

Na prática, a ferramenta poderia recomendar um desconto para um produto com baixo giro, por exemplo, ou apresentar uma opção de parcelamento mais adequada ao consumidor. A intenção é aumentar a conversão e evitar que uma oportunidade de venda seja perdida.

O executivo afirma que a tecnologia poderá ajudar o varejista a entender por que uma compra não foi concluída e o que poderia mudar para fechar a venda. A proposta é levar para o ambiente físico recursos de análise de comportamento que já são usados no comércio eletrônico.

Apesar das apostas em inovação, o cenário ainda exige cautela. Bocayuva afirma que os resultados da Usaflex vêm caindo há dois anos, em meio à pressão sobre o consumo e ao aumento dos custos. Para 2027, o executivo espera outro ano difícil para o varejo brasileiro. Por isso, a companhia pretende concentrar investimentos em projetos de lojas e iniciativas com maior potencial de retorno.