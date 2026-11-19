Existe uma mudança silenciosa acontecendo na Black Friday deste ano. Pela primeira vez, o varejo precisa se preparar para uma temporada em que uma parte crescente da jornada de compra pode acontecer sem que o consumidor faça tudo sozinho. Ele pode perguntar a um assistente de inteligência artificial qual é o melhor produto para determinada necessidade, pedir uma comparação entre marcas, estabelecer um orçamento, considerar avaliações e, cada vez mais, delegar à tecnologia parte da própria decisão de compra. Isso muda bastante coisa.

Durante décadas, o varejo se organizou para disputar a atenção humana. Investiu em mídia, vitrines, campanhas, SEO, preço, personalização e experiência para levar o consumidor da descoberta à conversão. Agora, começa a disputar também a atenção e a confiança dos algoritmos que participam dessa jornada. A Black Friday de 2026 é um bom momento para observar essa virada.Pesquisa da TOTVS, encomendada ao Opinion Box, mostra que 53% dos consumidores já utilizaram ferramentas de IA generativa para ajudar em uma compra. Entre eles, 31% recorreram à tecnologia para comparar produtos, 29% para buscar recomendações de marcas ou produtos e outros 29% para comparar preços e ofertas. O levantamento também revela que 46% dos entrevistados confiam parcialmente nas recomendações feitas pela IA, mas confirmam as informações em outras fontes. O cenário mostra que a inteligência artificial já começa a influenciar a seleção e a avaliação de produtos, mesmo que a decisão final ainda passe pela validação do próprio consumidor.

Isso cria uma pergunta que o varejo ainda está começando a responder: o que faz um produto ser escolhido por uma inteligência artificial?

Durante muito tempo, a lógica digital foi disputar posição. Estar entre os primeiros resultados de busca significava ter mais chances de ser encontrado. A discussão agora começa a migrar de ranking para relevância.

Na NRF 2026, executivos de varejistas como Lowe's e Abercrombie & Fitch falaram justamente sobre essa transição. Em vez de responder apenas a palavras-chave, os sistemas de descoberta precisam compreender contexto, intenção e ocasião de consumo. O consumidor não procura simplesmente “um vestido”; pode procurar algo para usar em um determinado evento, em uma determinada cidade, em determinada data.

Essa mudança parece sutil, mas tem consequências profundas para o desenvolvimento de produtos e para a operação do varejo. Se um agente de IA precisa decidir quais produtos recomendar, ele precisa encontrar informações confiáveis sobre esses produtos. Precisa compreender atributos, disponibilidade, preço, condições comerciais, avaliações, prazo de entrega, localização e contexto de uso. Ou seja: a qualidade do dado de produto passa a ser parte da estratégia comercial.

Isso ajuda a explicar por que a discussão sobre IA no varejo não pode ficar restrita ao front-end. O mercado já identifica e passa por uma transformação nos bastidores: varejistas estão levando IA para previsão de demanda, estoque, pricing, logística, merchandising e reposição; o consenso é justamente que a IA deixou de ser uma experimentação e começou a entrar na execução cotidiana do negócio. É aí que a Black Friday ganha uma nova dimensão.

Fato que também muda a agenda de quem desenvolve tecnologia para o varejo. Não basta construir sistemas que armazenam informação, é preciso construir sistemas capazes de produzir contexto; permitir que diferentes pontos da operação compartilhem uma mesma visão do negócio; criar condições para que a tecnologia possa recomendar e, dentro dos limites definidos pela empresa, executar decisões com impacto real na operação.

Essa talvez seja a principal questão deixada pela Black Friday de 2026. O consumidor continuará olhando preço, prazo, confiança e conveniência. Mas uma parte crescente dessas variáveis poderá ser avaliada antes mesmo que ele veja a página de um produto. O varejo, portanto, começa a entrar em uma era em que não basta ser encontrado, é preciso ser compreendido por máquinas, ser considerado relevante por elas e ter uma operação capaz de sustentar a promessa feita ao consumidor.