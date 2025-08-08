Com R$ 4,5 milhões, BR Angels foca em healthtechs em nova rodada de investimentos

O BR Angels, ecossistema de inovação e investimento em startups, anunciou a abertura de uma nova rodada de investimentos com capital disponível de até R$ 4,5 milhões, dos mais de R$ 20 milhões destinados para investimento-anjo. A principal novidade deste 8º batch é o foco exclusivo em startups do setor de saúde.

A iniciativa surge após o sucesso do batch anterior, que foi voltado para o agronegócio. Agora, a expectativa é que o BR Angels aporte em três healthtechs ao longo de um período de 12 a 18 meses, com um ticket médio de investimentos entre R$ 1 milhão e R$ 1,5 milhão por startup.

"Procuramos startups com receita futura previsível, preferencialmente recorrente, e com modelos de negócios digitais e escaláveis", explica Orlando Cintra, CEO e fundador do BR Angels. Além disso, são privilegiadas empresas com baixa queima de caixa e CAPEX reduzido.

Por que healthtechs?

A decisão de concentrar os esforços em healthtechs nesta rodada reflete uma estratégia cuidadosamente planejada. Para Cintra, a saúde é um setor em plena expansão, especialmente no pós-pandemia.

"Observamos o mercado das healthtechs como uma área de verticalização industrial estratégica, que permite maior especialização dos investidores e melhor alocação de smart money — que são nossas mentorias", afirmou Cintra.

O BR Angels já possui duas startups no portfólio do setor de saúde: The Men’s, especializada em saúde personalizada masculina, e Novvo Bem Estar, que desenvolveu uma biotecnologia para prevenir os sintomas da ressaca.

Como é o processo?

O modelo de investimento do BR Angels é distinto não apenas pelo capital financeiro, mas também pelo apoio estratégico proporcionado pelas mentorias de executivos experientes.

O grupo reúne entre 250 e 400 investidores, que além de aportar recursos, dedicam pelo menos 4 horas mensais para apoiar as startups em áreas como vendas, tecnologia, compliance e expansão.

"Nosso diferencial é a entrega de smart money: capital financeiro, sim, mas também capital intelectual, que é o que realmente faz a diferença para escalar startups", afirma Cintra.

Conheça o ecossistema

Desde que abriu as portas em 2019, o BR Angels já realizou 35 investimentos, totalizando cerca de R$ 70 milhões, com R$ 45 milhões já aportados em empresas de setores como agronegócio, tecnologia, marketing e logística. O portfólio atual soma mais de R$ 2 bilhões em valuation.

Além disso, o ecossistema já celebrou quatro exits, incluindo a venda da Chiligum, plataforma de automação para marketing adquirida pela americana VidMob, e da Motorista PX, que conectou caminhoneiros a transportadoras e expandiu sua operação com o apoio do grupo.

Em 2025, o BR Angels também estruturou um batch de R$ 5 milhões dedicado ao agronegócio, um setor estratégico para o Brasil. "Nosso objetivo é diversificar o portfólio e estar presente em segmentos com alto potencial de impacto e crescimento", diz Cintra.