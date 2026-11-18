Quando o mineiro Rafael Salomão contou ao pai que estava pensando em empreender vendendo lençóis, a reação não foi exatamente de entusiasmo.

A família tinha experiência no comércio e conhecia bem os desafios de colocar um produto na prateleira e convencer alguém a comprá-lo. Para o pai, havia caminhos mais promissores para o filho, que vinha de uma carreira no mercado financeiro.

“Filho, lençol? Vai vender outra coisa, pelo amor de Deus”, disse o pai.

A mãe também estranhou a escolha. Na visão dela, seria melhor apostar em produtos mais baratos, como alimentos. Até os amigos acharam curiosa a decisão de um jovem economista de trocar o universo dos investimentos pelo mercado de cama, mesa e banho.

Quatro anos depois, Rafael, hoje com 29 anos, tem bons números para apresentar à família.

É um dos fundadores da Hoomy, marca mineira de lençóis, toalhas e outros produtos para casa que projeta faturar 88 milhões de reais em 2026.

A empresa, criada em 2023, nasceu no comércio eletrônico e já ultrapassou a marca de 85 mil pedidos.

O empreendedor conta que a resistência inicial tinha mais a ver com o desconhecimento do potencial daquele mercado do que com a falta de apoio da família.

“Eu acreditava na ideia. Achava que essa onda de bem-estar no mundo vinha para ficar”, diz Rafael, em entrevista à EXAME.

Agora, a empresa prepara um novo capítulo.

Depois de inaugurar sua primeira loja física no BH Shopping, em Belo Horizonte, a Hoomy vai chegar a São Paulo em dezembro, com uma unidade no MorumbiShopping.

A meta é alcançar cerca de 40 lojas espalhadas pelo Brasil até 2030, quando Rafael espera que a receita anual esteja entre 600 milhões e 700 milhões de reais.

Qual a história da Hoomy

A vontade de empreender apareceu cedo na vida de Rafael.

Nascido em uma família de comerciantes, ele cresceu acompanhando negócios de diferentes tamanhos. O avô trabalhava com alimentos e o pai vendia calções de futebol.

Ainda criança, Rafael aproveitava as jabuticabas de uma árvore para conseguir os primeiros trocados. Colhia as frutas e vendia para familiares por cinco ou seis reais.

Mais tarde, decidiu estudar economia e entrou no mercado financeiro, onde passou cerca de três anos.

A carreira avançou rapidamente. Ele foi chamado para participar do desenvolvimento da área internacional de investimentos do Banco Inter e, segundo seu relato, recebeu uma meta de captar 10 milhões de reais no primeiro ano de um fundo. Conseguiu 150 milhões de reais.

O resultado abriu novas perspectivas profissionais. Rafael conta que estava no caminho para se tornar sócio do banco, uma situação que agradava especialmente aos pais.

Para ele, porém, faltava alguma coisa.

O desejo de criar um negócio próprio continuava falando mais alto. Foi quando voltou a conversar com Bento Meireles, amigo dos tempos de faculdade e um dos nomes por trás da Minimal, marca de roupas criada na internet. Os dois já haviam tentado empreender juntos anos antes, sem sucesso.

Desta vez, decidiram levar a ideia adiante. Ao lado de outros sócios, começaram a estudar oportunidades no varejo digital.

O curioso é que vender lençóis estava longe de ser a primeira opção.

Rafael conta que chegou a considerar a criação de uma marca de café com cogumelos, produto associado a uma onda de bebidas funcionais que ganhava espaço em outros países. A ideia encontrou obstáculos regulatórios. Depois, o grupo estudou entrar no mercado de energéticos.

Foi durante uma pesquisa sobre marcas internacionais que ele percebeu uma oportunidade diferente.

Nos Estados Unidos, na Austrália e na Inglaterra, empresas de produtos para casa vinham apostando em uma combinação de conforto, bem-estar e preços mais acessíveis. No Brasil, segundo sua avaliação, o mercado de cama, mesa e banho ainda concentrava boa parte da comunicação na aparência dos produtos e nas estampas.

A proposta da Hoomyseria oferecer a experiência de conforto encontrada em hotéis de alto padrão, mas cobrando menos do consumidor.

Havia um problema: para conseguir vender produtos de qualidade por preços competitivos, a empresa precisaria trabalhar com volumes elevados. E, para isso, seria necessário convencer milhares de pessoas a comprar lençóis de uma marca que ninguém conhecia.

A aposta em 500 amostras de lençóis

Antes de colocar o primeiro produto à venda, Rafael resolveu estudar o que fazia um lençol ser considerado confortável.

A pesquisa passou por diferentes tipos de tecido, quantidade de fios, métodos de fabricação e fornecedores internacionais.

A Hoomy chegou a solicitar cerca de 500 amostras de produtos de países como Índia, China, Paquistão e Portugal. O objetivo era comparar materiais, identificar fornecedores e desenvolver uma linha própria.

A equipe realizou testes às cegas, nos quais as pessoas avaliavam o toque dos produtos sem saber de qual fabricante eram.

Segundo Rafael, as amostras desenvolvidas para a Hoomy tiveram resultados positivos até mesmo quando comparadas com produtos de referências internacionais do segmento.

A estratégia comercial também fugia de uma prática comum no varejo.

Enquanto muitas marcas oferecem diferentes modelos de lençóis, com variadas composições e preços, a Hoomy decidiu concentrar esforços em poucos produtos. No caso dos lençóis, a aposta inicial foi em um modelo de 330 fios, com tecido de cetim.

A lógica era simples: em vez de multiplicar as opções, a empresa tentaria vender volumes maiores dos produtos escolhidos, negociando melhores condições com fornecedores.

O mesmo raciocínio orientou a entrada no mercado de toalhas.

Rafael começou a estudar características dos tecidos usados na Turquia, país reconhecido pela tradição na produção de artigos têxteis. A partir disso, desenvolveu uma linha que buscava combinar maciez, absorção e secagem rápida.

A proposta era fazer o cliente perceber a diferença no uso cotidiano, e não apenas na aparência de uma cama arrumada ou de um banheiro decorado.

Esse posicionamento também ajudou a Hoomy a buscar consumidores interessados em produtos de padrão superior, mas pouco dispostos a pagar os preços mais altos praticados por marcas tradicionais.

Segundo Rafael, em algumas categorias a empresa conseguiu oferecer itens por valores até 50% inferiores aos de concorrentes premium, diferença que ele atribui ao modelo comercial e à concentração de compras.

Como foi o início do negócio

O começo da Hoomy, em 2023, foi mais complicado do que Rafael imaginava.

A empresa nasceu com recursos próprios dos fundadores. Sem uma grande rodada de investimento para financiar a operação, cada lote comprado e cada campanha de publicidade representavam uma decisão importante.

E os primeiros meses foram marcados por dificuldades.

A equipe ainda estava aprendendo a importar mercadorias, negociar com fornecedores internacionais e lidar com a burocracia do comércio exterior.

Em determinado momento, uma carga ficou retida por cerca de dois meses porque a documentação havia sido enviada incorretamente.

Enquanto isso, os custos continuavam chegando.

Rafael conta que, em um único mês, perdeu o equivalente a um terço de tudo o que havia economizado ao longo da vida. “Eu queimei um terço do que eu tinha economizado minha vida inteira”, diz.

Para um empreendedor que havia deixado uma carreira promissora no mercado financeiro, a situação provocou dúvidas. Ainda assim, ele percebia um sinal favorável: as pessoas que conseguiam experimentar os produtos pareciam gostar deles.

O desafio estava em fazer mais consumidores chegarem até a marca.

Foi nesse contexto que surgiu uma das iniciativas que Rafael considera decisivas para o crescimento da empresa: o teste das 15 noites.

A proposta permitia ao cliente comprar um lençol, dormir com ele durante 15 noites e devolver o produto caso não gostasse da experiência.

Era uma tentativa de eliminar uma dificuldade evidente do comércio eletrônico: como convencer alguém a comprar um tecido sem poder tocá-lo?

Para o consumidor, a decisão se tornava menos arriscada. Para a Hoomy, significava assumir a possibilidade de receber de volta produtos já utilizados. Segundo Rafael, a taxa de devolução ficou abaixo de 1%.

O resultado ajudou a aumentar a confiança na marca e deu aos fundadores um argumento importante para suas campanhas.

A empresa também começou a ganhar clientes por indicação. Rafael afirma que, naquele período, entre 15% e 20% das vendas passaram a ter relação com recomendações de consumidores.

Outra estratégia foi tornar a comunicação menos parecida com a publicidade tradicional de cama, mesa e banho. A Hoomy passou a mostrar animais de estimação em cima das camas, situações do cotidiano e o próprio fundador apresentando os produtos.

Rafael lembra que recebeu comentários de pessoas que estranhavam ver um homem jovem vendendo lençóis nas redes sociais. Mesmo assim, decidiu continuar aparecendo.

Por que a Hoomy decidiu abrir lojas físicas

Depois de crescer pela internet, a Hoomy chegou a uma conclusão que pode parecer contraditória: para continuar expandindo as vendas digitais, precisaria abrir lojas físicas.

Rafael identificou um limite no modelo de negócios.

A marca investia em publicidade online e conseguia alcançar milhares de pessoas. Nem todas, porém, estavam dispostas a comprar lençóis e toalhas pela internet.

Muitos consumidores ainda preferem tocar o tecido, avaliar a maciez e conferir as cores pessoalmente antes de levar um produto para casa. Era um público que conhecia a marca pelas redes sociais, mas podia passar meses sem fazer a primeira compra.

A resposta veio com a inauguração da primeira loja no BH Shopping, um dos principais centros comerciais de Belo Horizonte.

A unidade foi projetada para preservar a identidade visual construída no ambiente digital, com telas exibindo conteúdos semelhantes aos publicados nas redes sociais.

O resultado surpreendeu a equipe.

De acordo com Rafael, cerca de 80% dos consumidores que entram na loja já conheciam a marca, embora aproximadamente 80% também fossem clientes novos, sem compras anteriores.

Os dois números revelam a oportunidade identificada pelo empreendedor: a empresa já havia conseguido despertar interesse pela internet, mas ainda precisava transformar esse reconhecimento em vendas.

A loja física passou a funcionar como um lugar para experimentar os produtos e também como uma nova porta de entrada para clientes que talvez nunca comprassem pelo site.

Na avaliação de Rafael, o desempenho da unidade em Belo Horizonte ficou acima das expectativas iniciais.

O próximo passo será a abertura da segunda loja, no MorumbiShopping, na zona sul de São Paulo. A previsão informada pelo empresário é inaugurar a operação entre os dias 12 e 15 de dezembro de 2026.

A chegada à capital paulista acontece em um momento de transformação do próprio shopping, que passou por uma expansão e vem recebendo novas marcas nacionais e internacionais.

E a Hoomy pretende acelerar.

Para 2027, Rafael trabalha com a possibilidade de inaugurar mais seis a oito lojas. O objetivo de longo prazo é chegar a aproximadamente 40 unidades pelo país até 2030.

A Black Friday que pode render 25 milhões de reais

Há um mês do ano especialmente importante para as contas da Hoomy: novembro.

Rafael afirma que, durante a Black Friday, período promocional que se tornou uma das principais datas do varejo brasileiro, o volume de vendas da empresa chega a ser quatro vezes maior do que o registrado em um mês convencional.

A preparação começa em janeiro. A equipe calcula a demanda, negocia com fornecedores e tenta antecipar o volume de mercadorias necessário para atravessar o período.

Nem sempre acerta.

Em uma edição anterior da campanha, por exemplo, um dos produtos mais procurados se esgotou em apenas quatro dias. O planejamento previa vendas ao longo de novembro inteiro.

Para a Black Friday de 2026, Rafael acredita que a Hoomy poderá movimentar cerca de 25 milhões de reais apenas pelo site.

O empresário afirma que a demanda poderia alcançar 35 milhões de reais caso houvesse estoque suficiente para atender todos os pedidos esperados.

É um retrato de uma dificuldade comum às empresas em crescimento: vender mais também significa comprar mais mercadorias com antecedência, imobilizando recursos meses antes de receber o dinheiro das vendas.

No caso da Hoomy, o problema é especialmente relevante porque parte dos produtos depende de fornecedores internacionais, com prazos de produção e transporte que dificultam respostas rápidas a aumentos inesperados da demanda.

Por isso, o crescimento exige equilibrar duas situações opostas: comprar pouco e perder vendas ou comprar demais e ficar com dinheiro parado em mercadorias.

Para Rafael, o desafio se torna ainda maior diante dos juros elevados no Brasil.

A meta de faturar até 700 milhões de reais

A projeção de faturamento da Hoomy para 2026 também foi revisada ao longo do ano.

A empresa começou janeiro trabalhando com uma meta de 78 milhões de reais. No meio do ano, diante do desempenho das vendas, elevou o objetivo para 88 milhões de reais.

O movimento se repetiu no planejamento de longo prazo.

Inicialmente, a companhia trabalhava com a expectativa de alcançar 500 milhões de reais de receita anual até 2030. Agora, Rafael afirma que a meta está entre 600 milhões e 700 milhões de reais, considerando apenas a Hoomy, sem incluir a Minimal, marca de roupas que integra o mesmo grupo empresarial.

Para chegar lá, a expansão física será uma das principais apostas.

Mas o empresário reconhece que a disponibilidade de dinheiro pode determinar a velocidade desse crescimento.

“O custo do dinheiro foi um dos principais motivos que a gente não acelerou mais”, diz.

Uma alternativa seria vender parte da empresa para investidores, levantando recursos para financiar novas lojas. Rafael, porém, afirma que os sócios procuram preservar o controle do negócio e não pretendem abrir mão de uma participação muito grande apenas para acelerar o crescimento.

Além do capital, outro desafio é encontrar profissionais capazes de acompanhar a transformação de uma operação digital em uma rede nacional.

A Hoomy tenta enfrentar essa questão com uma estrutura que combina características do varejo tradicional e de startups, empresas que costumam apostar em tecnologia para crescer rapidamente.

A companhia mantém um programa de participação societária para funcionários e, segundo Rafael, já utiliza agentes de inteligência artificial em diferentes áreas da operação.

O próprio fundador considera que ainda tem muito a aprender. Aos 29 anos, diz ter lido mais de 200 livros e reconhece que a gestão de uma empresa em expansão exige decisões cada vez mais complexas.

A ambição, porém, continua grande.

O empreendedor que começou vendendo jabuticabas para a família, deixou uma carreira no mercado financeiro e enfrentou a desconfiança inicial sobre o futuro de uma marca de lençóis agora precisa provar que consegue transformar um negócio nascido na internet em uma rede de lojas espalhadas pelo país.

Se os planos forem cumpridos, em 2030 a Hoomy terá cerca de 40 unidades e um faturamento anual próximo de 700 milhões de reais.