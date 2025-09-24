ESG

Você sabe como a tecnologia e a inovação contribuem para a transição energética e a descarbonização?

Crescimento de fontes renováveis intermitentes demanda estudos aplicados em modelagem energética

Relatório destaca desafios e soluções para sistemas elétricos complexos. (Fahroni/Envato)

Ricardo Perez e Luiz Carlos da Costa Junior

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 18h04.

Última atualização em 24 de setembro de 2025 às 18h34.

A rápida expansão de fontes renováveis intermitentes, como eólica e solar, aumenta significativamente os desafios para o planejamento, a operação e a regulação de sistemas elétricos cada vez mais complexos. Para lidar com esse novo cenário, é preciso inteligência analítica, visão estratégica e ferramentas capazes de representar incertezas, avaliar riscos e apoiar decisões robustas.

Uma dessas questões é o curtailment (corte forçado na geração de energia elétrica), que cresce no Brasil e em outros países. Simulações detalhadas mostram que, sem investimentos adequados em flexibilidade e reforços de transmissão, esse fenômeno pode comprometer parte dos ganhos econômicos das novas usinas.

Outros temas que têm ganhado relevância nesse contexto são a resiliência dos sistemas frente a eventos extremos e o papel das chamadas Grid Enhancing Technologies (GETs), que vêm sendo estudadas em países como a Colômbia para aumentar a capacidade de transmissão sem a necessidade de grandes obras. Projetos de infraestrutura hídrica na Ásia Central também entram nesse radar, não apenas pelo volume bilionário de investimentos, mas pelo impacto estratégico na integração energética da região.

No centro dessas discussões estão as ferramentas analíticas: programas computacionais capazes de representar incertezas, avaliar riscos e apoiar decisões em um setor cada vez mais interconectado. E justamente nesse contexto foi lançado o Analytics Report, uma publicação dedicada a compartilhar os principais avanços da consultoria global de energia elétrica, PSR, na fronteira da modelagem energética.

O novo relatório abre espaço para mostrar como modelos de operação, expansão e confiabilidade podem ser aplicados em situações reais, trazendo inovação e profundidade técnica para apoiar decisões na era da descarbonização.

Diferentemente do tradicional Energy Report, que há quase duas décadas comenta os principais temas da agenda setorial, o Analytics Report é uma vitrine técnica da área de ferramentas analíticas da PSR — espaço onde são desenvolvidos os modelos computacionais utilizados por ministérios, operadores, reguladores e players privados em dezenas de países.

O relatório também é um convite à colaboração. Ele compartilha conhecimento técnico de ponta, promove o intercâmbio entre desenvolvedores e usuários das ferramentas computacionais e reforça o compromisso da PSR com soluções robustas, transparentes e aplicadas aos grandes desafios da transição energética.

