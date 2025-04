Aztro, o energético saudável da LOUD e Victor Coringa, chega ao mercado

O mercado de bebidas energéticas no Brasil vive uma fase de transformação. O consumo está em alta, com mais brasileiros buscando alternativas saudáveis para dar aquele "up" no dia a dia — seja para trabalhar, estudar ou até para jogar.

Quem costuma estar sempre com uma latinha de energético na mão é o streamer. Os criadores de conteúdo ficam por horas ao vivo e, para garantir energia e entretenimento ao longo da noite, a bebida costuma ser o principal aliado.

Surge aí uma oportunidade: qual vai ser a marca escolhida para estar presente no canto da tela em todo momento? E por que não a própria? Os influenciadores Logan Paul e KSI, por exemplo, lançaram a Prime, uma marca de bebidas energéticas com foco na hidratação saudável em 2022. Dois anos depois, 1 bilhão de garrafas já haviam sido vendidas.

Agora, a fórmula de sucesso será repetida em solo brasileiro numa parceria entre a Camelfarm Ventures e a LOUD, organização de e-sports, e o influenciador Victor Coringa. A Aztro é um "energético saudável" com cafeína natural, zero corantes e zero aromas artificiais, e conta com três sabores diferentes: manga, pêssego e frutas vermelhas..

Por que um energético saudável?

A expectativa aponta que o mercado brasileiro de energéticos deve alcançar a marca de R$ 22 bilhões até 2027, representando 10% do segmento de bebidas não alcoólicas.

Marcas como Red Bull e Monster Energy dominam o mercado, mas há espaço para inovação. Mais recentemente, a brasileira Flying Horse voltou às prateleiras após ser comprada pela Britvic.

"A demanda por opções saudáveis não é só da Geração Z ou dos gamers, mas de um público cada vez mais consciente sobre o que consome", diz Monteiro.

A marca tem a expectativa de alcançar 5% de market share no Brasil até 2030.

Quem está por trás?

A Aztro chega ao mercado com a sua primeira rodada de investimento pré-seed no valor de R$ 3 milhões. Nomes como Enaldinho, Taina Costa e diversos jogadores da LOUD investiram na rodada. Juntos, os envolvidos somam uma audiência de mais de 400 milhões de seguidores.

A Camelfarm Ventures é a holding de empresas do trio de fundadores da Zee.Dog (de produtos para pets) e da Mamba Water (água em lata de alumínio): Thadeu Diz, Felipe Diz e Rodrigo Monteiro, que assume como CEO da Aztro.

Fazem parte ainda da marca os sócios Cesar Villares, fundador da Go4it Capital e 4M Holding e Guto Pinho, ex-Mamba e COO Aztro.

A aposta no influenciador

Ao se unir ao time de sócios da Aztro para construir um produto do zero, o influenciador Victor Coringa toma um primeiro passo na carreira como empresário. Além de cofundador e influenciador, o streamer será o principal rosto da marca.

Natural de Itaúna, Minas Gerais, Victor Augusto começou sua carreira de streamer ainda adolescente. Jogava Free Fire e rapidamente se destacou nos rankings globais. Em 2019, aos 21 anos, foi convidado por Bruno "PlayHard", CEO da LOUD, para se juntar à equipe como jogador profissional e influenciador, o que deu início à sua ascensão no mundo dos e-sports.

Até abril de 2025, o influenciador de 26 anos acumula 843 milhões de visualizações em seu canal no YouTube e possui 6,3 milhões de seguidores na Twitch. Apenas no último mês, ele obteve mais de 24,5 milhões de visualizações ao vivo em suas transmissões na Twitch.

"É gratificante poder construir negócios que realmente façam sentido para minha comunidade. Criar um produto que resolve um problema real do nosso dia a dia torna esse momento ainda mais especial", afirma o influenciador.

Onde comprar Aztro?

O grande lançamento da Aztro acontece na noite deste domingo, 06. Durante a live tradicional das 21h, que atrai milhares de visualizações todos os dias, Victor Coringa vai falar sobre o novo produto.

Os fãs poderão comprar o energético e receber a entrega gelada via Rappi, segundo a Aztro.

Além disso, o produto já estará disponível nos pontos de venda do Pão de Açúcar em São Paulo e no e-commerce da marca, com entregas para todo o Brasil.