Zee.Dog, de produtos para pets, lança franquias a partir de R$ 350 mil

A Zee.Dog, marca de produtos para animais de estimação e seus humanos, anunciou a entrada oficial universo no franchising. A marca está lançando um modelo de franquias com lojas de 40 a 100 metros quadrados e com valores que partem dos R$ 350 mil para novos franqueados.

O ponto de partida para o novo modelo vem da inaguração de uma nova loja que segue esses padrões em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. O objetivo é criar novos pontos de contato com os consumidores, já habituados a comprar produtos da Zee.Dog online, mas agora no varejo físico.

Parte dessa estratégia ligada ao varejo físico também contou com a abertura de um "templo" na cidade de São Paulo: um prédio de quatro andares e 750 metros quadrados que mistura produtos em exposição e diferentes espaços para compradores e seus animais de estimação, servindo como ponto de encontro e até mesmo coworking.

Agora, de olho no potencial das lojas físicas, a Zee.Dog quer expandir seu modelo de franquia Brasil adentro. O espaço deve dar visibilidade às marcas da Zee.Dog, além de focar na experiência do cliente e no design. Segundo a Zee.Dog, as franquias têm tempo de retorno do investimento de 18 a 24 meses e a taxa de royalties é de 12% sobre a compra de produtos.

Fundada em 2012 e presente em mais de 50 países, a Zee.Dog faz parte do portfólio da gigante varejista Petz desde o ano passado. A empresa foi adquirida pela líder do setor por algo em torno de R$ 700 milhões, numa aquisição que reforça a aposta da Petz em se tornar uma "love brand" com produtos exclusivos e com verticais também dedicadas a produtos para os tutores.

Segundo Thadeu Diz, cofundador e diretor criativo da Zee.Dog, ainda é cedo para mensurar a representatividade das franquias na operação total da Zee.Dog, mas as perspectivas são positivas. "O que podemos responder é que acreditamos que a expansão nacional desse projeto de lojas franquias da Zee.Dog será um sucesso absoluto, principalmente pelo crescimento que a gente vem acompanhando nas lojas novas que foram recém abertas", afirma.

