Conheça a 'Twitch dos esportes', que acaba de receber aporte de US$ 22 milhões

Uma plataforma de live streaming semelhante à Twitch, mas com foco na transmissão de esportes, acaba de garantir um aporte de US$ 22 milhões. A americana Playback recebeu investimento liderado pela Seven Seven Six, empresa de venture capital fundada por Alexis Ohanian, cofundador do Reddit.

Lançada em 2023, a startup quer trazer o sucesso dos streamers da Twitch para os jogos ao vivo, buscando atrair o público jovem. Esse grupo tem se distanciado das transmissões tradicionais de esportes, ao mesmo tempo em que assiste influenciadores comentando o pós de uma partida, por exemplo.

Ainda há o mercado crescente de apostas online, que transforma a existência da Playback em algo ainda mais oportuno para influenciadores, marcas, times e campeonatos.

A Playback pode afetar negócios como o da Cazé TV, do influenciador Casimiro, caso cresça no Brasil. O jornalista usou o sucesso dos seus vídeos de reacts (estilo que envolve o criador reagindo a conteúdos de terceiros) para criar um canal no YouTube com narração e transmissão de jogos de futebol gratuitamente.

Plataforma da Playback: startup americana pode ser usada no Brasil, mas não tem criadores de conteúdo locais (Captura de tela)

Assim como a Twitch, a plataforma oferece espaço para comentários ao vivo, assinaturas e a opção de comprar "presentes" virtuais para o influenciador.

Entre os criadores de conteúdo já presentes estão ex-jogadores da NBA como Kevin Garnett, Gilbert Arenas e Jeff Teague. Como os campeonatos fecham parcerias com a startup, o criador de conteúdo não precisa se preocupar com a violação de direitos autorais, por exemplo.

A nova rodada de investimentos inclui a participação da Seven Seven Six, além de Khosla Ventures e NBA Investments. Recentemente, a startup fechou acordo com a liga de basquete para ter acesso aos jogos.