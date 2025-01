Mercado gamer já vale R$ 1 trilhão e e-sports podem ser nova vitrine de marcas em 2025 

Valendo cerca de R$ 1,1 trilhão – US$ 184.3 bilhões, segundo a GamesIndustry.biz – o mercado gamer está cada dia mais proeminente na economia mundial. Só no Brasil, 74,5% da população afirma jogar regularmente jogos digitais.

Acima de tudo, o crescimento atual é resultado reflexo da mudança de comportamento dos consumidores nos últimos anos, que têm se interessado cada vez mais pelas competições de e-sports. E esse mercado tem grande potencial para investimento em ações de marketing e publicidade.

Então o mercado gamer, é uma boa opção para as marcas em 2025?

A oportunidade está centrada principalmente no poder de alcance e conversão das campanhas, que é potencializado pela hiperconectividade e alto nível de engajamento do público gamer.

Marcas de tecnologia como Logitech e Intel já estão descobrindo a efetividade nesse segmento.

Marcas de produtos frequentemente consumidos por gamers, como energéticos, também já estão na jogada – é o caso da Red Bull , por exemplo.

“O mundo gamer tem desempenhado um papel dentro do setor de entretenimento global, atingindo todos os gêneros e idades, e as grandes marcas têm percebido isso e procurado por alternativas que estejam a seu favor”, diz Gui Barbosa, diretor de parcerias da Gamers Club.

O executivo explica que em 2025 as grandes marcas terão a oportunidade de estabelecer uma presença sólida na comunidade gamer, gerando conversão e fidelidade no segmento. A seguir, listamos três tendências explicadas por Barbosa.

Investimento no mercado de e-sports vai gerar alcance considerável

Os esportes eletrônicos têm conquistado cada vez mais o coração dos consumidores. Para se ter uma ideia, 75% dos brasileiros consideram o segmento uma modalidade de esportes legítima, segundo pesquisa Game Brasil, responsável por mapear informações detalhadas sobre a relação dos brasileiros com os esportes eletrônicos.

Em outras palavras, marcas que investem em campeonatos do segmento têm maiores chances de se conectar com o público gamer de forma orgânica e legítima.

Produtos, licenciamento e merchandising no mercado gamer

Cada vez mais marcas estão posicionando seus produtos como parte integrante do universo de games com o objetivo de extrapolar a presença digital. Marcas como KitKat com a Riot Games, desenvolvedora do League of Legends, e o Banco do Brasil com a equipe w7m mostram que é possível aproveitar momentos importantes como campeonatos de games para se aproximar do que os fãs de games estão consumindo, de chocolates e camisetas esportivas.

Dados de comportamento são chave

Os games engajam milhões de jogadores em diversos ambientes e plataformas como mobile e computadores. Entender o comportamento da comunidade e suas preferências é crucial para ajudar a direcionar o investimento em ações que contribuam para a conversão e atingimento dos objetivos.

Plataformas como a Gamers Club de Gui Barbosa conseguem metrificar as ações e preferências dos usuários no mercado gamer, ajudando marcas e agências a entender melhor esse novo grupo de consumidores hiperconectados, digitais e bastante engajados.

