Ela trocou o ensino médio pelo YouTube. Aos 23, tem império de café de US$ 33 milhões

Emma Chamberlain não é mais apenas uma influenciadora digital. Aos 23 anos, a californiana – que começou sua carreira postando vídeos sobre moda e lifestyle no YouTube – hoje comanda um império de café que gera milhões em receita, a Chamberlain Coffee.

Aos 23 anos, Chamberlain se tornou uma das criadoras mais influentes da internet, com mais de 12 milhões de inscritos no YouTube e quase 15 milhões de seguidores no Instagram.

Ainda adolescente, ela rapidamente conquistou uma legião de fãs com vídeos que focavam no seu dia a dia, num tom descontraído e com um estilo de edição propositalmente básico.

Em 2017, logo após criar o canal, Chamberlain desistiu do ensino médio para focar na carreira, ainda em ascensão. Ela só concluiu os estudos oficialmente sete anos depois, aos 23 anos.

Como tudo começou?

Desde cedo, Chamberlain começava os vídeos acompanhada de um copo de café. A bebida rapidamente virou marca registrada da influenciadora, e ela soube bem explorar a oportunidade. A Chamberlain Coffee abriu as portas oficialmente em 2019, visando vender pacotes de café solúvel para o público jovem, com um design descolado.

Hoje, a empresa mira os US$ 33 milhões em faturamento e conta com cafés, chás, copos, canecas e outros acessórios do universo de bebidas – um reflexo da habilidade de Chamberlain em criar produtos alinhados com sua imagem e seu público.

A influenciadora também se consolidou como uma estrela da moda nos últimos anos. Ela já representou marcas como Louis Vuitton e Cartier e atuou como correspondente da Vogue no tapete vermelho do Met Gala. Aos 18 anos, em 2019, foi reconhecida pela revista americana Time como uma das 25 pessoas mais influentes da internet.

Produtos da Chamberlain Coffee: marca da influenciadora também tem copos e canecas (Site da marca/Reprodução)

A bebida da Geração Z

A Chamberlain Coffee começou com cafés prontos para beber e uma linha de grãos. Desde o início, a estratégia foi deixar claro que seu produto não seria um café comum, mas sim algo que remetesse ao estilo e à personalidade da própria criadora.

E, em muitos aspectos, isso deu certo. A empresa foi um sucesso imediato, colocando seus produtos em grandes varejistas, como Target, Whole Foods e Walmart. O fator "Emma" – com sua legião de fãs – foi fundamental para esse crescimento.

A criadora de conteúdo também se aproveitou da conexão com o mundo de influenciadores para divulgar a marca. Kendall e Kylie Jenner, as irmãs da família Kardashian, já divulgaram o Chamberlain Coffee em suas redes sociais.

No mercado há seis anos, o Chamberlain Coffee é considerado um dos "produtos de youtuber" de maior sucesso. Nesse sentido, a americana compete, por exemplo, com os influenciadores Mr. Beast, Logan Paul e KSI. Todos eles têm marcas no segmento de alimentos e bebidas, e se beneficiam da conexão com o público para promover a marca.

Momento de expansão

Agora, Emma e sua empresa buscam se consolidar, com projeções de faturamento de US$ 33 milhões em 2025. Para isso, a empresa está apostando em uma estratégia que mistura expansão física com maior presença em pontos de venda, como cafeterias próprias, segundo reportagem divulgada pelo site americano Business Insider.

Recentemente, a Chamberlain Coffee abriu sua primeira loja física em Los Angeles e já planeja outras. O objetivo é gerar um maior engajamento com os consumidores, além de promover produtos como cafés em grãos e latas de bebidas prontas.

A empresa também está de olho no mercado global, com expectativas de ampliação da sua base de clientes e crescimento em novos canais, como o e-commerce. Segundo o BI, a Chamberlain Coffee está na mira de possíveis aquisições, com gigantes como Coca-Cola e Nestlé observando a empresa de perto.