Esbanjadores e exigentes: pesquisa mostra como gamers olham para as marcas na hora consumir

A mais recente edição da Pesquisa Game Brasil (PGB) em 2024 evidencia a crescente conexão entre o público gamer e as marcas que atuam nesse segmento. Com a participação de 13.360 pessoas em todo o território nacional, o estudo oferece um panorama detalhado sobre as preferências e expectativas dos consumidores de jogos eletrônicos.

Dentre os dados coletados, destaca-se que 57% dos entrevistados possuem maior inclinação para adquirir produtos de empresas que se envolvem com o universo dos games. Ademais, 65,3% dos participantes esperam que estas marcas discutam sobre jogos eletrônicos, enquanto 68,2% apreciam a inserção das mesmas dentro dos jogos, como é o caso de skins personalizadas.

A pesquisa também revela uma forte aprovação para marcas que apoiam o ecossistema dos e-sports, seja através de publicidade em vídeos (72,4%), lives patrocinadas (74,3%), campanhas nas redes sociais (72,7%) ou o suporte a times e eventos do setor (70%).

Esse engajamento demonstra como a identidade e o respeito pela cultura gamer são fundamentais, com 78,9% dos entrevistados valorizando marcas que reconhecem e respeitam essa comunidade.

Carlos Silva, sócio da Go Gamers, reforça a importância dessa dinâmica: "A identificação do público gamer com as marcas que não apenas marcam presença, mas também investem de forma genuína no meio. Essa interação se traduz em resultados positivos e representatividade significativa para ambas as partes".

A PGB 2024 ainda apresenta um ranking das marcas mais reconhecidas pelo público gamer, divididas em 22 categorias diferentes, evidenciando lideranças como iFood, Nubank, 3 Corações, Mastercard, Heineken, Rexona, Boticário, Red Bull, McDonald’s e Nike, nas respectivas áreas de atuação.

O levantamento, realizado entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024, abrange os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, refletindo a ampla diversidade e preferências do público gamer no Brasil. Para mais detalhes sobre a pesquisa e acessar o estudo completo, é disponibilizado um link direto ao público interessado.