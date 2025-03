Quem faz parte da geração Z?

A forma como diferentes grupos etários enxergam o mundo, consomem informações e interagem com a tecnologia varia de acordo com o período em que nasceram. Esse fenômeno leva ao conceito de gerações, categorias que dividem a população com base em traços comuns influenciados pelo contexto histórico e social.

Termos como Baby Boomers, Geração X, Millennials e Geração Z surgiram para definir esses grupos e são usados em estudos de mercado, sociologia e psicologia. Conheça a Gen Z e veja quais são as principais características dessa geração, que cresceu sendo influenciada pela chegada da tecnologia.

Geração Z: quem faz parte dela?

A Geração Z, também chamada de Gen Z, compreende os nascidos entre meados dos anos 1990 e o início dos anos 2010 . Embora não haja consenso exato sobre as datas, esse intervalo é amplamente aceito, segundo o site Britannica.

Os integrantes desse grupo cresceram em um mundo altamente digitalizado, no qual a internet, as redes sociais e os smartphones são parte central da vida cotidiana.

Diferente das gerações anteriores, que acompanharam a transição do analógico para o digital, os jovens da Gen Z já nasceram conectados ou, pelo menos, conhecendo algum tipo de tecnologia recém criada. Plataformas como YouTube, Instagram, TikTok e WhatsApp desempenham um papel significativo na forma como se comunicam, consomem conteúdo e aprendem.

Além da tecnologia, eventos históricos moldaram a perspectiva desses jovens. Muitos cresceram em meio às crises financeiras de 2008 e 2020, à ascensão das mudanças climáticas como tema central da política global e à pandemia de Covid-19. Essas experiências influenciaram suas opiniões sobre trabalho, consumo e sustentabilidade.

Como a geração Z se relaciona com o trabalho?

Por falar nas relações dos gen Z com o trabalho, estes jovens trazem consigo valores e expectativas distintas, influenciando a forma como empresas e gestores lidam com questões profissionais.

Uso estratégico de dados

Uma característica marcante dessa geração é o uso intensivo de dados para embasar decisões e melhorar o desempenho. 74% dos profissionais da Gen Z utilizam dados regularmente em suas atividades , superando gerações anteriores. Essa prática reflete a familiaridade desses jovens com tecnologias digitais e sua capacidade de integrar informações analíticas no cotidiano profissional.

Desafios de integração no ambiente corporativo

Apesar de suas habilidades, a integração da Geração Z no mercado de trabalho tem apresentado desafios. A maior parte das empresas relata dificuldades em lidar com esses profissionais

, atribuindo-lhes características como falta de comprometimento e impaciência na carreira. Essa percepção ressalta a necessidade de adaptações mútuas para promover um ambiente de trabalho harmonioso e produtivo.

Tendências emergentes: microaposentadorias

Uma tendência emergente entre os jovens da Geração Z é a busca por "microaposentadorias", períodos sabáticos curtos dedicados a viagens ou projetos pessoais. Essa prática reflete a prioridade que esses profissionais dão à saúde mental e à realização pessoal, mesmo que isso possa impactar temporariamente seus ganhos financeiros.

Comunicação e adaptação empresarial

Empresas enfrentam dificuldades em se comunicar efetivamente com a Geração Z, devido às diferenças culturais e de linguagem. Consultorias especializadas, lideradas por jovens, têm auxiliado organizações a entender e conectar-se com esse público, utilizando dados e pesquisas para alinhar estratégias de comunicação e engajamento.

Em suma, a Geração Z está redefinindo o mercado de trabalho ao introduzir novas expectativas e práticas. Para se adaptarem a essa realidade, empresas e gestores precisam compreender as particularidades desse grupo, promovendo ambientes que valorizem a saúde mental, a realização pessoal e o uso estratégico de dados.

Geração Z ou Millennial?

Uma dúvida comum entre as pessoas é identificar a qual geração pertencem. Isso porque, mesmo nascendo em um determinado ano, elas podem se identificar com características de outra geração.

A confusão entre a Geração Z e os Millennials é comum. Enquanto os Millennials nasceram entre aproximadamente 1981 e 1996, a Gen Z abrange os nascidos a partir da segunda metade dos anos 1990.

Uma diferença marcante entre esses grupos está na relação com a tecnologia. Os Millennials acompanharam o surgimento da internet, dos celulares e das redes sociais, enquanto a Gen Z já nasceu com esses elementos consolidados.

Além disso, os Millennials vivenciaram a ascensão do Facebook e do Orkut, enquanto os jovens da Gen Z são mais influenciados por TikTok, Instagram e outras plataformas de vídeos curtos. Uma pesquisa do Sebrae mostrou que cerca de 40% da Geração Z optam pelo TikTok ou Instagram na hora de fazer uma pesquisa por produto ou estabelecimento.

Por que você deve saber disso?

Compreender as diferenças entre as gerações é essencial para empresas, educadores e formuladores de políticas. A Geração Z, que já começa a dominar o mercado de trabalho e o consumo, tem valores e expectativas distintas. São mais preocupados com diversidade, sustentabilidade e bem-estar mental , exigindo que marcas e instituições se adaptem a essas demandas.

Para além do mercado, conhecer as características da Gen Z permite entender mudanças culturais e comportamentais na sociedade, desde novas formas de ativismo até novas tendências de aprendizado e comunicação.