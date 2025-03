Mamba Water levará água potável a favelas do Rio durante o Carnaval

A Mamba Water, marca de água enlatada dos sócios Pedro Scooby e Leticia Bufoni, estará presente no Carnaval do Rio de Janeiro com ações voltadas à sustentabilidade, impacto social e redução do uso de plástico.

A empresa é a primeira a nascer apenas com latas de alumínio e firmou uma parceria com a Liesa, Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, para operar no Sambódromo da Sapucaí, onde venderá os produtos personalizados com as cores das escolas de samba.

Foram produzidas mais de 500 mil latas de alumínio e 100 mil Ecocopos, com a expectativa de reduzir 8 toneladas de plástico do evento. As águas estarão disponíveis em pontos oficiais das arquibancadas, frisas e camarotes como Camarote Rio, Nosso Camarote e Camarote Portela.

Além da comercialização, a Mamba Water ampliará seu programa social que reverte a venda de cada lata em fornecimento de água potável. Durante o Carnaval, cada unidade vendida resultará na doação de 2 litros para comunidades vulneráveis.

A ação será conduzida em parceria com a CUFA, Central Única das Favelas, responsável por mapear as regiões beneficiadas. O volume total pode ultrapassar 1 milhão de litros de água doados, estima a empresa.

"Estamos muito felizes em anunciar a parceria com a CUFA, que fortalece ainda mais nosso compromisso em gerar um impacto positivo real e transformador no Rio de Janeiro", afirmou Alessandro de Matos Lickunas, diretor de Marketing e ESG da Better Drinks, grupo ao qual a Mamba pertence.

Segundo Elaine Caccavo, presidente da CUFA Rio, a parceria pode fazer a diferença para moradores das favelas cariocas. "A água potável é um direito básico. As favelas do Rio frequentemente sofrem com a escassez, e estamos confiantes", disse.

O Mamba Water Project já viabilizou a construção de uma estação de tratamento de água em Acopiara, no Ceará, junto com a SISAR, Sistema Integrado de Saneamento Rural, beneficiando mais de 600 famílias. Agora, o objetivo é ampliar o alcance da iniciativa na capital carioca.

"No Brasil, mais de 33 milhões de pessoas não têm acesso à água potável, e a nossa meta é ajudar a acabar com isso", destacou Pedro Scooby, sócio e embaixador da Mamba Water.

Por trás da ação

Fundada em 2022, a Mamba Water é a primeira marca brasileira a vender água exclusivamente em latas de alumínio, buscando reduzir o consumo de plástico descartável e incentivar a reciclagem. O produto, disponível em versões com gás e sem gás, é distribuído nacionalmente pelo Grupo Heineken e pode ser comprado online em plataformas como Mercado Livre, Rappi, iFood e Daki.

A edição especial de latas com identidade visual das escolas de samba ficará disponível até março em toda a rede de operação da empresa no Rio de Janeiro.