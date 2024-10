Quem são os youtubers mais ricos do mundo? MrBeast lidera com fortuna estimada em US$ 500 milhões

Jimmy Donaldson, mais conhecido como MrBeast, é o youtuber mais rico do mundo em 2024, com um patrimônio líquido estimado em US$ 500 milhões. Seu canal, que conta com mais de 317 milhões de inscritos, se tornou referência no YouTube por seus vídeos de desafios de alto orçamento e grandes doações. MrBeast se destacou por reinvestir os ganhos de seus vídeos em produções cada vez maiores, que vão desde concursos milionários até ações de filantropia, tornando-o uma das maiores personalidades digitais da atualidade.

Em segundo lugar, está Jeffree Star, com uma fortuna estimada de US$ 200 milhões. Star é uma figura central no mundo da beleza, com um canal voltado para maquiagens e análises de produtos cosméticos. Sua linha de maquiagem, Jeffree Star Cosmetics, contribuiu significativamente para sua riqueza, transformando-o em um empresário de sucesso.

Logan Paul, conhecido tanto por seu canal de vlogs quanto por suas atividades no boxe profissional, ocupa a terceira posição. Com um patrimônio estimado de US$ 150 milhões, Logan diversificou sua renda com seu popular podcast "Impaulsive", sua participação em eventos de luta e a co-fundação da bebida energética Prime, que tem ganhado popularidade global.

A quarta posição é ocupada por Like Nastya, um canal infantil que fez de Anastasia Radzinskaya, uma das maiores estrelas do YouTube. Seu patrimônio é estimado em US$ 104 milhões, com seu conteúdo voltado para crianças, como histórias e brincadeiras, conquistando mais de 115 milhões de inscritos.

Fechando o top 5, Ryan Kaji, do canal Ryan’s World, acumula US$ 100 milhões. Inicialmente famoso por seus vídeos de análise de brinquedos, Ryan expandiu sua presença com uma linha de produtos educativos e entretenimento infantil, atingindo 41,7 milhões de inscritos.

Outros youtubers notáveis

Outros influenciadores notáveis incluem KSI, com uma fortuna de US$ 100 milhões, alcançada em parte por suas atividades no boxe e na música, além de vídeos de jogos e entretenimento no YouTube. O canal de esportes e truques, Dude Perfect, também aparece com um patrimônio estimado de US$ 100 milhões.

Jake Paul, irmão de Logan, segue os passos de seu irmão no boxe e no entretenimento, com uma fortuna de US$ 80 milhões. Já PewDiePie, um dos pioneiros no YouTube, mantém um patrimônio entre US$ 40 e 45 milhões, continuando a ser um dos mais influentes criadores de conteúdo da plataforma.

A diversificação das fontes de renda, como patrocínios, *merchandising* e empreendimentos fora do YouTube, é uma estratégia comum entre esses youtubers, permitindo que expandam suas fortunas para além do conteúdo online.