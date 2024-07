7 profissões para quem gosta de e-sports

Os e-sports têm crescido exponencialmente nos últimos anos, tanto no Brasil quanto no mundo. Esse mercado é impulsionado por milhões de jogadores e espectadores que acompanham competições de jogos como League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive e Dota 2.

Mercado Global

Globalmente, os e-sports são uma indústria bilionária. Em 2023, a receita mundial de e-sports ultrapassou US$ 1,5 bilhão, com patrocínios, publicidade, direitos de mídia, bilheteria e merchandising sendo as principais fontes de receita, segundo estudo da empresa de análise de dados NewZoo. Grandes torneios, como o The International de Dota 2 e o Campeonato Mundial de League of Legends, atraem milhões de espectadores online e presencialmente.

Mercado no Brasil

No Brasil, os e-sports também têm mostrado um crescimento impressionante. O país é um dos principais mercados de e-sports na América Latina, com uma base de fãs apaixonada e um número crescente de jogadores profissionais. Eventos como a Brasil Game Show (BGS) e campeonatos locais de jogos populares como Free Fire e Counter-Strike: Global Offensive são exemplos do sucesso dos e-sports no país.

Os e-sports estão em ascensão, oferecendo diversas oportunidades de carreira para os entusiastas dos jogos eletrônicos. Se você é apaixonado por e-sports, confira sete profissões que podem ser ideais para você:

1. Jogador Profissional

Jogadores profissionais competem em torneios e campeonatos de e-sports, treinando intensivamente para alcançar o melhor desempenho possível. Além dos prêmios em dinheiro, os jogadores podem ganhar com patrocínios e transmissões ao vivo, construindo uma carreira lucrativa e de alta visibilidade.

2. Treinador de e-sports

Treinadores ajudam jogadores e equipes a desenvolver estratégias, melhorar habilidades e manter a motivação. Eles analisam jogos, identificam pontos fracos e orientam sobre táticas, desempenhando um papel crucial na preparação de times competitivos.

3. Gerente de Equipe

Gerentes de equipe são responsáveis pela administração e logística de uma equipe de e-sports, cuidando de contratos, viagens, treinamento e relações públicas. Eles garantem que todos os aspectos operacionais da equipe funcionem sem problemas.

4. Comentador/Analista

Comentadores e analistas fornecem cobertura ao vivo dos jogos, oferecendo análises detalhadas das partidas e explicando as estratégias dos jogadores para o público. Eles tornam as transmissões mais envolventes e informativas.

5. Streamer/Influenciador

Streamers transmitem seus jogos ao vivo em plataformas como Twitch e YouTube, interagindo com os espectadores e ganhando dinheiro através de doações, assinaturas e patrocínios. Eles constroem comunidades online e se tornam figuras influentes no mundo dos e-sports.

6. Desenvolvedor de Jogos

Desenvolvedores de jogos criam os próprios jogos de e-sports, trabalhando em empresas de desenvolvimento de software para projetar, programar e testar novos títulos. Eles são a força criativa por trás dos jogos que definem o setor.

7. Jornalista de e-sports

Jornalistas de e-sports escrevem sobre eventos, entrevistam jogadores, analisam tendências e fornecem notícias sobre o setor. Eles podem trabalhar para sites especializados, revistas ou como freelancers, oferecendo uma cobertura detalhada e perspicaz.

Por que é importante você saber sobre e-sports

As profissões relacionadas aos e-sports são variadas e oferecem oportunidades para diferentes habilidades e interesses. Seja jogando, gerenciando equipes, desenvolvendo jogos ou criando conteúdo, o setor de e-sports está cheio de possibilidades para quem é apaixonado por jogos eletrônicos. À medida que a indústria cresce, essas profissões se tornam cada vez mais valorizadas e reconhecidas.