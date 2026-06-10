Ferrovia da Cedro quer melhorar logística e reduzir emissões no transporte de minério

Ferrovia Serra Azul: ramal deve reduzir tráfego de caminhões na BR-381 (HOLGER LEUE/Getty Images)
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Publicado em 10 de junho de 2026 às 14h15.
Minas Gerais, um dos principais polos minerais do país, vai ganhar um novo corredor logístico para reduzir a dependência das rodovias no transporte de minério de ferro.
A Cedro Participações recebeu autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para desenvolver a Ferrovia Serra Azul, projeto de R$ 2 bilhões que pretende ligar a produção mineral da Grande Belo Horizonte à malha ferroviária nacional.
Com 26,4 quilômetros de extensão, o ramal pretende conectar a zona rural de Mateus Leme à atual linha férrea em Mário Campos, próximo à MG-040. A partir daí, a carga seguirá pela malha nacional até o Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro.
A proposta é retirar cerca de 5 mil caminhões por dia da BR-381, uma das rodovias mais movimentadas e perigosas de Minas Gerais. Conhecida como “Rodovia da Morte”, a estrada acumulou mais de 7 mil ocorrências nos últimos três anos, incluindo 440 acidentes fatais.
Segundo Lucas Kallas, fundador da Cedro Mineração, o projeto responde a um dos principais gargalos da mineração mineira: a necessidade de escoar grandes volumes de carga com mais segurança, previsibilidade e menor impacto ambiental.
O empreendimento surge em um momento de expansão da mineração brasileira. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior, o país exportou 416 milhões de toneladas de minério de ferro em 2025, alta de cerca de 7% em relação ao ano anterior. Em valor, o produto movimentou US$ 28,9 bilhões e ficou atrás apenas de petróleo e soja na pauta de exportações brasileira.
Nesse cenário, a ampliação da infraestrutura logística se tornou um dos principais desafios do setor, especialmente em Minas Gerais, onde boa parte do transporte ainda depende das rodovias.
Estruturada no modelo short line — ferrovias de curta distância voltadas à conexão entre áreas produtivas e grandes corredores logísticos —, a Serra Azul será a primeira iniciativa do tipo no país voltada ao minério de ferro.
A expectativa é movimentar até 25 milhões de toneladas por ano. O plano operacional prevê cinco trens diários, cada um com cerca de 14,7 mil toneladas distribuídas em 136 vagões. Segundo a empresa, uma única composição poderá substituir até 525 caminhões nas estradas.
A expectativa é que as obras tenham início em 2028, com operação prevista para 2031.
Para a Cedro, a mudança de modal pode aumentar a competitividade da produção mineral da Serra Azul, especialmente para pequenas e médias mineradoras que enfrentam limitações logísticas para escoar a produção. A ferrovia também deve reduzir a circulação de carretas entre minas, terminais de carga e rodovias da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Além da eficiência logística, o projeto prevê ganhos ambientais e de segurança viária. A estimativa da empresa é de que a ferrovia evite a emissão de até 44 mil toneladas de dióxido de carbono por ano.
Segundo a Confederação Nacional do Transporte, o modo ferroviário emite cerca de seis vezes menos CO₂e por TKU do que o rodoviário.
A construção e a operação do ramal vão gerar mais de 4 mil oportunidades de trabalho, entre empregos diretos e indiretos. A expectativa é movimentar cadeias locais de construção, logística, manutenção e serviços, além de ampliar a arrecadação municipal.
O traçado inclui seis viadutos rodoviários, um túnel ferroviário em Igarapé, oito passagens inferiores para pedestres e veículos e oito passagens exclusivas para travessia de fauna. A faixa de domínio terá cerca de 25 metros de cada lado e será cercada ao longo de todo o perímetro.
Além da redução no fluxo de caminhões, a companhia aposta na ferrovia como forma de aumentar a competitividade da mineração mineira em um momento de expansão das exportações e pressão crescente por soluções logísticas mais eficientes e menos poluentes.
Para a Cedro, o projeto representa uma tentativa de combinar ganho operacional, segurança viária e redução de emissões em uma das regiões mais estratégicas da mineração brasileira.