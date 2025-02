A história de como a Blockbuster quase comprou a Netflix

Imagine um mundo onde a Netflix era apenas uma pequena startup e a Blockbuster, líder absoluta do mercado de locadoras de filmes, comprava a empresa. Parece ficção, mas quase aconteceu.

Marc Randolph, que fundou a Netflix com Reed Hastings em 1997 e foi o primeiro CEO da companhia, relembrou no BTG Summit 2025 o dia em que a Blockbuster teve a chance de salvar a Netflix e, ao invés disso, preferiu ignorá-la.

O evento, promovido pelo BTG Pactual, banco do mesmo grupo controlador da EXAME, reuniu nesta quarta-feira, 12, algumas das figuras mais influentes do mundo dos negócios e do setor financeiro.

Durante sua participação, Randolph compartilhou experiências marcantes de sua carreira e deu dicas sobre inovação, empreendedorismo e como construir negócios de impacto.

Como a Blockbuster quase comprou a Netflix

No início dos anos 2000, a Netflix estava à beira da falência. Com apenas 100 funcionários e um faturamento de 5 milhões de dólares, a empresa estava em crise, com perdas acumuladas de 50 milhões de dólares.

Na época, a Blockbuster dominava o mercado, com 9.000 lojas e uma receita de US$ 6 bilhões. Foi então que os fundadores da Netflix decidiram que a única saída seria vender a empresa. A proposta foi US$ 50 milhões para a Blockbuster, que não ficou impressionada.

Randolph relembrou com detalhes a reunião com a Blockbuster, que aconteceu no prédio da empresa em Dallas. Ele e Hastings estavam em um retiro corporativo em Santa Barbara, usando roupas informais.

“Não tinha mais que camisas e sandálias. E eles nos chamaram para uma reunião importante no outro dia!”, disse. Quando finalmente chegaram lá, apresentaram a proposta de um modelo de negócios híbrido: a Netflix ficaria com a parte online e a Blockbuster, com as lojas físicas. No entanto, quando a pergunta crucial surgiu – “Quanto custa?” – foi aí que a história tomou outro rumo.

O preço da ousadia

“Oferecemos 50 milhões de dólares pela Netflix. E o silêncio foi absoluto”, contou Randolph. Segundo ele, a Blockbuster não via valor em uma pequena startup de aluguel de filmes pela internet. “A ideia parecia ridícula. Naquele momento, eu sabia que, se fosse para sobreviver, seria por nós mesmos.”

Nos anos seguintes, a Netflix cresceu e superou a Blockbuster, tanto em receita quanto em influência no mercado. Uma entrou em falência, enquanto a outra se tornou uma das empresas mais valiosas do planeta.

A lição dessa história, segundo Randolph, é clara: quem não se reinventa, se perde. "Se você não está disposto a se adaptar, alguém virá e fará isso por você", disse.