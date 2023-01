O hábito do ex-CEO da Netflix para equilibrar vida pessoal e trabalho

No mundo dos negócios é comum ouvir de executivos que, para construir uma empresa bem-sucedida, foi preciso abdicar dos finais de semana, encarar longas jornadas e praticamente esquecer da família e dos amigos.

Marc Randolph, cofundador e primeiro CEO da Netflix, entretanto, vai contra a ideia de que, para ter sucesso nos negócios é preciso esquecer da vida pessoal.

Essa visão foi compartilhada por Randolph recentemente em um tuíte que viralizou.

"Trabalhei muito, durante toda a minha carreira, para manter minha vida equilibrada com meu trabalho", escreveu Randolph.

Isso inclui uma prática que o executivo diz priorizar há décadas: noites de terça-feira com sua esposa.

"Nada atrapalhava. Nenhuma reunião, nenhuma videoconferência, nenhuma pergunta ou pedido de última hora. Se você tivesse alguma coisa para me dizer na tarde de terça-feira às 4h55, era melhor você dizer isso no caminho para o estacionamento."

— Marc Randolph (@mbrandolph) January 3, 2023

"Por mais de 30 anos, não importava se estava chovendo ou fazendo sol, toda terça-feira eu saía pontualmente às 17h do trabalho e passava a noite com a minha melhor amiga", escreveu o empreendedor.

Embora tenha saído da companhia antes do período de grande expansão, durante os sete anos em que esteve à frente da empresa Randolph foi um dos principais responsáveis pela construção da cultura e dos pilares de negócios da Netflix, hoje avaliada em US$ 161,76 bilhões.

"O que mais me orgulha na vida não são as empresas que criei, é o fato de poder abri-las enquanto permaneci casado com a mesma mulher; ter meus filhos crescendo me conhecendo e [o melhor que posso dizer] gostar de mim e poder passar o tempo perseguindo as outras paixões da minha vida. Essa é minha definição de sucesso", terminou o executivo.

