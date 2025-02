BTG Pactual anuncia patrocínio e naming rights do Prêmio da Música Brasileira

O BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) anunciou o patrocínio e a aquisição dos naming rights do Prêmio da Música Brasileira, que passa a se chamar Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira. A iniciativa reforça a estratégia de branding do banco ao associar sua marca a um dos mais prestigiados reconhecimentos da indústria musical nacional, ampliando a conexão com o setor cultural.

Criado em 1987 por Zé Maurício Machline, o prêmio se consolidou como um marco na promoção da música brasileira e de seus criadores, contemplando gêneros, artistas e manifestações musicais de todas as regiões do país.

A 32ª edição homenageia Chitãozinho & Xororó, destacando a influência do sertanejo na cultura nacional. Ao longo de sua trajetória, mais de 1.500 artistas foram reconhecidos. No último ano, o evento registrou um recorde de inscrições, com mais de 12 mil participantes de todos os estados.

A parceria com o BTG Pactual tem o objetivo de fortalecer o reconhecimento da música brasileira, destacar novos talentos e ampliar a conexão com o público por meio de experiências ligadas à indústria criativa.

Segundo André Kliousoff, CMO do BTG Pactual, a iniciativa representa mais do que um patrocínio, sendo um compromisso com o impacto transformador da música. “A música é uma das maiores expressões culturais do Brasil. Queremos nos tornar o banco da música brasileira, apoiando a indústria e fomentando novos talentos”, diz.

Além do patrocínio, o banco apoiará outros projetos em 2025, com foco em empreendedorismo musical, democratização do acesso à cultura e fomento de artistas.

“São mais de 40 anos dedicados à música, 36 deles à frente do Prêmio da Música Brasileira, que já contou com diversas parcerias. Agora, com o BTG Pactual, teremos a oportunidade de fazer ainda mais pela música e pelos artistas. Nossos passos são ambiciosos, e o horizonte, promissor”, afirma Zé Maurício Machline.

A cerimônia de divulgação dos indicados acontece em 9 de abril, em São Paulo, e os vencedores serão escolhidos por um júri especializado. O evento contará com ativações nas redes sociais, fortalecendo o engajamento do público e ampliando a visibilidade dos artistas participantes.

Ao longo de sua história, o Prêmio da Música Brasileira homenageou ícones como Tom Jobim, João Bosco, Lulu Santos, Ary Barroso, Gal Costa, Jackson do Pandeiro, Rita Lee, Milton Nascimento, Elis Regina, Gilberto Gil, Luiz Gonzaga e Vinícius de Moraes.