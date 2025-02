Como ter uma boa ideia (e levá-la a sério), segundo fundador da Netflix

Até as maiores empresas do mundo foram, um dia, uma ideia. A Netflix, hoje com mais de 200 milhões de assinantes ao redor do mundo, começou com uma proposta que muitos consideraram ridícula.

Marc Randolph, cofundador da gigante do streaming, compartilhou no BTG Summit 2025 como transformar boas ideias em negócios de sucesso, mesmo quando todos ao seu redor duvidam delas.

No evento promovido pelo BTG Pactual, Randolph contou como a ideia que se tornaria um dos maiores impérios do entretenimento digital quase não saiu do papel.

Para ele, a chave para criar algo grande começa com uma simples disposição para arriscar e persistir. "O segredo é dar o primeiro passo sem saber como será o final", afirmou.

Nunca desista de uma boa ideia

Marc Randolph deixou claro que não existe uma fórmula mágica para boas ideias. Em sua visão, o que diferencia um empreendedor de sucesso é a tolerância ao risco e a disposição para seguir adiante mesmo quando ninguém acredita no potencial da ideia.

O americano lembrou de sua própria experiência ao lançar a Netflix: "Quando contei à minha esposa sobre a ideia da Netflix, ela achou que era a coisa mais estúpida que já tinha ouvido", revelou. E é essa disposição para arriscar e seguir em frente, mesmo diante da dúvida, que, segundo ele, faz a diferença.

Randolph também destacou que boas ideias não precisam ser complexas ou inovadoras em um sentido tradicional. “Aos 8 anos, meu filho comprava doces por 10 centavos e vendia eles na escola por 1 dólar”, contou.

Como transfomar uma ideia em negócio?

Segundo Randolph, o maior erro de muitos empreendedores é esperar que uma boa ideia seja algo grandioso ou complicado. Ele revelou que, na prática, muitas vezes o que conta não é a complexidade, mas o foco e a execução.

"Eu diria que, para começar, você precisa de duas coisas: tolerância ao risco e um princípio orientador. Algo que te guie, um norte, uma ideia clara", disse.

Para ele, um bom empreendedor deve estar sempre atento às pequenas oportunidades, como uma "arbitragem de ideias". Esse conceito, que ele usou ao contar a história de seu filho, sugere que mesmo as ideias mais simples podem ter grande valor se forem bem executadas.

Qualquer um pode ser empreendedor

Randolph desafiou a ideia de que é preciso ser um gênio ou ter uma educação formal para ser um empreendedor de sucesso. “Você não precisa ser formado em tecnologia ou ter um MBA para inovar. Eu trabalho com empresas em diversas partes do mundo, incluindo Brasil e América Latina, e vejo gente com experiências diferentes criando coisas incríveis”, disse.

Ele também reforçou que o empreendedorismo não exige um risco "perigoso", mas sim o tipo de risco que vem de seguir algo novo sem saber ao certo onde vai dar.

Para ele, a maior característica dos empreendedores de sucesso é a perseverança. "A única forma de falhar é desistir. E a única maneira de sair de um problema é passando por ele", concluiu.