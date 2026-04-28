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Giovanna Kupfer, fundadora da Giovanna Baby, morre aos 79 anos

Óbito foi confirmado nesta terça-feira por uma das três filhas da empresária

Giovanna Kupfer: fundadora da Giovanna Baby morreu nesta segunda-feira, aos 79 anos (Redes Sociais/Reprodução)

Giovanna Kupfer: fundadora da Giovanna Baby morreu nesta segunda-feira, aos 79 anos (Redes Sociais/Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 28 de abril de 2026 às 20h05.

Última atualização em 28 de abril de 2026 às 20h12.

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A empresária Jeanette Kupfer, mais conhecida como Giovanna Kupfer, morreu nesta segunda-feira, 27, aos 79 anos. Ela foi a fundadora da marca de cosméticos Giovanna Baby.

A informação do óbito foi divulgada na tarde desta terça-feira por uma de suas três filhas, a apresentadora Mariana Kupfer, em publicação nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Giovanna Kupfer, visionária empreendedora e fundadora da Giovanna Baby", diz o comunicado.

O nascimento do body splash

Criada em outubro de 1974 por Giovanna Kupfer, a Giovanna Baby surgiu com a proposta de ampliar o acesso à perfumação e aos cuidados pessoais no Brasil, ao introduzir o conceito de body splash no país. A partir de 1998, já sob nova gestão, a empresa iniciou um processo contínuo de reposicionamento, que alterou sua estratégia de mercado e sustentou sua expansão ao longo dos anos.

Com foco em inovação, a marca estendeu o uso da perfumação para diferentes categorias, como sabonetes, loções hidratantes e o álcool em gel, produto que ganhou escala em seu portfólio. Ao longo desse movimento, a companhia consolidou sua atuação no mercado nacional.

Atualmente, a Giovanna Baby mantém um portfólio com mais de 510 itens e distribuição em mais de 20 mil pontos de venda no Brasil, entre farmácias, perfumarias e supermercados. A empresa integra o grupo das cinco maiores do setor de cosméticos no país, com presença relevante em sua categoria dentro de um mercado de alta concorrência.

Veja a íntegra do comunicado a seguir:

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Giovanna Kupfer, visionária empreendedora e fundadora da Giovanna Baby.

Giovanna foi responsável por dar origem a uma marca que conquistou espaço no mercado nacional, marcando gerações com sua proposta de cuidado e perfumação acessível. Sua iniciativa e espírito empreendedor permanecem como parte importante da história da empresa.

Desde 1998, a marca Giovanna Baby segue sob nova direção, em um ciclo de profunda transformação e crescimento. Ao longo das últimas décadas, a empresa passou por um processo consistente de reposicionamento estratégico, inovação e fortalecimento de portfólio, que resultou na construção da referência atual da marca. Hoje consolidada como uma das maiores do Brasil nos segmentos de perfumação, cuidados pessoais e higiene.

Neste momento de luto, nos solidarizamos com familiares, amigos e todos que tiveram sua trajetória impactada por Giovanna Kupfer, reconhecendo sua contribuição inicial para a construção de um nome que segue vivo, em constante evolução. Que sua memória siga viva na origem de tudo aquilo que continua a crescer, evoluir e inspirar".

*Mais informações em instantes.

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