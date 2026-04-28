Quais são os 10 maiores supermercados da Bahia? Veja quanto eles faturam

Maiores supermercados da Bahia: Atakarejo acumula mais de R$ 6 bilhões em vendas (divulgação/Divulgação)
Repórter de Negócios
Publicado em 28 de abril de 2026 às 16h29.
O varejo alimentar brasileiro ultrapassou R$ 1,1 trilhão em faturamento em 2025 e segue como um dos principais motores da economia, respondendo por cerca de 9% do PIB. Dentro desse cenário, o Nordeste vem ganhando espaço e a Bahia se consolida como um dos mercados mais relevantes da região, impulsionada pelo crescimento de redes locais e pelo avanço do atacarejo.
Os dados do Ranking ABRAS 2026 mostram que o estado já abriga operações bilionárias e um conjunto de empresas em expansão, refletindo a combinação de consumo em alta, interiorização do varejo e maior competição por preço.
Diferentemente de estados como São Paulo ou Rio de Janeiro, onde há forte concentração em poucos gigantes, a Bahia apresenta um mercado mais pulverizado, com várias redes disputando espaço em diferentes regiões. Ao todo, as dez maiores redes do estado somam mais de R$ 12 bilhões em vendas.
Esse perfil tem duas implicações: maior competição local e mais espaço para crescimento orgânico. Além disso, o avanço para cidades médias e o fortalecimento do consumo fora das capitais têm impulsionado a expansão dessas redes.
O crescimento do atacarejo deve seguir como principal vetor de transformação no estado. Ao mesmo tempo, redes tradicionais enfrentam o desafio de manter margens em um ambiente de alta sensibilidade a preços, concorrência crescente e necessidade de ganho de eficiência.
Na prática, o varejo alimentar baiano entra em uma nova fase. Mais competitivo, mais profissionalizado e cada vez mais orientado a escala.
No topo do ranking estadual, o protagonismo é claro: o Atakarejo lidera com folga, somando R$ 6,32 bilhões em faturamento e ocupando a 21ª posição no ranking nacional.
O número evidencia a força do modelo de atacarejo na Bahia, formato que combina preço baixo e volume e vem ganhando espaço tanto entre consumidores finais quanto pequenos comerciantes.
A partir da segunda posição, o cenário muda de escala, mas segue competitivo. Redes como Rmix e Hiperideal aparecem na faixa de R$ 1 bilhão, consolidando um bloco intermediário relevante e em crescimento. Confira o ranking completo:
|Posição na Bahia
|Posição Nacional
|Empresa
|Faturamento
|1º
|21º
|Atakarejo
|R$ 6,32 bilhões
|2º
|78º
|Rmix
|R$ 1,24 bilhão
|3º
|84º
|Hiperideal
|R$ 1,11 bilhão
|4º
|106º
|Comercial de Alimentos Gilmar
|R$ 831 milhões
|5º
|108º
|Novo Mix
|R$ 814 milhões
|6º
|113º
|R.F. Atacado de Alimentos
|R$ 763 milhões
|7º
|170º
|MixBahia
|R$ 398 milhões
|8º
|176º
|Unimar
|R$ 385 milhões
|9º
|223º
|Itão Supermercado
|R$ 276 milhões
|10º
|228º
|Novo Varejo
|R$ 268 milhões
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