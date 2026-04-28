Quais são os 10 maiores supermercados da Bahia? Veja quanto eles faturam

O varejo alimentar brasileiro ultrapassou R$ 1,1 trilhão em faturamento em 2025 e segue como um dos principais motores da economia, respondendo por cerca de 9% do PIB. Dentro desse cenário, o Nordeste vem ganhando espaço e a Bahia se consolida como um dos mercados mais relevantes da região, impulsionada pelo crescimento de redes locais e pelo avanço do atacarejo.

Os dados do Ranking ABRAS 2026 mostram que o estado já abriga operações bilionárias e um conjunto de empresas em expansão, refletindo a combinação de consumo em alta, interiorização do varejo e maior competição por preço.

Diferentemente de estados como São Paulo ou Rio de Janeiro, onde há forte concentração em poucos gigantes, a Bahia apresenta um mercado mais pulverizado, com várias redes disputando espaço em diferentes regiões. Ao todo, as dez maiores redes do estado somam mais de R$ 12 bilhões em vendas.

Esse perfil tem duas implicações: maior competição local e mais espaço para crescimento orgânico. Além disso, o avanço para cidades médias e o fortalecimento do consumo fora das capitais têm impulsionado a expansão dessas redes.

O crescimento do atacarejo deve seguir como principal vetor de transformação no estado. Ao mesmo tempo, redes tradicionais enfrentam o desafio de manter margens em um ambiente de alta sensibilidade a preços, concorrência crescente e necessidade de ganho de eficiência.

Na prática, o varejo alimentar baiano entra em uma nova fase. Mais competitivo, mais profissionalizado e cada vez mais orientado a escala.

Os maiores supermercados da Bahia

No topo do ranking estadual, o protagonismo é claro: o Atakarejo lidera com folga, somando R$ 6,32 bilhões em faturamento e ocupando a 21ª posição no ranking nacional.

O número evidencia a força do modelo de atacarejo na Bahia, formato que combina preço baixo e volume e vem ganhando espaço tanto entre consumidores finais quanto pequenos comerciantes.

A partir da segunda posição, o cenário muda de escala, mas segue competitivo. Redes como Rmix e Hiperideal aparecem na faixa de R$ 1 bilhão, consolidando um bloco intermediário relevante e em crescimento. Confira o ranking completo:

Posição na Bahia Posição Nacional Empresa Faturamento 1º 21º Atakarejo R$ 6,32 bilhões 2º 78º Rmix R$ 1,24 bilhão 3º 84º Hiperideal R$ 1,11 bilhão 4º 106º Comercial de Alimentos Gilmar R$ 831 milhões 5º 108º Novo Mix R$ 814 milhões 6º 113º R.F. Atacado de Alimentos R$ 763 milhões 7º 170º MixBahia R$ 398 milhões 8º 176º Unimar R$ 385 milhões 9º 223º Itão Supermercado R$ 276 milhões 10º 228º Novo Varejo R$ 268 milhões

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