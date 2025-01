Netflix: todas as séries que serão lançadas em 2025

Na última quarta-feira, 30, a Netflix apresentou à imprensa mundial as próximas estreias do ano em filmes, séries, documentários e transmissões esportivas — essas últimas, motivo principal do sucesso nos números da companhia.

O catálogo brasileiro vem recheado não só de novas produções nacionais, como também da sequência de títulos internacionais de sucesso, como a quinta temporada “Stranger Things”, a segunda de “Wandinha” e a terceira de “Round 6”, que chega à plataforma em 27 de junho.

Veja abaixo a lista completa de séries internacionais que chegam à plataforma de streaming em 2025:

Quais séries chegam à Netflix em 2025?

Nacionais

Baila, Vini! | Documentário | 2025

Casamento Às Cegas Brasil - Temporada 5 | Reality Show | 2025

Congonhas - Tragédia Anunciada | Documentário | 2025

DNA do Crime - Temporada 2 | Série | 2025

Larissa: O Outro Lado de Anitta | Documentário | 2025

O Filho de Mil Homens | Minissérie | 2025

Os Donos do Jogo | Série | 2025

Pssica | Minissérie | 2025

Sintonia - Temporada 5 | Série | 2025

Internacionais