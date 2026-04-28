Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Quais são e quanto faturam os 10 maiores supermercados do Paraná?

Somados, esses 10 supermercados faturaram R$ 32 bilhões

Daniel Giussani
Daniel Giussani

Repórter de Negócios

Publicado em 28 de abril de 2026 às 16h31.

A nova lista da Associação Brasileira de Supermercados mostra que o setor faturou 1,1 trilhão de reais em 2025, um aumento frente ao 1 trilhão do ano passado.

No Paraná, o varejo supermercadista é liderado pelo grupo Irmãos Muffato, que faturou 20 bilhões de reais e está entre as seis maiores do Brasil.

O faturamento é 10 vezes maior do que o segundo colocado, Companhia Beal de Alimentos, que tem receita de 2,9 bilhões de reais.

Somados, esses 10 supermercados faturaram 32 bilhões de reais.

Quais são os 10 maiores supermercados do Paraná

  1. Irmãos Muffato: faturamento de 20,3 bilhões de reais
  2. Cia Beal de Alimentos: faturamento de 2,9 bilhões de reais
  3. Supermercados Jacomar: faturamento de 1,69 bilhão de reais
  4. Ítalo Supermercados: faturamento de 1,67 bilhão de reais
  5. Batista & Izepe (Atacadista Bem Bom Paraíso): faturamento de 1,3 bilhão de reais
  6. Grupo GCA: faturamento de 957 milhões de reais
  7. Supermercados Bavaresco: faturamento de 889 milhões de reais
  8. Sanches & Vecchiate: faturamento de 801 milhões de reais
  9. Supermercados Irani: faturamento de 772 milhões de reais
  10. C.Vale: faturamento de 633 milhões de reais
Acompanhe tudo sobre:SupermercadosVarejoParanáExame-sul

Mais de Negócios

Quais são os 10 maiores supermercados da Bahia? Veja quanto eles faturam

Quais são os 10 maiores supermercados do Rio de Janeiro? Veja quanto eles faturam

Quais são os 10 maiores supermercados de Alagoas? Veja quanto eles faturam

O burrito que viralizou e fez negócio de estacionamento saltar para um faturamento de sete dígitos

Mais na Exame

Negócios

Quais são os 10 maiores supermercados da Bahia? Veja quanto eles faturam

Mundo

Jovem se declara culpado de planejar atentado em show de Taylor Swift

Tecnologia

Alemanha admite ter perdido para a China no setor automotivo

Carreira

O fim do RH executor: como os agentes de IA estão devolvendo o tempo à gestão de pessoas