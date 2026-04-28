Quais são e quanto faturam os 10 maiores supermercados do Paraná?

Repórter de Negócios
Publicado em 28 de abril de 2026 às 16h31.
A nova lista da Associação Brasileira de Supermercados mostra que o setor faturou 1,1 trilhão de reais em 2025, um aumento frente ao 1 trilhão do ano passado.
No Paraná, o varejo supermercadista é liderado pelo grupo Irmãos Muffato, que faturou 20 bilhões de reais e está entre as seis maiores do Brasil.
O faturamento é 10 vezes maior do que o segundo colocado, Companhia Beal de Alimentos, que tem receita de 2,9 bilhões de reais.
Somados, esses 10 supermercados faturaram 32 bilhões de reais.