Quais são e quanto faturam os 10 maiores supermercados do Paraná?

A nova lista da Associação Brasileira de Supermercados mostra que o setor faturou 1,1 trilhão de reais em 2025, um aumento frente ao 1 trilhão do ano passado.

No Paraná, o varejo supermercadista é liderado pelo grupo Irmãos Muffato, que faturou 20 bilhões de reais e está entre as seis maiores do Brasil.

O faturamento é 10 vezes maior do que o segundo colocado, Companhia Beal de Alimentos, que tem receita de 2,9 bilhões de reais.

Somados, esses 10 supermercados faturaram 32 bilhões de reais.

Quais são os 10 maiores supermercados do Paraná