Quem é David Silver, cientista por trás da startup bilionária de IA Ineffable

O nome por trás da nova startup bilionária de inteligência artificial Ineffable Intelligence é David Silver, um dos principais especialistas mundiais em aprendizado por reforço e um dos cientistas centrais da história recente do DeepMind, laboratório de IA comprado pelo Google.

Silver passou mais de uma década no DeepMind liderando a equipe de reinforcement learning, área focada em sistemas que aprendem por tentativa e erro, e também atua como professor na University College London, uma das principais universidades britânicas.

Seu trabalho ficou conhecido principalmente pelo desenvolvimento de programas que derrotaram jogadores profissionais e até os melhores sistemas computacionais em jogos como xadrez e Go.

O caso mais emblemático foi o AlphaZero, sistema que aprendeu sozinho estratégias de altíssimo nível sem utilizar partidas humanas como base de treinamento.

Em vez de estudar jogadas prontas, o AlphaZero aprendeu apenas jogando contra si mesmo, experiência que se tornou a principal referência para o projeto atual de Silver.

Agora, com a Ineffable Intelligence, ele tenta aplicar essa mesma lógica em escala muito maior: criar um “superlearner” capaz de descobrir conhecimento geral sem depender de grandes bases de dados produzidas por humanos.

Em texto publicado no blog da empresa, Silver chamou o projeto de “trabalho de sua vida” e afirmou que qualquer dinheiro obtido com a startup será destinado a instituições de alto impacto social e organizações que salvam vidas.

A declaração reforça o perfil acadêmico do pesquisador, que sempre esteve mais associado à pesquisa fundamental do que ao mercado tradicional de tecnologia.

De cientista acadêmico a fundador de uma pentacorn

Mesmo sem um produto comercial consolidado, Silver conseguiu levantar US$ 1,1 bilhão e criar uma empresa avaliada em US$ 5,1 bilhões em poucos meses.

Esse tipo de operação se tornou comum entre pesquisadores de elite da IA, especialmente ex-integrantes de DeepMind, OpenAI e Meta, que transformam reputação científica em rodadas bilionárias antes mesmo do lançamento formal de produtos.

No caso de Silver, o peso do histórico com AlphaZero e a influência no campo de aprendizado por reforço ajudaram a transformar uma tese de pesquisa em uma das startups mais valiosas do ano.