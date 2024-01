99 franquias a partir de R$ 997 para empreender em 2024

O setor de franquias brasileiro está em plena expansão. No terceiro trimestre, o mercado registrou alta de 11,4%. Dados da pesquisa trimestral de desempenho da Associação Brasileira de Franchising (ABF) mostram que o faturamento do setor passou de R$ 56,256 bilhões para R$ 62,676 bilhões na comparação com o mesmo período do ano anterior. O balanço anual de 2023 ainda não foi divulgado.

No acumulado de doze meses, a pesquisa da ABF indica que houve um avanço de 13,3% na receita, chegando a R$ 231,584 bilhões. Entre janeiro e setembro de 2023, a receita avançou 13,6%, totalizando R$ 167,784 bilhões.

O estudo mostra que todos os segmentos do franchising cresceram entre julho e setembro de 2023. O segmento com maior crescimento foi Alimentação - Food Service, com alta de 17,5% na receita, seguido por Saúde, Beleza e Bem-Estar, com receita 13,7% maior.

Confira, a seguir, opções de franquias para investir e começar a empreender em 2024:

Franquias de alimentação

1. Brasil Cacau

A Brasil Cacau possui um amplo portfólio com mais de 150 produtos de diferentes sabores e tamanhos. É reconhecida por suas tradicionais trufas, mas também conta com uma linha deliciosa de tabletes e presentes que atendem toda a família. Os itens da marca são produzidos na fábrica do Grupo CRM, localizada em Extrema (MG), que possui 33 mil metros quadrados, cerca de 1.100 colaboradores e tecnologia de ponta na produção de chocolates.

Investimento inicial: quiosque a partir de R$ 120 mil

Faturamento médio anual: entre R$ 800 mil a R$ 1 milhão

Prazo de retorno:18 a 36 meses

2. Kopenhagen

Marca com 95 anos, a Kopenhagen é líder e precursora no segmento de chocolates finos no Brasil. A marca atualmente conta com mais de 600 lojas e é conhecida pelos clássicos Nhá Benta e Língua de Gato, além das linhas mais novas como Soul Good, Keep Kop, Melt, entre outros.

Investimento inicial: quiosque a partir de R$ 180 mil; loja a partir de R$ 400 mil

Faturamento anual: quiosque R$ 1 milhão; loja R$ 1.5 milhão

Prazo de retorno: De 18 a 36 meses;

Rentabilidade: 10 a 15%;

3. Cabana Burger

Rede e hamburgueria inspirada em modelos americanos, como a famosa Shake Shack, a marca atua como um intermediário entre o fast food e o lanche artesanal sem escala. Possui uma cozinha central localizada em Santana do Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo, com capacidade para atender 100 unidades em todo o Brasil. Atualmente, as 24 unidades já são abastecidas por sua produção.

Investimento inicial: a partir de R$ 1,5 milhão para lojas de 120m²

Faturamento médio anual: R$ 5 milhões

Prazo de retorno: 36 meses

Lucratividade anual: R$ 10 milhões

4. Cacau Show

Com mais de 4 mil lojas pelo Brasil, a Cacau Show é a maior franquia de chocolate do país. A rede conta com alguns modelos de loja, veja as informações do modelo smart:

Investimento inicial: a partir de R$ 143,5 mil

Faturamento médio mensal: até R$ 100 mil

Prazo de retorno: de 18 a 24 meses

5. Habib's

A loja convencional da rede de fast food de 35 anos conta com espaço com salão próprio, drive thru, área para delivery e viagem e com estacionamento.

Metragem 350 m² - terreno médio de 1.300m²

Investimento inicial: a partir de R$ 3.5 milhões

Faturamento médio/mês R$ 700 mil

Retorno de investimento: 36 a 48 meses

6. Mania de Churrasco

Na disputa entre fast food e casual dining, o Mania de Churrasco se posiciona como um intermediário. A rede com mais de 20 anos de mercado já conta com mais de 100 unidades em operação no Brasil, localizadas nos principais estados.

Investimento inicial: a partir de R$ 2,4 milhões

Faturamento médio mensal: R$ 450 mil

Prazo de retorno: 40 a 50 meses

7. Casa Bauducco

A Bauducco é uma marca que faz parte do dia a dia dos brasileiros. Para levar seus produtos em uma atmosfera que remete ao conforto de uma casa com o toque sofisticado de produtos que encantam pelo sabor, a marca fundou a Casa Bauducco. Com mais de 150 lojas espalhadas pelo país, a rede segue o plano de expansão por meio de seus franqueados através das fatias de Panettone e Chocottone servidas quentinhas.

Investimento inicial: a partir de R$ 450 mil quiosque e loja a partir de R$ 650 mil

Faturamento médio mensal: quiosque R$120 mil; loja R$150 mil

Previsão de retorno de investimento: 24 a 36 meses

8. The Coffee

A The Coffee, uma rede de cafeterias presente no Brasil e no exterior, surgiu após várias viagens ao Japão, os sócios inauguraram a primeira cafeteria em Curitiba (PR). A proposta era oferecer o melhor dos cafés brasileiros, combinado com tecnologia e um design minimalista, proporcionando uma experiência completa para o cliente.

Investimento inicial: a partir de R$ 225 mil

Faturamento: cerca da R$ 555 mil ao ano

Prazo de retorno: 24 meses

9. Borda & Lenha

Fundada em 2016, a rede é a primeira de fast-pizza do Brasil e tem como objetivo personalizar a experiência do cliente, com qualidade, sabor e preço acessível. No cardápio, a rede oferece pizzas feitas com massa artesanal e permite a seleção de sabores pelo próprio consumidor, que pode montar a pizza a partir de mais de 25 opções de toppings. No franchising desde 2019, a Borda & Lenha conta com mais de 40 unidades em operação.

Investimento Inicial: R$ 105 mil (incluso taxa de franquia, estoque inicial e instalação)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 55 mil

Prazo estimado de retorno: até 18 meses

10. Mais1.Café

Fundada em 2019, a rede é uma das maiores de cafeterias do Brasil, com mais de 30 opções de bebidas feitas a partir do grão especial, além de disponibilizar acompanhamentos doces e salgados importados da América Latina e da Europa, com um atendimento digitalizado e personalizado. A franquia está presente em 220 cidades, distribuídas em 25 estados do país, além da presença no Paraguai. Para 2024, a expectativa é ultrapassar a marca de 1000 unidades comercializadas em todo o país

Investimento Inicial: R$ 190 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo estimado de retorno: de 18 a 24 meses

40 franquias baratas a partir de R$ 997 para trabalhar de casa em 2024

11. Casa de Bolos

Maior rede de franquias de bolos do Brasil e pioneira no segmento, a rede oferece mais de 100 opções de bolos caseiros com uma produção 100% artesanal e feita com fruta de verdade, que inclui versões clássicas, diet, funcional, mini, baby, tortas, cucas, Bolo Caseiro no Pote e sobremesas geladas, para todos os tipos de paladar nas mais de 500 unidades pelo país.

Investimento Inicial: R$ 143 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 57 mil

Prazo estimado de retorno: 24 meses

12. Johnny Rockets

Presente em mais de 30 países e com faturamento médio de R$5 bilhões (1 bilhão de dólares) por ano em todo o mundo, a marca americana criada em 1986 abriu a primeira unidade no Brasil em 2013 e pretende chegar ao final do ano com 60 restaurantes. As lojas possuem temática dos anos 1950 e disponibilizam no cardápio as melhores opções de hambúrgueres, batatas, shakes, porções e pratos, servidos pelos animados garçons dançarinos.

Investimento inicial: R$ 960 mil (incluindo taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 220 mil

Prazo estimado de retorno: 18 a 36 meses

13. Dickey's Barbecue Pit

Maior rede de churrasco do mundo, o Dickey's Barbecue Pit foi criado há 82 anos no Texas e atualmente chega a 650 unidades pelo mundo. Entre os oito países fora dos EUA que abrigam a marca, o Brasil foi pioneiro na América Latina. A primeira unidade nacional fica no Jardim Paulista, São Paulo Capital, inaugurada em 2021. Com vários modelos a partir de 55m², o restaurante se adapta a cidades médias e grandes, com opções para shoppings e rua. Apenas em 2022, a unidade registrou faturamento de R$3,4 milhões. A marca, que integra a holding Antaris Franchising, tem objetivo de chegar a 55 nos próximos 10 anos, conquistando todos que apreciam o Texas Barbecue (estilo de churrasco defumado lentamente em baixa temperatura e com temperos locais).

Investimento inicial: R$ 910 mil (incluindo taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: entre R$ 200 mil e R$ 300 mil

Prazo estimado de retorno: 18 a 36 meses

14. Cuor di Crema

Rede fundada em 2012 que respeita as tradições e os processos de produção das legítimas gelaterias italianas, com produtos 100% naturais, sem adição de gordura, aromatizantes e conservantes. Os gelatos Cuor di Crema têm uma lista extensa de sabores autênticos: são quase 100 receitas, cada uma com experiência única por seu preparo com matérias-primas nacionais e importadas, além do uso exclusivo de frutas in natura. No cardápio, estão também variadas opções de cafés, sobremesas e salgados. Para os interessados em empreender, são dois modelos de negócios: quiosque e loja. Atualmente, a Cuor di Crema possui 9 unidades em operação. Em 2022, o faturamento geral ultrapassou R$4,3 milhões.

Investimento inicial: R$ 475 mil (incluindo taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo estimado de retorno: 22 a 38 meses

15. Boulangerie Carioca

Inspirada nas mais sofisticadas padarias e cafeterias francesas, a rede abriu as portas da primeira loja em 2015 e encanta os clientes com um ambiente aconchegante e uma seleção variada de delícias parisienses e da culinária mundial, como macarons, pães, doces, quiches, croissants e outros quitutes fresquinhos. Para atender o público em todos os horários, a Boulangerie Carioca reposicionou a marca e passou a servir também opções de brunch, sopas e pratos rápidos. Com lojas de rua, de shopping ou mesmo quiosques, a marca chama atenção e se adapta a públicos de metrópoles ou cidades menores.

Investimento inicial: R$ 490 mil (incluindo taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 130 mil

Prazo estimado de retorno: 18 a 36 meses

16. Espetto Carioca

Rede de bares e restaurantes especializada em espetinhos que espalha o lifestyle carioca pelo país com mais de 1000 combinações de pratos, bebidas e sobremesas, além de uma cartela exclusiva de drinks sensoriais, que podem ser encontrados nas mais de 54 unidades. A franquia faz parte do grupo Impettus, holding que detém também as marcas Mané, Buteco Seu Rufino e Bendito.

Investimento inicial: a partir de R$ 525 mil no modelo fast casual (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 150 mil

Retorno do investimento: de 24 a 36 meses

17. Mané

A rede foi criada para proporcionar aos clientes experiências gastronômicas únicas sem perder a cultura raiz de boteco. Hoje são 27 unidades em funcionamento no Rio de Janeiro e faturamento de R$ 65 milhões e há planos de inaugurar 7 botecos na região sudeste até o final do ano. Desde 2021, a rede faz parte do grupo Impettus, holding que detém também as marcas Espetto Carioca, Buteco Seu Rufino e Bendito.

Investimento inicial: a partir de R$ 548 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 200 mil

Retorno do investimento: de 24 a 36 meses

18. Buteco Seu Rufino

Ideal para quem deseja investir em franquia de entretenimento e gastronomia e gosta de um boteco raiz. Com mais de 10 unidades, é uma rede que oferece aos clientes uma experiência única de um ambiente familiar, com uma gastronomia original e caseira - tem o famoso torresmo da casa-, além, claro, de cerveja gelada. A rede também faz parte do grupo Impettus, holding que detém também as marcas Espetto Carioca, Mané e Bendito.

Investimento inicial: a partir de R$ 400 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 150 mil

Retorno do investimento: de 24 e 36 meses

19. Bendito

No franchising desde 2017, a franquia especializada em cookies, brownies, cafés e salgados, tem atualmente sete lojas, todas no Rio de Janeiro e oferece três modelos de negócios: loja de rua, quiosque e o modelo de microfranquia com o Carrinho Bendito, na qual o próprio franqueado pode operar, sem necessidade de funcionário. A rede pertence ao grupo Impettus, holding que detém as marcas Espetto Carioca, Mané e Buteco Seu Rufino.

Investimento inicial total: R$ 60 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: entre R$ 10 mil e R$ 12 mil

Prazo estimado de retorno: de 24 a 36 meses

20. Mr. Fit

Rede pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil, com 570 unidades pelo país, a rede oferece refeições, sanduíches e outras iguarias saudáveis, como estrogonofe de biomassa de banana e sucos funcionais, além de um cardápio low carb. No modelo Express, o franqueado tem a estrutura de uma cafeteria em formato to go, para levar, além de, na mesma operação, vender os ultracongelados da marca, tudo zero glúten, lactose e açúcar.

Investimento inicial: a partir de R$ 36 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 40 mil a R$ 70 mil

Prazo de retorno do investimento: de 10 a 36 meses

21. Spicy Tuna

Rede de restaurantes fast casual tipicamente havaiano, que apresenta a verdadeira experiência da cozinha nativa de Honolulu. Com um cardápio completo da hora do almoço ao happy hour, a franquia também oferece, além do original poke havaiano, lanches, sobremesas e bubbles para todos os gostos e estilos de vida. Com uma operação enxuta, com a utilização de automação de processos, a rede disponibiliza modelos em lojas de rua, shopping e quiosque.

Investimento inicial: a partir de R$ 290 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 120 mil a R$ 150 mil

Prazo do retorno de investimento: 18 meses

22. O Burguês

Criado com o intuito de inovar no mercado de hamburgueria delivery no Rio de Janeiro, O Burguês iniciou sua operação com uma loja em fevereiro de 2017. Produtos de alta qualidade aliados a um modelo de negócio de administração simples e de baixo risco fizeram a marca superar as expectativas do segmento e alcançar em 5 anos, um crescimento meteórico.

Investimento inicial: R$ 250 mil

Faturamento médio mensal: R$ 180 mil e R$ 250 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

23. Sushiloko

O Sushiloko é um novo conceito para o consumo da culinária oriental. A missão da empresa é ofertar comida japonesa de qualidade em um ambiente moderno e confortável a um preço justo. Com 37 lojas espalhadas por quatro estados brasileiros (DF, GO, MT e MG).

Investimento inicial: R$ 289 mil

Faturamento médio mensal: R$ 162 mil

Prazo de retorno de investimento: 18 a 36 meses

24. MILKY MOO

A Milky Moo, rede goiana especializada em milkshakes e que vai fechar 2023 com 400 unidades espalhadas em todos os estados do Brasil, foi a varejista que mais abriu lojas no 2º trimestre do ano, de acordo com estudo feito pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). Nascida em 2020 e com 30 opções de sabores autorais no cardápio, a franquia Milky Moo tem produto de fácil aceitação, operação simplificada no ponto de venda e estratégia de marketing de love brand.

Investimento inicial: quiosque a partir de R$ 190 mil; loja de rua R$ 290 mil

Faturamento médio: quiosque R$ 70 mil; loja de rua R$ 80 mil

Previsão de retorno: 18 a 24 meses em todos os formatos

Lucratividade: 15 a 20%

25. Konioca

Foodtech criada e patenteada em 2022 pela manauara Marcela Martins conta com 50 unidades vendidas, sendo 12 inauguradas em 2023.. A marca possui a máquina para produção dos cones e a goma com exclusividade, o que torna o modelo escalável de franquia. Com o lema de menos embalagens e mais sabor, a marca é uma alternativa de consumo consciente pelo uso reduzido de material para seu acondicionamento na hora da comercialização. A goma da Konioca é sem glúten e sem lactose, alcançando todo o tipo de público.

Investimento inicial: a partir de R$ 135 mil

Faturamento médio mensal: R$ 55 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

26. Bom Beef Açougue

Criada pelo açougueiro, influenciador e empreendedor Domingos Neto, mais conhecido como Netão, a franquia Bom Beef destaca-se pela sua extensa gama de cortes especiais de carne. A rede de açougues conta com uma equipe de especialistas dedicados que não só auxilia os clientes na seleção das opções ideais para seus churrascos, mas também aprimora a experiência dos verdadeiros apreciadores de carne. Atualmente, a rede já possui mais de 70 unidades e está presente em 19 estados.

Investimento inicial: a partir de R$ 329 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 180 mil

Prazo de retorno: 12 a 28 meses

27. Sal e Brasa Grill Express

Criada em 2015, a Sal e Brasa Grill Express é uma franquia que faz parte do Grupo Sal e Brasa. Especializada no setor de food service para Shopping Centers e com mais de 40 unidades espalhadas pelo Brasil, tornou-se a maior rede de grelhados do Nordeste e está em franca expansão nas regiões Norte e Centro-Oeste.

Investimento inicial: a partir de R$ 445 mil

Faturamento médio mensal: R$ 170 mil

Prazo de retorno: 36 meses a 40 meses

28. Ice Cream Roll

Fundada em Indaiatuba, interior de São Paulo, em 2017, a Ice Cream Roll é a maior franqueadora de sorvete na chapa do mundo. Atualmente, conta com 66 unidades distribuídas em 18 estados do Brasil + DF, tendo um cardápio com mais de 1,4 mil combinações possíveis de sabores; a Ice Cream Roll também investe muito em produtos sazonais, tendo trazido, recentemente, o Gelato e o Gelato no Palito, que podem ser personalizados na hora, ao gosto do cliente.

Investimento inicial: a partir de R$ 87 mil

Faturamento médio mensal: R$ 75 mil

Prazo de retorno: 12 meses

29. Patroni

A Patroni é uma das maiores redes de alimentação do país que está prestes a completar quatro décadas, a sua grande vantagem em relação as outras redes de franquia é o seu novo formato de negócios com foco no Delivery e passou a oferecer aos seus franqueados a possibilidade de operar três marcas em uma única estrutura operacional, a Patroni Pizzas, Carcamanos e Don. Já são mais de 225 lojas em 39 anos de funcionamento.

Investimento inicial total: a partir de R$ 350 mil reais (inclui taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 160 mil

Retorno previsto do investimento: 18 a 24 meses

Lucratividade: 18%

30. Sorvetes Rochinhs

As lojas da tradicional marca paulista são chamadas de Praça Rochinha e remetem ao clima litorâneo e descontraído. Oferecem sorvetes de massa e de picolés, com opções zero açúcar, além de açaí, milk shakes e smothies e os Mini Rochinhas, sorvetes de bolinhas congelados com nitrogênio líquido a – 40 graus. A marca tem 40 anos de história e começou o processo de expansão em franquias em 2016.

Investimento inicial: a partir de R$ 250 mil

Faturamento médio: R$ 60 mil

Tempo médio de retorno: 24 meses

Por que cada vez mais as franquias estão avançando nos hospitais?

31. Empório Coisas de Minas

Fundado em 2013, com 13 lojas em São Paulo e Salvador, a rede Empório Coisas de Minas é um café empório que oferece a experiência mineira, onde é possível comprar para levar ou degustar no local guloseimas da gastronomia regional, como queijos, doces, pamonhas e cachaças e também degustar cafés especiais – feitos à moda mineira, com café e água coados juntos em coador de pano -, bolos, pães de queijo e gastronomia local em um extenso menu.

Investimento inicial: a partir de R$ 350 mil

Faturamento médio mensal: R$ 90 mil

Prazo de retorno: 26 meses

32. Jin Jin

A Jin Jin é a maior rede de culinária asiática fast-food do Brasil em shoppings. São aproximadamente 70 unidades distribuídas em oito estados brasileiros. Entre os diferenciais da marca, destacam-se a variedade do cardápio oriental e as diversas campanhas promocionais que desenvolve ao longo do ano.

Investimento inicial: a partir de R$ 450 mil

Faturamento médio: R$ 150 mil

Retorno de Investimento: a partir de 30 meses

33. Croasonho

A rede Croasonho, a única do país especializada em croissants recheados, possui mais de 70 lojas, em nove estados mais o Distrito Federal. O grande diferencial gastronômico da marca são os Croasonhos artesanais, produzidos com massa crocante por fora e macia por dentro e mais de 30 recheios, entre doces e salgados.

Investimento inicial: a partir de R$ 200 mil

Faturamento médio: a partir de R$ 80 mil

Prazo de retorno: a partir de 24 meses

34. N2 extreme gelato

Criada na Austrália por um avô que queria agradar os netos preparando um gelato de sabor exclusivo para cada um deles, a N2 é sucesso em todo o mundo. Seu grande diferencial é o nitrogênio líquido que permite preparar uma receita por vez, ou seja, como não é necessário fazer vários litros de cada preparo, os sabores podem ser únicos para cada cliente. Após o sucesso da primeira loja brasileira, em São Paulo, que viralizou no TikTok, outras cinco unidades foram inauguradas.

Investimento inicial: R$ 300 mil

Faturamento médio mensal: R$ 120 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Taxa de lucro: 40% mensal

35. Bubble Wrap Waffle

Fundada de Londres, a história da marca começou lá na década de 1950, em Hong Kong, onde os waffles de ovos apareceram pela primeira vez. Com produtos inovadores, lojas atrativas e experiência deliciosa, os produtos encantaram aos brasileiros tanto quanto aos ingleses e consolidaram a marca como uma ótima opção de investimento.

Investimento inicial: R$ 200 mil

Faturamento médio mensal: R$ 70 mil

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

Lucro: 35% médio mensal

36. The B-Burgers

Rede de hamburguerias gourmet, com mais de 100 franquias pelo Brasil, que foi eleita por cinco vezes consecutivas como "O melhor hambúrguer de Sergipe" pelo concurso 'Traz a Conta', e tem como diferencial a alta qualidade de seus produtos, com a rapidez do fast food. Lançou, em 2023, sua versão de microfranquia, com menor investimento, a partir de R$ 135 mil.

Investimento inicial: a partir de R$ 135 mil

Faturamento médio mensal: R$ 110 mil

Prazo de retorno: De 8 a 24 meses

37. 3 Brasseurs

Maior rede de microcervejarias do mundo, a francesa 3 Brasseurs, que comemorou dez anos de Brasil em 2023, iniciou sua expansão por franquias por aqui e quer abrir unidades em todas as capitais e em grandes cidades do interior. A marca busca franqueados que tenham afinidade com o setor de Alimentação e ampla visão de negócio, afinal, a ideia é reproduzir um conceito que já é sucesso na França, Bélgica, Inglaterra e outros países da Europa.

Investimento inicial: a partir de R$ 2,5 milhões

Faturamento médio: R$ 8 milhões por ano

Prazo de retorno: De 36 meses

38. B.LEM Padaria Portuguesa

A B.LEM Padaria Portuguesa é uma rede com 50 lojas pelo Brasil. Tem, como diferencial, a fabricação própria de produtos 100% artesanais, sem corantes ou conservantes. Como modelo de negócio, oferece lojas ou quiosques de rua ou shoppings, com espaço para consumo no local e itens tipicamente portugueses para serem degustados em casa.

Investimento inicial: a partir de R$ 250 mil

Faturamento médio mensal: entre R$ 50 mil e R$ 100 mil

Prazo de retorno:18 a 30 meses

39. PremiaPão

A PremiaPão é a principal referência no segmento de publicidade em saquinhos de pão. Sendo a única franquia de publicidade em saquinho de pão que conquistou três selos de Excelência da ABF. A empresa oferece aos seus franqueados uma plataforma exclusiva de treinamento e suporte contínuo aos empreendedores. Essa combinação de expertise e assistência faz da PremiaPão uma escolha excepcional para quem busca ingressar nesse ramo de negócio.

Investimento inicial: a partir de R$ 8 mil

Faturamento médio mensal: R$ 17 mil

Prazo de retorno: 2 a 6 meses

40. Best Gourmet

A Best Gourmet representa uma franquia inovadora de aplicativo, unindo economia e alta gastronomia. Seu modelo de negócio home based é simples e eficiente, consistindo em conectar restaurantes parceiros com clientes que assinam os planos oferecidos. O franqueado desempenha um papel fundamental ao facilitar essa conexão, proporcionando uma experiência gratificante tanto para os estabelecimentos quanto para os clientes.

Valor do investimento: a partir de R$ 21.800

Faturamento médio: R$ 14.310

Prazo de retorno: 8 a 14 meses

60 franquias baratas para empreender a partir de R$ 997 em 2024

41. Biscoitê

A Biscoitê é uma franquia de cafeteria que se destaca pela qualidade e variedade de seus biscoitos artesanais. Embora o café seja um grande atrativo, é a experiência de conhecer um mundo de biscoitos que encanta os clientes. Com opções para consumo imediato ou presentear alguém, a Biscoitê alcança um ticket médio três vezes maior do que negócios mais tradicionais do ramo de cafeterias. Essa combinação única de café e biscoitos artesanais faz da Biscoitê uma franquia inovadora e lucrativa.

Investimento total: a partir de R$ 250 mil

Faturamento médio anual: R$ 1,4 milhão

Prazo de retorno: 18 a 36 meses

42. Bella Capri

Bella Capri é uma franquia de pizzas com receitas exclusivas inspiradas na tradicional gastronomia italiana. Entre os principais produtos está a pizza preparada em até 10 minutos.

Investimento inicial: R$ 980 mil

Lucro médio mensal: a partir de R$ 70 mil

Prazo de retorno: de 24 a 33 meses

43. Cheirin Bão

A Cheirin Bão é uma franquia da Holding Universal Franchising, que passou a integrar o grupo em 2016, recebendo um novo conceito que hoje é o principal motivo do seu sucesso. Muito mais do que cafeteria de cafés especiais nos tornamos especialistas em proporcionar momentos únicos e criar boas memórias através de sensações e aromas que remetem as melhores lembranças da nossa vida.

Investimento inicial: a partir de R$ 170 mil

Faturamento médio mensal: R$ 104 mil

Prazo de retorno: a partir de 12 meses

44. Açaí Puríssimo

Um açaí saudável, 100% natural e livre de aditivos químicos. Essa é a proposta do Açaí Puríssimo, rede brasiliense que conta com 18 unidades e é especializada no preparo de cremes, shakes e congelados com a polpa do fruto amazônico.

Investimento inicial: R$ 150 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 40 mil

Prazo de retorno: de 18 a 24 meses

Lucro médio mensal: até 25%

45. FiChips Food

A FiChips Food é uma rede de franquias brasileira de fast-food de prato especializado na culinária do Reino Unido, que nasceu como o primeiro fast-food de filé de peixe empanado com batatas fritas do Brasil. A franquia trabalha com cinco modelos de negócios. Todos os modelos são habilitados para trabalhar delivery e possui um cardápio único, com opções para todas as horas do dia, incluindo menu elaborado para crianças.

Investimento inicial: a partir de R$ 162 mil

Faturamento médio mensal: entre R$ 60 mil a R$ 122 mil

Prazo de retorno: 14 a 24 meses

Franquias de saúde, beleza e bem-estar

46. Academia Gaviões

No cenário paulista há quase 50 anos e no franchising desde 2019 a Academia Gaviões conta hoje com 63 unidades vendidas e pretende chegar a 100 em operação até o final de 2025. A rede oferece modelos de negócios onde o franqueado pode ser o administrador ou somente o investidor, já que também oferece a opção do empreendedor contratar um serviço de administração especializado na marca.

Investimento Inicial: a partir de R$ 2 milhões (incluso taxa de franquia)

Faturamento bruto médio mensal: a partir de R$ 458 mil

Prazo estimado de retorno: 18 a 26 meses

47. Fast Tennis

É uma rede de academias de tênis que traz uma proposta inovadora e se dedica a transformar a prática do esporte em uma experiência única e divertida. Com foco na experiência do cliente e uma abordagem personalizada para todas as idades, a empresa oferece aulas dinâmicas e flexíveis, promovendo saúde, diversão, inclusão e um estilo de vida saudável.

Investimento Inicial: R$ 250 mil (incluso construção, capital de giro e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 60 mil

Prazo estimado de retorno: 21 meses

48. Ad Clinic

Rede de clínicas de estética, foi criada em 2014 e atualmente já soma mais de 100 unidades nas principais cidades e capitais do Brasil. A marca trabalha com os três pilares mais importantes na estética: o tratamento corporal, a harmonização facial e a depilação definitiva, além de tratamentos mais específicos como lipo sem cortes e massagens, para o público feminino e masculino.

Investimento Inicial: a partir de R$ 150 mil

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo estimado de retorno: 13 meses

49. Red Fitness

Criada em 2013, a Red Fitness é uma rede de academias que oferece, além das modalidades triviais, a micro gym Red Burn, modelo patenteado de treino. Atualmente, com cinco unidades no Estado de São Paulo, a rede está em expansão das unidades por todo o Brasil, e conta com mais duas em fase de implantação.

Investimento Inicial: a partir de R$ 3,1 milhões (incluso equipamentos, obras, projeto, marketing inicial e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 322 mil

Prazo estimado de retorno: 23 meses

50. Padrão Enfermagem

A Padrão Enfermagem é a ponte entre os profissionais da área de enfermagem e cuidadores com as famílias que precisam destes tipos de serviços. A empresa faz o agenciamento de profissionais de enfermagem especializada em oferecer soluções em cuidados através da intermediação de mão de obra.

Investimento Inicial: a partir de R$ 37,5 mil (incluso capital de giro, taxa da franquia e instalações iniciais)

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo estimado de retorno: 18 meses

11 franquias a partir de R$ 4.520 para empreender de casa ou qualquer lugar do mundo

51. Yes! Cosmetics

Rede de cosméticos veganos e cruelty free a preços acessíveis, a Yes! Cosmetics está no mercado há mais de 20 anos. Atualmente com mais de 130 unidades pelo Brasil, a rede conta com um portfólio com mais de 250 produtos de maquiagens, perfumes, cuidados faciais e corporais, e acessórios.

Investimento Inicial: a partir de R$ 70 mil (inclui taxa de franquia, estoque, equipamentos)

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil a R$ 30 mil

Prazo estimado de retorno: 10 a 15 meses

52. Home Angels

A rede é pioneira no segmento e se consolidou no mercado rapidamente, tornando-se referência como a maior rede de cuidadores de idosos da América Latina. As unidades Home Angels prestam serviço de excelência em assistência física e emocional, tendo sempre um atendimento supervisionado e personalizado aos assistidos e suas famílias.

Investimento inicial: a partir de R$40 mil (incluso taxa de franquia e capital de giro)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 65 mil

Prazo de retorno: 12 a 14 meses

53. OdontoCompany

A OdontoCompany é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo, com mais de 2000 unidades comercializadas espalhadas em todos os estados brasileiros. Há mais de 33 anos no mercado e mais de 13 no franchising, a rede integra a SMZTO Holding de Franquias, que congrega outras importantes empresas dos mais diversos segmentos. É reconhecida pelo pioneirismo em implantar técnicas de ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia.

Investimento Inicial: R$ 300 mil

Faturamento médio mensal: R$ 190 mil

Prazo estimado de retorno: a partir de 12 meses

54. Oral Sin

Referência em implantes dentários, a Oral Sin é uma rede de clínicas odontológicas que está no mercado há duas décadas proporcionando conforto e segurança aos seus pacientes. Fazendo parte do Grupo OdontoCompany a rede possui mais de 550 unidades e está presente em todos os estados do Brasil.

Investimento Inicial: a partir de R$ 300 mil (incluso capital de giro)

Faturamento médio mensal: R$ 210 mil

Prazo estimado de retorno: 21 meses

55. OrthoDontic

A OrthoDontic é a maior rede de franquias de ortodontia do Brasil, com mais de 350 unidades espalhadas por todo o país e somam mais de sete milhões de pessoas atendidas. A rede foi fundada em 2002 e em 2004, encontrou no sistema de Franchising a melhor alternativa para expandir a marca por todo o Brasil. Há um ano, a OrthoDontic se juntou ao grupo OdontoCompany.

Investimento Inicial: a partir de R$ 415 mil

Faturamento médio mensal: R$ 200 mil

Prazo estimado de retorno: 25 a 29 meses

56. PróRir

Fundada em 2006, a rede de consultórios odontológicos carioca, visa aliar um serviço de qualidade a preços acessíveis, atendendo com serviços que vão de estética a procedimentos cirúrgicos. Desde 2017 no franchising, a marca possui atualmente 19 unidades no estado do Rio de Janeiro, tendo realizado mais de 1 milhão de atendimentos ao longo dos anos. Hoje, a empresa tem como meta um crescimento a nível nacional.

Investimento inicial: a partir de R$ 300 mil (incluso taxa de franquia e instalação)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 100 mil

Prazo estimado de retorno: de 18 a 24 meses

57. Emagrecentro

A rede é referência nas áreas de emagrecimento e estética corporal, fundada em 1986 com entrada no franchising em 1994. Atualmente, conta com mais de 350 operações, além das unidades internacionais com a bandeira Best Shape nos Estados Unidos, Espanha, Argentina, Chile, Paraguai, Suíça e Índia.

Investimento Inicial: R$ 134,4 mil (incluso capital de instalação e taxa da franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 85 mil

Prazo estimado de retorno: 6 a 12 meses

58. Sorridents

Com mais de 530 unidades, a Sorridents oferece inúmeros procedimentos odontológicos, como: prevenção, ortodontia, implantes, cirurgias, clareamento dental, restaurações e muito mais. Também atua na área de estética para Harmonização Orofacial.

Investimento inicial: a partir de R$ 460 mil

Faturamento médio: não informado

Prazo de retorno: 24 meses

Taxa de Lucro: 20%

59. GiOlaser

Desde 2013, com unidades bem estruturadas, a rede de clínicas não parou de crescer e está cada vez mais presente em todo o país, levando bem-estar e autoestima com máxima segurança, conforto, eficácia e acessibilidade. Nesta rede que conta com mais de 350 unidades, a atriz e empresária Giovanna Antonelli é sócia da Dra.Carla Sarni e, juntas, lideram a expansão da rede Brasil afora levando depilação a laser, tratamentos corporal, facial e capilar para milhares de brasileiros.

Investimento Inicial: a partir de R$ 620 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 100 mil

Previsão de retorno de investimento: 24 meses

60. Odonto Special by Sabrina Sato

A Odonto Special by Sabrina Sato é uma rede de clínicas odontológicas que oferece um atendimento completo, personalizado e avançado, sempre disponibilizando os mais diversos tratamentos odontológicos e estéticos, respaldados com a mais alta tecnologia, segurança e conforto para os clientes.

Investimento inicial: R$ 300 mil

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

61. Clínica da Cidade

Referência em medicina acessível há mais de 20 anos, nasceu com o objetivo de oferecer consultas e exames a um preço justo, como alternativa para quem não tem plano de saúde e não quer depender do SUS. A franquia oferece mais de quatro mil tipos de exames, além de mais de vinte especialidades médicas. A rede conta com mais de 500 colaboradores e 1,3 mil médicos prestadores de serviços.

Investimento inicial: a partir de R$ 745 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 300 mil

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

62. Acesso Saúde

Presente em todas as regiões do Brasil, a Acesso Saúde é uma das maiores redes de franquias de clínicas médicas e odontológicas do País, com foco em atendimento humanizado e acessível. A marca oferece mais de 32 especialidades e 2.000 tipos de exames em suas unidades. Com consultas a partir de 80 reais, a rede de franquias oferece parcelamento e diversas opções de pagamento para seus clientes.

Investimento Inicial: a partir de R$ 9.999

Faturamento médio mensal: até R$ 60 mil

Prazo de Retorno: 3 meses

63. Orthopride

A Orthopride, referência em ortodontia e estética no mundo de franquias, nasceu no Rio de Janeiro, em 2009, fruto da visão empreendedora do empresário Alexandre Soares e do cirurgião dentista Fábio Fujioka. Atualmente, com mais de 200 franquias em operação, e sem nenhum caso de falência na rede, a Orthopride segue firme no propósito de ampliar a sua abrangência em todas as regiões do Brasil.

Investimento inicial: a partir de R$ 380mil

Faturamento médio: R$ 250mil

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

64. Dr. Shape

A Dr. Shape é a maior rede de franquias de suplementos alimentares e artigos esportivos do Brasil, com 70 lojas. A marca obteve um excelente desempenho em 2023, inaugurando 13 lojas pelo Brasil e, em breve, abrirá sua primeira loja em Portugal.

Investimento inicial: a partir de R$ 250 mil, com taxa de franquia e estoque inicial

Faturamento médio mensal: De 70 mil a R$ 100 mil

Prazo de retorno: 18 a 36 meses

65. Novofio Clínica Capilar

A Novofio é uma rede de franquias que oferece Transplantes e Terapias Capilares com qualidade e eficiência médica. A marca busca franqueados em todo o Brasil, que se identifiquem com a área de Saúde e Beleza: médicos, profissionais de saúde, investidores e empresários que desejem investir no segmento, que tem alto potencial de retorno. Possui uma unidade própria e 13 franqueadas, com previsão de abertura de 33 clínicas já comercializadas em São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Maranhão e Pernambuco.

Investimento: a partir de R$ 300 mil

Faturamento médio mensal: R$ 200 mil

Prazo de Retorno: de 18 a 24 meses

Lucro: 25% a 30%

66. L'Acqua di Fiori

Fundada em 1980 pelo casal Marlene e Leopoldo Mesquita, a L'Acqua di Fiori começou com uma pequena loja para vender perfumes de uma empresa chamada Reduto das Essências. A fábrica era no Rio de Janeiro, e a loja, em Belo Horizonte. A expansão ganhou força com a adoção do sistema de franchising, fazendo com que a marca abrisse lojas e quiosques em shopping centers, além do comércio de rua. Os produtos da L'Acqua di Fiori são voltados a homens e mulheres das classes B e C.

Investimento Inicial: a partir de R$ 198.900

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 80 mil

Prazo de retorno: 23 meses

67. Emporium da Beleza

A Emporium da Beleza é uma franquia seis em um de clínica de estética avançada e emagrecimento. Oferece tratamentos para facial, corporal, emagrecimento, depilação a laser, nutri & dermocosméticos e e-commerce. Além disso, conta com protocolos exclusivos.

Investimento inicial: a partir de R$ 129 mil

Lucro médio mensal: a partir de R$ 8,5 mil

Prazo de retorno: a partir de 10 meses

68. Maislaser

Breve resumo do que faz: A Maislaser é uma clínica de depilação a laser, rejuvenescimento e tratamentos dermato estéticos que tem a empresária e apresentadora Ana Hickmann como sócia. A rede atua com a melhor e mais eficaz solução em depilação a laser.

Investimento inicial: a partir de R$ 450 mil

Lucro médio mensal: 30% sobre o faturamento bruto

Prazo de retorno: entre 18 a 24 meses

69. Magrass

Referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade, a Magrass é uma rede de clínicas com 15 anos de mercado e mais de 280 unidades no Brasil e no exterior. Oferecem tratamentos que utilizam metodologia nutricional exclusiva, associada a diversos procedimentos estéticos de ponta para oferecer ao cliente a melhoria na saúde e beleza, de forma saudável, prazerosa e duradoura.

Investimento inicial: a partir de R$ 83 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 20 mil

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

70. OdontoTop Hospital do Dente

Rede de franquias odontológicas completas. Nasceu no Sul do Brasil e atualmente conta com mais de 80 franquias implantadas e em implantação, e mais de 450 dentistas, atendendo cerca de dois mil clientes mensalmente, com um faturamento atingido de R$120 milhões em 2022. O franqueado tem condições facilitadas para adquirir sua unidade, pois a própria franqueadora fornece parcelamento da taxa de franquia em até 10 vezes, direto com a empresa.

Investimento inicial: a partir de R$ 937.877

Faturamento médio mensal: média de R$ 300 mil

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

25 franquias baratas para faturar pelo menos R$ 10.000 por mês

71. Instituto Visão Solidária (IVS)

O Instituto Visão Solidária (IVS) nasceu em 2015 e se tornou uma rede de franquias focada na comercialização de óculos de grau e de sol com preço acessível. A ideia central da marca é ser uma empresa que se diferencie das óticas tradicionais. São mais de dois mil modelos de armações com preço único de R$ 49,99 (na compra do óculos completo). Em 2022 o IVS migrou para o mercado de franchising com modelo exclusivo de loja física.

Investimento inicial: a partir de R$ 180 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 60 mil

Prazo de retorno: 13 a 18 meses

Franquias de limpeza e conservação

72. Total Clean

Rede referência em limpeza de estofados, que atua no modelo home based, onde o profissional realiza o serviço diretamente no endereço do cliente. Oferecem limpeza, higienização e impermeabilização de sofás, tapetes, carpetes, colchões, além de hidratação de couro, limpeza de itens infantis como carrinho e bebê conforto, e o diferencial com limpeza interna de embarcações e aeronaves. Atualmente possui 156 unidades por todo Brasil.

Investimento Inicial: R$ 29 mil (inclui taxa de franquia e kit de trabalho)

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo estimado de retorno: 6 a 12 meses

73. Maria Brasileira

Criada em 2012, a Maria Brasileira é a maior rede de franquias de limpeza residencial e empresarial do país. Com mais de 80 mil atendimentos por mês, está presente em todos os estados do Brasil com mais de 480 unidades, oferecendo serviços de limpeza residencial, limpeza empresarial, passadeira, limpeza pós-obra e sanitização.

Investimento Inicial: a partir de R$ 43,5 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo estimado de retorno: 14 meses

74. CleanNew

Criada em 2014, rede é uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil. Atua em formato home based, ou seja, o profissional especializado vai até o cliente com uma mala repleta de equipamentos com a mais alta tecnologia para realizar os serviços de higienização e blindagem de sofás, colchões, poltronas, entre outros itens da casa. Os serviços também podem ser realizados em veículos como carros, barcos e aeronaves. A rede está presente em 22 estados brasileiros e também no exterior.

Investimento: a partir de R$ 59,9 mil (incluso equipamentos e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 14 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

75. Ecoville

Fundada em 2007, a Ecoville é a maior rede de franquias de produtos de limpeza do Brasil. Com mais de 300 operações pelo país, a marca se posiciona como um centro de soluções de limpeza com especialistas no assunto para atender o consumidor final. A franquia comercializa um mix com mais de 800 SKu’s entre produtos, acessórios e equipamentos para limpeza residencial e profissional de alta qualidade.

Investimento inicial: a partir de R$ 109 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 100 mil

Prazo estimado de retorno: 10 a 18 meses

76. Lavô

A Lavô é a maior franquia de lavanderias self-service do Brasil. Inaugurada em 2018, entrou para o franchising em 2020 e já conta com mais mil unidades comercializadas pelo Brasil. Com a missão de democratizar e simplificar o serviço, a franquia dispensa funcionários e pode ser gerenciada à distância, por meio do sistema online.

Investimento inicial: a partir de R$ 199 mil (incluso taxa de franquia e equipamentos)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 20 mil

Prazo de retorno: 18 meses

77. Limpeza com Zelo

A Limpeza com Zelo é uma rede de franquias que tem ajudado milhares de pessoas a construir negócios de limpeza usando a expertise da marca em um processo de desinfecção Limpo e Seguro com um sistema inovador. É a única do mercado a oferecer garantia de contrato, ou seja, o franqueado já inicia suas operações com clientes garantidos pela franqueadora em contrato. Já são mais de 80 franqueados em 21 anos de funcionamento.

Investimento inicial total: R$ 40 mil (inclui taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Retorno previsto do investimento: 12 a 18 meses

Lucro: 20%

Franquias de casa e construção

78. Anjos Colchões e Sofás

A rede especializada em colchões e estofados é uma excelente opção para quem quer começar a empreender em uma marca já consolidada, a rede segue um plano promissor de expansão, com a projeção de 400 lojas vendidas em 2024. Presente em 22 estados brasileiros e com cinco unidades no Paraguai, a marca já alcançou o número de 295 unidades comercializadas.

Investimento Inicial: R$ 450 mil (incluso taxa de franquia, padronização e produtos (capital de giro)

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Prazo estimado de retorno: 12 a 24 meses

79. Prohouse Colchões

Franquia de lojas especializadas em colchões, bases box e complementos para o dormitório, faz parte do grupo MGA Moveleira, que tem mais de 40 anos de mercado. Atualmente com 63 lojas distribuídas em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro e tem como meta encerrar o ano com ao total de 100 unidades.

Investimento Inicial: R$ 200 mil (incluso taxa de franquia, obras, mobiliários, equipamentos)

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo Estimado de Retorno: 18 a 24 meses

80. Master House Manutenções e Reformas

No mercado desde 2012, a Master House Manutenções e Reformas é uma rede especializada em reformas de imóveis de alto padrão e manutenção predial. A rede aderiu ao sistema de franquias em 2014 e atualmente conta com mais de 40 unidades estrategicamente posicionadas pelo Brasil, além de marcar presença internacional nos Estados Unidos e Malta.

Investimento Inicial: a partir de R$ 27 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 80 mil a R$ 120 mil.

Prazo de retorno: 8 a 12 meses

Quer morar em Portugal? Saiba como conseguir visto de moradia investindo € 10.500 em franquias

81. Tintas MC

A Tintas MC é a maior rede de lojas de tintas no Brasil e uma das maiores varejistas do setor na América do Sul. Com mais de 200 lojas no país, a Tintas MC faturou R$ 420 milhões em 2022. A franquia oferece em suas unidades tintas decorativas, automotivas, além de todos os acessórios necessários para uma obra.

Investimento inicial: a partir de R$ 120 mil (com taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 160 mil

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

82. Inovahouse

Inovahouse, franquia de light steel frame que tem como propósito promover um mercado da construção mais ágil, econômico e ecológico. Entre as principais soluções está a construção a seco (light steel frame) para a produção de casas, projetos comerciais, de lazer e para reformas ou ampliações.

Investimento inicial: R$ 250 mil

Lucro médio mensal: a partir de 14% sobre o CMV

Prazo de retorno: a partir de 6 meses

Franquias de educação

83. SuperGeeks

Fundada em 2014, a SuperGeeks é a primeira e melhor escola de Programação e Robótica do Brasil. Seu objetivo é ensinar ciência da computação de maneira divertida e criativa, estimulando a formação de programadores e de uma geração de criadores de tecnologia e não apenas consumidores. A SuperGeeks leciona para todas as idades a ciência da computação e acredita que a programação é essencial para o processo de aprendizagem.

Investimento inicial: a partir de R$ 9.000 (incluso suporte ao franqueado e material inicial)

Faturamento médio mensal: R$20.000

Prazo de retorno: de 12 a 24 meses

84. Kumon

Presente em 60 países e com mais de 3.5 milhões de alunos, o Kumon se consolida como a maior rede de franquias de educação do Brasil e a terceira no ranking de microfranquias. Hoje conta com mais de 175 mil alunos e mais de 1500 unidades no país. O Kumon está entre as 10 maiores microfranquias no ranking divulgado pela Associação Brasileira de Franchising – ABF.

Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil

Faturamento médio mensal: R$ 36 mil com 120 alunos matriculados

85. Ultra Cursos

A rede de franquias Ultra Cursos, fundada em 2016 por Pedro Paixão em Pernambuco, tem atualmente 26 unidades em operação, presente em oito estados brasileiros e com um polo licenciado no Japão. A rede de ensino profissionalizante atende principalmente os públicos das classes C, D e E oferecendo acesso a ensino de qualidade.

Investimento inicial: a partir de R$ 125 mil (incluso taxa de franquia, instalação, marketing inaugural e capital de giro)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 65 mil

Prazo de retorno: 8 a 20 meses

86. CI Intercâmbio

A CI Intercâmbio foi reconhecida 11 vezes com o Selo de Excelência em Franchising pela Associação Brasileira de Franquias (ABF). A marca se destaca por seu modelo de negócio eficiente e rentável, além de ter uma das melhores taxas de lucratividade no mercado. Com mais de 34 anos de atuação no setor, a empresa une experiência e compromisso com seus valores, o que tem impulsionado seu crescimento. Atualmente, a CI Intercâmbio possui mais de 100 franquias em todo o país e expandiu-se para o exterior.

Investimento inicial: a partir de R$ 70 mil

Faturamento médio: R$ 150 mil

Retorno do investimento: até 18 meses

87. CEBRAC

A metodologia da CEBRAC contempla a formação empreendedora dos alunos, prevê a interdisciplinaridade nas aulas e vê no aluno a capacidade de conhecer e transformar sua realidade e sua carreira profissional. O CEBRAC possui 28 anos de atuação no segmento educacional, e desde sua fundação, a rede de ensino tem sido responsável por formar profissionais para enfrentar os desafios de um mercado de trabalho cada vez mais competitivo.

Investimento inicial: R$ 245 mil

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo de retorno: 24 meses

Franquias de serviços e outros negócios

88. SÓ Multas

Com foco em soluções para o trânsito, a SÓ Multas tem o objetivo de auxiliar motoristas com infrações de trânsito e processos administrativos de suspensão e cassação de habilitação. A marca se diferencia do mercado oferecendo uma vantagem única para os franqueados: a ausência de royalties. A rede desenvolveu um sistema próprio que abrange desde o controle completo da operação, até a gestão financeira, de recursos humanos e capacitação de leads da franquia.

Investimento inicial: a partir de R$ 34 mil

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

89. Energy+

Fundada em 2019, a Energy+ é uma rede de tecnologia em energias renováveis que oferece soluções voltadas para a geração de energia distribuída. Figurando entre as 50 maiores empresas do segmento no Brasil, a rede atua desde o desenvolvimento e a construção, até o financiamento e operações da cadeia de energia solar. Iniciando no franchising, a rede prevê inaugurar, ainda este ano, 36 unidades em todo o território nacional e faturar cerca de R$ 67 milhões.

Investimento Inicial: R$ 120 mil (incluso taxa de franquia e instalações)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 350 mil

Prazo estimado de retorno: 12 meses

90. market4u

Fundado em 2020, a rede de mercados autônomos opera em condomínios comerciais e residenciais, proporcionando comodidade e segurança para as pessoas por meio de lojas que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem a necessidade de atendentes. Classificado pela ABF - Associação Brasileira de Franchising como a 4ª maior microfranquia do Brasil, o market4u possui mais de 2 mil unidades em 20 estados brasileiros e no Distrito Federal.

Investimento Inicial: a partir de R$ 75 mil (incluso taxa de franquia para 5 lojas, câmeras, equipamentos e estoque inicial para a primeira loja)

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo estimado de retorno: 16 a 24 meses

25 franquias de serviços para empreender com investimento a partir de R$ 2.500

91. Help Multas

Criada em 2016, na região Sul do país, a rede é especializada em recursos de multas de trânsito, processos de suspensão e cassação da CNH. Atualmente, com 60 unidades em operação, a Help Multas tem como foco, otimizar o processo de realização de recursos, garantindo soluções ágeis com transparência e autoridade em seus serviços.

Investimento Inicial: a partir de R$ 92.900

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo estimado de retorno: 6 a 12 meses

92. Minha Quitandinha

A startup de tecnologia em varejo atua no modelo de franquia de minimercado autônomo e possui mais de 200 unidades em 21 estados. Fundada em 2020, em Balneário Camboriú (SC), a rede funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, sem intermediários para a realização das compras, com o propósito de proporcionar conveniência, qualidade e segurança a complexos residenciais ou comerciais.

Investimento inicial: a partir de R$ 42 mil (incluso taxa de franquia e instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Prazo estimado de retorno: 10 a 18 meses

93. Vaapty

A rede é pioneira do franchising no segmento de intermediação de venda de veículos do Brasil. Foi fundada em 2020, através da expertise no setor automotivo em mobilizar a negociação de carros seminovos de forma inovadora, segura, sem burocracia e atualmente conta com mais de 200 unidades vendidas.

Investimento Inicial: R$ 200 mil

Faturamento médio mensal: R$ 180 mil

Prazo estimado de retorno: 9 a 12 meses

94. CredFácil

A CredFácil foi criada em 2004 pelo empreendedor André Oliveira, e atua no ramo de serviços financeiros e seguros com a missão de oferecer soluções financeiras a todas as pessoas que necessitam de crédito. Atualmente a rede possui mais de mil unidades em operação espalhadas por todos os estados do Brasil.

Investimento inicial: a partir de R$ 19.997 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 130 mil

Prazo estimado de retorno: 6 a 18 meses

95. Me Protege

A Me Protege é uma microfranquia com foco na venda de planos de saúde e seguros no modelo home-based. A rede oferece dois modelos enxutos para os franqueados, Smart (comissão de 50% sobre o valor da 1ª mensalidade e treinamento para captação de leads) e Full (150% de comissão do valor da parcela do seguro vendido, além de ter leads gerados pela franqueadora).

Os fundadores da rede são Claudio Augusto, Marlon Lúcio e Eduardo Koji, criadores da Mania de Passar, Rafael Lemos e Rodrigo Aragão, empresários com anos de experiência no mercado de saúde, além de Alexandre Guerra, ex-CEO da rede Giraffas.

Investimento inicial: R$ 997 ou 12x de 99 no modelo Smart e R$ 12.600 no modelo Full, ambos incluindo taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 4 mil (Smart) e R$ 12 mil (Full)

Prazo de retorno: 6 meses

96. Loovi

A Loovi é uma insurtech que usa dos meios digitais e tecnológicos para oferecer produtos de seguro auto inovadores acessível para as classes C, D e E. Presente em mais de 1700 cidades do Brasil, a empresa sediada em Minas Gerais oferece uma solução que transforma qualquer veículo em um SmartCar, com o melhor custo benefício do país.

Investimento inicial: R$ 5.000 (incluso escritório virtual, treinamento de vendas, material digital de divulgação, consultoria de performance, suporte 24h)

Faturamento médio mensal: de R$3.500 a R$6.000

Prazo de retorno: de 2 a 6 meses

97. Micro Market

Mikro Market é uma franquia de mercado de conveniência em condomínios, que já abriu sua atividade para universidades, hotéis, hospitais. Com um modelo de negócios rentável e criado pra gerar praticidade e segurança a Mikro Market, fundada em 2021 estreou no segmento do franchising há três meses e já conta com mais de 50 unidades. A logística é facilitada pela grande negociação com a indústria e por isso tem fácil implantação, fora das capitais.

Investimento inicial: a partir de R$ 40 mil

Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Lucro médio mensal: 18%

Franquias de moda e produtos

98. Sestini

Referência no segmento de bolsas, mochilas, malas e acessórios, a Sestini atua no mercado há 30 anos e lança anualmente centenas de produtos. A rede de franquias possui parceria com grandes marcas nacionais e internacionais para o desenvolvimento de coleções exclusivas que atendem a diversas ocasiões. Os produtos de rede estão disponíveis em mais de 65 lojas físicas, além de milhares de pontos de venda multimarcas, lojas online e também no aplicativo da Sestini.

Investimento inicial: a partir de R$ 400 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: cerca de R$ 100 mil

Prazo de retorno: de 24 a 36 meses

99. Usaflex

Com um legado de 25 anos na fabricação de calçados e bolsas de couro, a marca Usaflex é pioneira na produção de calçados que aliam conforto, estilo e bem-estar, sendo reconhecida como líder em inovação, estilo e, sobretudo, em proporcionar conforto para mulheres. Os franqueados têm em média três lojas, demonstrando a lucratividade da operação. Cada novo franqueado recebe capacitações para a administração do negócio. O faturamento no ano passado foi de R$520 milhões e a expectativa é chegar a R$600 milhões em 2023.