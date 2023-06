Quer morar em Portugal? Saiba como conseguir visto de moradia investindo € 10.500 em franquias

No começo de 2023, Portugal anunciou o fim da concessão do Golden Visa, programa de cidadania e residência concedido a investidores no país. Com a decisão, o governo português espera aliviar a falta de moradias e frear a especulação imobiliária.

Desde 2012, a 'autorização de residência para investimento' foi emitida para mais de 11 mil pessoas dispostas a comprar imóveis de no mínimo 500 mil euros, cerca de 2,6 milhões de reais, e investir ao menso 1,5 milhão de euros, cerca de 7,8 milhões de reais. O programa atraiu muitos estrangeiros — boa parte deles brasileiros.

Para os brasileiros que sonham em morar em Portugal e não tem a cidadania portuguesa, o visto de empreendedor (Visto D2) se tornou uma opção ainda mais atrativa por não exigir valor mínimo de investimento.

As franquias se destacam entre as formas de empreender no exterior por ter uma estrutura consolidada e ser replicavél. O mercado de franquias em Portugal tem boas opções locais, além de redes brasileiras que atuam no país.

Como funciona o visto de empreendedor (Visto D2)

O visto D2 é indicado para empreendedores que comprovem capacidade financeira para o investimento pretendido ou por profissionais que trabalham de forma autônoma. Não existe um capital mínimo para que o visto D2 seja aprovado.

Para quem pretende empreender, é preciso avaliar as possibilidades de investimento no mercado português, já que um dos requisitos para obter o visto é comprovar que a empresa tem relevância econômica e social para o país.

Quem quer solicitar o visto D2 deve cumprir as seguintes exigências:

Comprovação de meios econômicos para o investimento proposto e da capacidade financeira do empreendedor;

Demonstração da relevância do investimento;

Experiência compatível com o negócio;

Plano de Negócios com todos os dados relevantes sobre como você deseja empreender em Portugal e em que consiste seu negócio. Vale citar a expectativa da criação de postos de trabalho

VEJA TAMBÉM: Visto de nômade digital ou trabalho: qual o melhor para os brasileiros que querem morar em Portugal?

Como funciona o mercado de franquias em Portugal

Responsável por gerar cerca de 160 mil empregos, o setor conta com 604 marcas e movimenta 11 bilhões de euros ao ano, cerca de 57,2 bilhões de reais, segundo dados recentes da Associação Portuguesa de Franchising (APF).

Diferente do Brasil, Portugal não tem uma legislação específica para o franchising. Como padrão, eles seguem o Código Deontológico Europeu para estabelecer regras essenciais de boa conduta para aqueles que querem atuar no mercado de franquias. A última atualização foi realizada em 2017.

6 franquias para empreender em Portugal

Com 180 unidades, o NBrand é o maior grupo de franquias de Portugal, com seis modelos de franquias disponíveis em setores como limpeza, imobiliário, decoração e coaching executivo. 30% dos franqueados do grupo são brasileiros que vivem em Portugal.

"O mercado de franquias está crescendo bastante em Portugal e atualmente representa 5,8% do produto interno bruto. Boa parte dos meus franqueados são brasileiros. Normalmente, são pessoas que necessitam de uma fonte de renda ou que buscam uma ocupação no mercado local", diz Cândido Mesquita, fundador do Grupo NBrand.

Conheça as seis franquias do grupo que faturou 92 milhões de euros, cerca de 485 milhões de reais em 2022:

1. House Shine

Segmento: Limpeza profissional

Total de franquias: 80 unidades

Investimento inicial: a partir de 30 mil euros (156 mil reais)

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Faturamento médio mensal: a partir de 12 mil euros (62,4 mil reais)

Lucro médio mensal: 10 mil euros (52 mil reais)

2. UNU

Segmento: mediação imobiliária

Total de franquias: 35

Investimento inicial: 70 mil euros (364 mil reais)

Prazo de retorno: 18 meses

Faturamento médio mensal: 25 mil euros (130 mil reais)

Lucro médio mensal: 8 mil euros (41,6 mil reais)

3. Urban Obras

Segmento: arquitetura, obras e remodelações

Total de franquias: 40

Investimento inicial: 39,5 mil euros (205 mil reais)

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

Faturamento médio mensal: 50 mil euros (260 mil reais)

Lucro médio mensal: 15 mil euros (78 mil reais)

4. Vangor

Segmento: design de interiores, mobiliário e decoração

Total de franquias: 4

Investimento inicial: 48,5 mil euros (252,2 mil reais)

Prazo de retorno: 4 a 9 meses

Faturamento médio mensal: 80 mil euros (416 mil reais)

Lucro médio mensal: 30 mil euros (156 mil reais)

5. Brainbase

Segmento: coaching executivo

Total de franquias: 6

Investimento inicial: 10,5 mil euros (54,6 mil reais)

Prazo de retorno: até 12 meses

Faturamento médio mensal: 4,5 mil euros (23,4 mil reais)

Lucro médio mensal: 3,6 mil euros ( 18,7 mil reais)

6. Newcode