Irã classifica novas sanções dos EUA como "terrorismo econômico" e "crimes contra a humanidade"

O Irã acusou os Estados Unidos, nesta quinta-feira, 20, de "terrorismo econômico" e "crimes contra a humanidade", depois que o governo de Donald Trump anunciou que vai endurecer as sanções para aumentar a pressão sobre o país.

"Sem dúvida, as sanções econômicas dos Estados Unidos contra o Irã, que visam aos direitos humanos fundamentais de todo cidadão iraniano, constituem um caso de 'terrorismo econômico' e 'crimes contra a humanidade'", disse o Ministério das Relações Exteriores iraniano, em comunicado divulgado pela mídia estatal.

Segundo o texto, os responsáveis pela política "merecem ser julgados e punidos" por cometer o que Irã chamou de crimes hediondos.

Bessent: sanções vão levar ao "colapso do Irã"

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse, em entrevista à CNBC, que o plano de pressão econômica vai provocar o "colapso" do governo iraniano.

"Isso vai funcionar no Irã e fará com que o regime entre em colapso", afirmou, definindo a iniciativa como "a maior operação coordenada de isolamento econômico da história mundial".

Bessent também deixou um recado aos aliados do governo americano: "Ou estão conosco ou contra nós".

Questionado se os EUA pressionariam a China, Bessent evitou dar detalhes públicos e apenas disse que "muitas conversas são melhor conduzidas em privado", mas "pediu" para Pequim "aderir ao plano".

O secretário ainda avaliou que a aposta na pressão econômica reduz, por enquanto, a chance de uma nova escalada militar americana contra o Irã.

"Se estivermos aplicando a máxima pressão econômica, isso significa que provavelmente não haverá uma escalada militar em larga escala, embora eu deva enfatizar que isso é por enquanto".

Guerra econômica

Na vésper,a o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a nova ofensiva de sanções contra o Irã e ameaçou com "consequências tremendas" qualquer país que ofereça algum tipo de apoio financeiro ao país.

Em publicação nas redes sociais, Trump afirmou que ninguém deu ao Irã a "maior oportunidade de fechar um acordo" do que ele, e que o país "tragicamente" não a aproveitou. Por isso, os EUA lançarão "a operação econômica mais esmagadora já empreendida contra qualquer país".

"Esta será uma guerra econômica e um isolamento em uma escala sem precedentes", escreveu Trump.

Trump listou uma série de práticas que, segundo ele, precisam ser interrompidas imediatamente: contrabando de petróleo, linhas de swap cambial, transferências em dinheiro vivo, casas de câmbio, registro de navios sob bandeiras estrangeiras e uso de empresas de fachada.

"Também anuncio que qualquer país que permita que suas instituições financeiras, empresas, aeroportos ou entidades governamentais forneçam qualquer tipo de suporte ao Irã enfrentará tremendas consequências econômicas", acrescentou.

(Com AFP)