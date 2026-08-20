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Para 81% dos brasileiros, é fundamental que candidato acredite em Deus, aponta pesquisa

A Igreja Católica aparece com o maior nível de credibilidade, com 56% de confiança, seguida pelas igrejas protestantes e pelos centros kardecistas

Pesquisa: para 74% dos entrevistados, Deus torna as pessoas melhores (Tomaz Silva/Agência Brasil)

Pesquisa: para 74% dos entrevistados, Deus torna as pessoas melhores (Tomaz Silva/Agência Brasil)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 21h00.

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Oito em cada dez brasileiros (81%) consideram fundamental que os candidatos nas eleições acreditem em Deus. Os dados são de um levantamento do Laboratório de Estudos Socioantropológicos em Política, Arte e Religião (LePar), da Universidade Federal Fluminense (UFF), divulgado na quarta-feira, 19.

O percentual é ainda maior entre os mais pobres: 89% entre quem ganha até um salário mínimo, contra 57% na faixa de 10 a 20 salários mínimos.

O estudo mostra a força da figura do Deus cristão, especialmente entre os brasileiros de menor renda. Para 74% dos entrevistados, Deus torna as pessoas melhores. Entre aqueles que recebem até um salário mínimo, o percentual sobe para 86%. Além disso, 82% defendem que as escolas deveriam ensinar crianças e adolescentes a acreditar em Deus.

Segundo a socióloga Christina Vital, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFF, há um contraste entre essa valorização da figura de Deus e a confiança nas instituições religiosas.

A Igreja Católica aparece com o maior nível de credibilidade, com 56% de confiança, seguida pelas igrejas protestantes, com 51%, e pelos centros kardecistas, com 19%.

Christina avaliou que isso atinge a própria ideia de Estado. Metade (54%) dos entrevistado defende que o Estado não seja laico. “Existe confusão sobre o que é laicidade. Quando perguntadas sobre isso, ouvimos muitas coisas diferentes e que não se relacionam com a separação entre religião e Estado”, disse.

A mesma desconexão aparece na percepção sobre o Estado. Mais da metade dos entrevistados (54%) considera que ele não deveria ser laico.

(Com informações da Agência Brasil)

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