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Vice de Milei chama ingleses de 'piratas' antes de duelo entre Argentina e Inglaterra

Declaração reacende tensão em torno das Malvinas antes da semifinal da Copa do Mundo de 2026

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 15 de julho de 2026 às 12h26.

A vice-presidente da Argentina, Victoria Villarruel, elevou o tom antes da semifinal da Copa do Mundo de 2026 contra a Inglaterra ao chamar os ingleses de "piratas usurpadores" e associar o confronto à disputa pela soberania das Ilhas Malvinas.

A declaração foi publicada na rede social X na véspera da partida e reacendeu um dos capítulos mais sensíveis da relação entre os dois países.

"Jogamos contra os piratas usurpadores. Não é um jogo qualquer", escreveu Villarruel. Na publicação, a vice-presidente afirmou que o confronto representa "Malvinas, Diego e a última Copa de Leo", em referência a Diego Maradona e Lionel Messi, e reforçou que a Argentina continuará reivindicando a soberania do arquipélago.

Filha de um ex-combatente da Guerra das Malvinas, Villarruel costuma defender publicamente os veteranos do conflito. Seu pai, Eduardo Marcelo Villarruel, participou de operações de inteligência e combate durante a guerra de 1982 e chegou a ser prisioneiro das forças britânicas.

Disputa diplomática voltou ao centro do debate

A classificação da Argentina para enfrentar a Inglaterra também reabriu o debate político sobre as Malvinas. Nos últimos dias, o secretário de Relações Exteriores da Argentina, Pablo Quirno, trocou mensagens na rede X com Nile Gardiner, ex-assessor da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher.

Gardiner afirmou que a disputa pela soberania foi encerrada após a guerra de 1982 e declarou que as ilhas "são britânicas e sempre serão". Em resposta, Quirno citou uma resolução aprovada pela Assembleia Geral da ONU no mesmo ano, que estabelece que o conflito não alterou a natureza jurídica da disputa e recomenda a retomada das negociações entre os dois países.

Desde a redemocratização, em 1983, a Argentina mantém de forma permanente a reivindicação das Malvinas em organismos internacionais. O Reino Unido, por sua vez, segue rejeitando a abertura de negociações sobre a soberania do território.

Rivalidade histórica aumenta tensão para a semifinal

O peso político das Malvinas transformou a Inglaterra em um dos principais rivais esportivos da Argentina. As seleções já se enfrentaram cinco vezes em Copas do Mundo. Os argentinos venceram os confrontos de 1986 e 1998, enquanto os ingleses levaram a melhor em 1962, 1966 e 2002.

A partida de 1986, disputada quatro anos após a guerra, entrou para a história com os gols "Mão de Deus" e "Gol do Século", marcados por Diego Maradona, e foi tratada por muitos argentinos como uma revanche simbólica do conflito.

Em razão da rivalidade, o Ministério da Segurança da Argentina classificou a semifinal desta quarta-feira como o jogo de maior risco da Copa do Mundo de 2026.

A operação de segurança reúne autoridades argentinas, britânicas, norte-americanas e a FIFA, com reforço policial, acessos separados para as torcidas e restrições à entrada de bandeiras ou mensagens de caráter político e de ódio.

*Com EFE 

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