Vice de Milei chama ingleses de 'piratas' antes de duelo entre Argentina e Inglaterra

A vice-presidente da Argentina, Victoria Villarruel, elevou o tom antes da semifinal da Copa do Mundo de 2026 contra a Inglaterra ao chamar os ingleses de "piratas usurpadores" e associar o confronto à disputa pela soberania das Ilhas Malvinas.

A declaração foi publicada na rede social X na véspera da partida e reacendeu um dos capítulos mais sensíveis da relação entre os dois países.

"Jogamos contra os piratas usurpadores. Não é um jogo qualquer", escreveu Villarruel. Na publicação, a vice-presidente afirmou que o confronto representa "Malvinas, Diego e a última Copa de Leo", em referência a Diego Maradona e Lionel Messi, e reforçou que a Argentina continuará reivindicando a soberania do arquipélago.

Filha de um ex-combatente da Guerra das Malvinas, Villarruel costuma defender publicamente os veteranos do conflito. Seu pai, Eduardo Marcelo Villarruel, participou de operações de inteligência e combate durante a guerra de 1982 e chegou a ser prisioneiro das forças britânicas.

Disputa diplomática voltou ao centro do debate

A classificação da Argentina para enfrentar a Inglaterra também reabriu o debate político sobre as Malvinas. Nos últimos dias, o secretário de Relações Exteriores da Argentina, Pablo Quirno, trocou mensagens na rede X com Nile Gardiner, ex-assessor da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher.

Gardiner afirmou que a disputa pela soberania foi encerrada após a guerra de 1982 e declarou que as ilhas "são britânicas e sempre serão". Em resposta, Quirno citou uma resolução aprovada pela Assembleia Geral da ONU no mesmo ano, que estabelece que o conflito não alterou a natureza jurídica da disputa e recomenda a retomada das negociações entre os dois países.

Desde a redemocratização, em 1983, a Argentina mantém de forma permanente a reivindicação das Malvinas em organismos internacionais. O Reino Unido, por sua vez, segue rejeitando a abertura de negociações sobre a soberania do território.

Rivalidade histórica aumenta tensão para a semifinal

O peso político das Malvinas transformou a Inglaterra em um dos principais rivais esportivos da Argentina. As seleções já se enfrentaram cinco vezes em Copas do Mundo. Os argentinos venceram os confrontos de 1986 e 1998, enquanto os ingleses levaram a melhor em 1962, 1966 e 2002.

A partida de 1986, disputada quatro anos após a guerra, entrou para a história com os gols "Mão de Deus" e "Gol do Século", marcados por Diego Maradona, e foi tratada por muitos argentinos como uma revanche simbólica do conflito.

Em razão da rivalidade, o Ministério da Segurança da Argentina classificou a semifinal desta quarta-feira como o jogo de maior risco da Copa do Mundo de 2026.

A operação de segurança reúne autoridades argentinas, britânicas, norte-americanas e a FIFA, com reforço policial, acessos separados para as torcidas e restrições à entrada de bandeiras ou mensagens de caráter político e de ódio.

*Com EFE