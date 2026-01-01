Topo do mundo: o ranking das montanhas mais altas do mundo

O Monte Everest, na cordilheira do Himalaia, é a maior montanha do mundo e tem 8.848 metros de altitude (DanielPrudek/Thinkstock)
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 06h32.
Dos pacotes turísticos aos enredos de filmes de ação, as montanhas são tópico de debates em relação à sua exploração e preservação. Cada uma delas tem suas características próprias e as maiores montanhas de cada continente formam a lista dos "Sete Picos".
Entre os picos, o maior é o Monte Everest, que está na fronteira do Nepal com o Tibete, no continente asiático.
O Monte Everest, situado na Cordilheira do Himalaia, é a maior montanha do mundo.
No auge dos 8.848 metros de altitude, o pico continua crescendo cerca de 4 milímetros por ano devido ao movimento das placas tectônicas.
A Cordilheira do Himalaia está na fronteira entre o Nepal e o Tibete. O local é destino de muitos alpinistas que desejam explorar o terreno.
No entanto, a presença humana deixa sua marca no local.
Em 2024, tropas do exército nepalês trabalharam para limpar o monte e as montanhas Nuptse e Lhotse.
Durante a operação de 55 dias, as equipes retiraram 11 toneladas de lixo, quatro corpos e um esqueleto.
Estimativas apontam que, nos últimos cinco anos, foram 119 toneladas de lixo coletadas no local.
Para controlar a situação no local, em 2025, uma proposta levada à Câmara Alta do Parlamento do Nepal busca estabelecer algumas condições para tornar as escaladas mais seguras e ajudar a preservar o monte.
As medidas incluem:
Segundo o jornal americano The Washington Post, o custo de remover um corpo do Monte Everest pode variar entre US$ 30 mil e US$ 70 mil.
Além do Monte Everest, outros quatro picos ocupam a lista das cinco maiores montanhas do mundo. Todos os picos listados estão localizados no continente asiático.
Confira a lista abaixo.
Com 8.848 metros, a montanha tem condições extremas, com temperaturas de até 60° C negativos e ventos de 200 km/h.
Localizada na fronteira do Paquistão com a China, o pico está a 8.611 metros de altitude.
Ela foi apelidada de "montanha selvagem" devido ao terreno traiçoeiro que dificulta escaladas. Entre os desafios dos alpinistas estão subidas íngremes em rochas e placas de gelo e avalanches.
O tempo instável também reduz a janela de exploração no local.
Também no continente asiático, a Kangchenjunga está na fronteira da Índia com o Nepal.
Ela possui 8.586 metros de altura e cinco picos principais, que garantiram o apelido de "montanha dos cinco tesouros".
Para tribos locais, a montanha é considerada sagrada.
Os alpinistas que exploram a região também precisam se preparar para avalanches e chuvas.
A montanha faz parte do maciço do Everest, complexo montanhoso que abriga o pico mais alto do mundo.
Ela tem 8.516 metros de altitude e parte da sua rota de escalada é realizada pelo mesmo caminho usado para explorar o Everest.
Apesar da proximidade com outro gigante, a Lhotse oferece seus próprios desafios.
Na face sul, ela possui uma das paredes rochosas mais íngremes do mundo, com 3 mil metros de altura na vertical.
Devido à dificuldade, esta área da montanha permaneceu inexplorada até 1990.
A 19 quilômetros do Everest, o Makalu tem 8.485 metros de altitude e encosta coberta de rochas e gelo, que dificultam a escalada.
Os ventos do cume podem ultrapassar 160 km/h e dificultam a rota dos alpinistas.
O conjunto das maiores montanhas do mundo de cada continente é chamado de "Sete Picos".
Apesar do destaque para o continente asiático, os outros territórios também abrigam elevações de grande escala que atraem alpinistas de todo mundo.
Veja quais picos se destacam nos outros continentes.
Naturalmente, a Ásia lidera o ranking com o Monte Everest.
Além dos recordes de altitude, a montanha também abriga o animal com maior capacidade de sobreviver em grandes altitudes, a aranha saltadora do Himalaia.
A primeira escalada documentada ocorreu em 1953 e foi realizada por Sir Edmund Hillary e Tenzing Norgay.
A montanha Aconcagua, na Argentina, é o maior pico da América Latina.
Próxima à fronteira com o Chile, a montanha fica na Província de Mendoza, no oeste do país.
Ela possui dois picos: o norte, com 6.962 metros; e o sul, com 6.930 metros. Eles são ligados por uma crista de um quilômetro, conhecida como Filo del Guanaco.
O pico norte da Aconcagua supera por um metro a popular Cordilheira dos Andes, que alcança os 6.961 metros de altitude.
O pico está localizado na Cordilheira do Alasca, no território dos Estados Unidos.
Até 2015, o Denali era conhecido como Monte McKinley, mas foi rebatizado pelo então presidente Barack Obama com seu nome original.
Ele perdeu o nome dado pelos povos originários Koyukon em 1896, quando foi usado para homenagear o candidato a presidência William McKinley.
A proximidade com o Círculo Polar Ártico agrega mais uma dificuldade na exploração do monte.
Devido à sua posição geográfica, os alpinistas enfrentam, além da altitude, as baixas temperaturas.
Diferente de outras montanhas de grande altitude, o Kilimanjaro não está em um complexo montanhoso.
O monte africano é composto por três cones vulcânicos, sendo eles: Mawenzi, Shira e Kibo. Dos três, apenas o Kibo se mantém ativo.
A encosta da montanha atrai alpinistas pela diversidade. Ela é composta por selva, pântanos e desertos.
Segundo a National Geographic, cerca de 25 mil pessoas tentam escalar a montanha todos os anos. Porém, cerca de um terço não consegue alcançar o pico.
Localizado na Rússia, o Monte Elbrus se assemelha ao Aconcagua e tem dois cumes de alturas diferentes.
Diferentemente do caso argentino, a montanha-russa é composta por duas cúpulas vulcânicas inativas.
O pico ocidental é o mais alto, com 5.642 metros, e o segundo se mantém na altitude de 5.621.
Devido às condições climáticas, o Elbrus fica coberto por neve o ano inteiro.
Embora seja a maior montanha do continente europeu, o Elbrus perde o posto na União Europeia.
Como a Rússia não integra o bloco, a UE considera o Monte Branco, na França, como ponto mais alto entre os países parceiros.
Localizado na Cordilheira Sentinel, a montanha permaneceu inexplorada até metade do século XX.
O Maciço Vinson recebeu este nome em homenagem a Carl Vinson. O norte-americano foi um defensor do financiamento de explorações no continente.
A primeira expedição também foi realizada por americanos, quando os alpinistas Barry Corbet, John Evans, Bill Long e Pete Schoening lideraram a ascensão na montanha, em 1966.
O Vinson está em terras que pertencem ao Território Chileno Antárctico e a 1.200 quilômetros do Polo Sul. A montanha é a mais fria, remota e cara de escalar devido às condições climáticas severas da região.
Também chamado de Pirâmide de Carstensz, a elevação é a menor dos "Sete Picos" e está localizada na Província da Papua, na Indonésia.
Apesar da baixa colocação no ranking, o Jaya se destaca por ser a montanha mais alta de qualquer ilha do planeta.
A região ao redor é considerada uma grande fonte de riqueza mineral. Isso porque a montanha está a quatro quilômetros da mina Grasberg, que é a maior de ouro do mundo e a segunda maior de cobre.
Cerca de 20 mil trabalhadores estão alocados na mina.