Topo do mundo: o ranking das montanhas mais altas do mundo

Dos pacotes turísticos aos enredos de filmes de ação, as montanhas são tópico de debates em relação à sua exploração e preservação. Cada uma delas tem suas características próprias e as maiores montanhas de cada continente formam a lista dos "Sete Picos".

Entre os picos, o maior é o Monte Everest, que está na fronteira do Nepal com o Tibete, no continente asiático.

A montanha mais alta do mundo

O Monte Everest, situado na Cordilheira do Himalaia, é a maior montanha do mundo.

No auge dos 8.848 metros de altitude, o pico continua crescendo cerca de 4 milímetros por ano devido ao movimento das placas tectônicas.

A Cordilheira do Himalaia está na fronteira entre o Nepal e o Tibete. O local é destino de muitos alpinistas que desejam explorar o terreno.

No entanto, a presença humana deixa sua marca no local.

Em 2024, tropas do exército nepalês trabalharam para limpar o monte e as montanhas Nuptse e Lhotse.

Durante a operação de 55 dias, as equipes retiraram 11 toneladas de lixo, quatro corpos e um esqueleto.

Estimativas apontam que, nos últimos cinco anos, foram 119 toneladas de lixo coletadas no local.

Governo do Nepal sugeriu medidas para preservação do Monte Everest (REUTERS/6summitschallenge.com)

Para controlar a situação no local, em 2025, uma proposta levada à Câmara Alta do Parlamento do Nepal busca estabelecer algumas condições para tornar as escaladas mais seguras e ajudar a preservar o monte.

As medidas incluem:

Exigir que alpinistas escalem um pico de 7 mil metros no Nepal antes de ir ao Everest;

Manter apenas guias nepaleses nas rotas de escalada;

Impor taxas de lixo para limpeza;

Cobrar seguro para eventual remoção de cadáveres.

Segundo o jornal americano The Washington Post, o custo de remover um corpo do Monte Everest pode variar entre US$ 30 mil e US$ 70 mil.

Ranking dos maiores picos

Além do Monte Everest, outros quatro picos ocupam a lista das cinco maiores montanhas do mundo. Todos os picos listados estão localizados no continente asiático.

Confira a lista abaixo.

1° lugar - Monte Everest

Com 8.848 metros, a montanha tem condições extremas, com temperaturas de até 60° C negativos e ventos de 200 km/h.

2° lugar - K2

A segunda maior montanha do mundo também está na fronteira da China (JOE STENSON/AFP via Getty Images) (Getty Images)

Localizada na fronteira do Paquistão com a China, o pico está a 8.611 metros de altitude.

Ela foi apelidada de "montanha selvagem" devido ao terreno traiçoeiro que dificulta escaladas. Entre os desafios dos alpinistas estão subidas íngremes em rochas e placas de gelo e avalanches.

O tempo instável também reduz a janela de exploração no local.

3° lugar - Kangchenjunga

Também no continente asiático, a Kangchenjunga está na fronteira da Índia com o Nepal.

Ela possui 8.586 metros de altura e cinco picos principais, que garantiram o apelido de "montanha dos cinco tesouros".

Para tribos locais, a montanha é considerada sagrada.

Os alpinistas que exploram a região também precisam se preparar para avalanches e chuvas.

4° lugar - Lhotse

A montanha faz parte do maciço do Everest, complexo montanhoso que abriga o pico mais alto do mundo.

Ela tem 8.516 metros de altitude e parte da sua rota de escalada é realizada pelo mesmo caminho usado para explorar o Everest.

Apesar da proximidade com outro gigante, a Lhotse oferece seus próprios desafios.

Na face sul, ela possui uma das paredes rochosas mais íngremes do mundo, com 3 mil metros de altura na vertical.

Devido à dificuldade, esta área da montanha permaneceu inexplorada até 1990.

Assim como o Everest, montanhas do complexo também apresentam escaladas íngremes no gelo (Divulgação/Facebook/Rosier Alexandre)

5° lugar - Makalu

A 19 quilômetros do Everest, o Makalu tem 8.485 metros de altitude e encosta coberta de rochas e gelo, que dificultam a escalada.

Os ventos do cume podem ultrapassar 160 km/h e dificultam a rota dos alpinistas.

Qual continente tem a maior montanha?

O conjunto das maiores montanhas do mundo de cada continente é chamado de "Sete Picos".

Apesar do destaque para o continente asiático, os outros territórios também abrigam elevações de grande escala que atraem alpinistas de todo mundo.

Veja quais picos se destacam nos outros continentes.

Ásia - Monte Everest (8.848 metros)

Naturalmente, a Ásia lidera o ranking com o Monte Everest.

Além dos recordes de altitude, a montanha também abriga o animal com maior capacidade de sobreviver em grandes altitudes, a aranha saltadora do Himalaia.

A primeira escalada documentada ocorreu em 1953 e foi realizada por Sir Edmund Hillary e Tenzing Norgay.

América do Sul - Aconcagua (6.962 metros)

O maior pico da América Latina está na Argentina (Martin Isaac/Thinkstock)

A montanha Aconcagua, na Argentina, é o maior pico da América Latina.

Próxima à fronteira com o Chile, a montanha fica na Província de Mendoza, no oeste do país.

Ela possui dois picos: o norte, com 6.962 metros; e o sul, com 6.930 metros. Eles são ligados por uma crista de um quilômetro, conhecida como Filo del Guanaco.

O pico norte da Aconcagua supera por um metro a popular Cordilheira dos Andes, que alcança os 6.961 metros de altitude.

América do Norte - Monte Denali (6.190 metros)

O pico está localizado na Cordilheira do Alasca, no território dos Estados Unidos.

O Alasca também abriga outras montanhas, como a Sukakpak de 1.359 metros (Patrick J. Endres/Getty Images)

Até 2015, o Denali era conhecido como Monte McKinley, mas foi rebatizado pelo então presidente Barack Obama com seu nome original.

Ele perdeu o nome dado pelos povos originários Koyukon em 1896, quando foi usado para homenagear o candidato a presidência William McKinley.

A proximidade com o Círculo Polar Ártico agrega mais uma dificuldade na exploração do monte.

Devido à sua posição geográfica, os alpinistas enfrentam, além da altitude, as baixas temperaturas.

África - Kilimanjaro (5.895 metros)

O Monte Kilimanjaro é a montanha mais alta da África (Ayzenstayn/Getty Images)

Diferente de outras montanhas de grande altitude, o Kilimanjaro não está em um complexo montanhoso.

O monte africano é composto por três cones vulcânicos, sendo eles: Mawenzi, Shira e Kibo. Dos três, apenas o Kibo se mantém ativo.

A encosta da montanha atrai alpinistas pela diversidade. Ela é composta por selva, pântanos e desertos.

Segundo a National Geographic, cerca de 25 mil pessoas tentam escalar a montanha todos os anos. Porém, cerca de um terço não consegue alcançar o pico.

Europa - Monte Elbrus (5.642 metros)

Em 2016, o alpinista brasileiro Hélio Fenrich alcançou o cume do Monte Elbrus (Divulgação/Divulgação)

Localizado na Rússia, o Monte Elbrus se assemelha ao Aconcagua e tem dois cumes de alturas diferentes. Diferentemente do caso argentino, a montanha-russa é composta por duas cúpulas vulcânicas inativas. O pico ocidental é o mais alto, com 5.642 metros, e o segundo se mantém na altitude de 5.621. Devido às condições climáticas, o Elbrus fica coberto por neve o ano inteiro. Cenário diferente na União Europeia Embora seja a maior montanha do continente europeu, o Elbrus perde o posto na União Europeia. Como a Rússia não integra o bloco, a UE considera o Monte Branco, na França, como ponto mais alto entre os países parceiros. O Monte Branco, na França, tem 4.805 metros. (Toshinden/ Wikimedia Commons)

Antártida - Maciço Vinson (4.892 metros)

Localizado na Cordilheira Sentinel, a montanha permaneceu inexplorada até metade do século XX.

O Maciço Vinson recebeu este nome em homenagem a Carl Vinson. O norte-americano foi um defensor do financiamento de explorações no continente.

A primeira expedição também foi realizada por americanos, quando os alpinistas Barry Corbet, John Evans, Bill Long e Pete Schoening lideraram a ascensão na montanha, em 1966.

A Antártida é o continente mais frio e 90% do território é coberto por gelo (Mario Tama/Getty Images)

O Vinson está em terras que pertencem ao Território Chileno Antárctico e a 1.200 quilômetros do Polo Sul. A montanha é a mais fria, remota e cara de escalar devido às condições climáticas severas da região.

Oceania - Monte Jaya (4.884 metros)

Também chamado de Pirâmide de Carstensz, a elevação é a menor dos "Sete Picos" e está localizada na Província da Papua, na Indonésia.

Apesar da baixa colocação no ranking, o Jaya se destaca por ser a montanha mais alta de qualquer ilha do planeta.

A região ao redor é considerada uma grande fonte de riqueza mineral. Isso porque a montanha está a quatro quilômetros da mina Grasberg, que é a maior de ouro do mundo e a segunda maior de cobre.

Cerca de 20 mil trabalhadores estão alocados na mina.