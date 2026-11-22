Enquanto o Rio Grande do Sul contabiliza os danos provocados por temporais, outra região da América do Sul enfrenta os impactos das chuvas intensas. Nas ilhas Galápagos, no Equador, moradores atravessam ruas inundadas em botes, a nado ou com água na altura da cintura para tentar salvar seus pertences.

As chuvas torrenciais e inundações associadas ao fenômeno El Niño já afetaram 7.425 pessoas no arquipélago, segundo balanço divulgado pelas autoridades equatorianas no sábado, 21. Desde o início da emergência, em 29 de agosto, 1.040 moradias foram atingidas.

As enchentes se tornaram recorrentes durante o atual episódio do El Niño, fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico equatorial, que altera os padrões de chuva e temperatura em diferentes regiões do planeta.

"Estou passando por uma situação muito difícil (...) perdi quase tudo, porque minha casa ficou completamente inundada", afirma Paula Calderón, funcionária de limpeza da ilha de Santa Cruz, a mais populosa de Galápagos, à agência AFP.

A previsão de especialistas é que o atual episódio do El Niño esteja entre os mais intensos já registrados. Em todo o Equador, a emergência associada ao fenômeno já deixou 22 mortos e 105.947 pessoas afetadas, segundo a Secretaria Nacional de Gestão de Riscos.

Moradores de Galápagos enfrentam novas inundações

As enchentes obrigaram moradores a deixar suas casas durante a madrugada. Na ilha de Santa Cruz, bombeiros utilizaram alto-falantes para alertar a população sobre a necessidade de evacuar áreas de risco.

Paula Calderón deixou sua residência acompanhada do marido depois de receber o aviso.

O governo equatoriano informou que as chuvas provocaram o fechamento de estradas e pontos turísticos, além da transferência de pacientes para hospitais localizados em áreas seguras.

Na ilha de Santa Cruz, equipes também foram mobilizadas para atender pessoas que precisavam de cuidados médicos.

No sábado, 21, as autoridades contabilizavam 227 evacuados no arquipélago.

A emergência ocorre poucas semanas depois de outras inundações que atingiram Galápagos em outubro. Na ocasião, uma pessoa morreu e milhares de moradores foram afetados.

Como o El Niño provoca chuvas e inundações?

O El Niño é um fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento acima do normal das águas superficiais do Oceano Pacífico equatorial.

Essa mudança interfere na circulação dos ventos e na distribuição das chuvas, podendo provocar enchentes em algumas regiões e períodos de seca em outras.

Em Galápagos, as inundações se tornaram recorrentes durante o atual episódio do fenômeno.

O arquipélago, localizado no Oceano Pacífico e pertencente ao Equador, tem origem vulcânica e abriga cerca de 28.500 habitantes, distribuídos em quatro ilhas.

A região é reconhecida como reserva da biosfera e funciona como um laboratório natural para o estudo de espécies de fauna e flora encontradas apenas naquela parte do planeta.

Segundo especialistas citados pela AFP, o episódio atual do El Niño pode se tornar um dos mais intensos já registrados.

Temporal também deixa mortos no Rio Grande do Sul

No Brasil, o município de Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, tenta se recuperar de um temporal que deixou cinco mortos e 265 feridos na sexta-feira, 20.

O vendaval registrou rajadas de até 114 km/h e afetou 20.090 pessoas. Segundo balanço da Defesa Civil estadual divulgado neste domingo, 22, foram contabilizados 19.780 desalojados, 40 desabrigados e 7.796 casas destelhadas.

O governo federal reconheceu o estado de calamidade pública no município para facilitar a liberação de recursos e as ações de assistência às famílias atingidas.

De acordo com a Defesa Civil gaúcha, a tempestade foi provocada por uma supercélula, formação meteorológica que pode produzir granizo de grande tamanho e rajadas intensas de vento.

(Com informações da AFP)