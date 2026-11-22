O papa Leão XIV almoçou com 1.300 pessoas em situação de vulnerabilidade social neste domingo, 22, no Vaticano, e fez um apelo para que ninguém fique sem alimentos ou outros recursos necessários para viver.

O encontro aconteceu na Sala Paulo VI, auditório utilizado para eventos e audiências no Vaticano, como parte da décima edição do Dia Mundial dos Pobres. A iniciativa dá continuidade à tradição criada pelo papa Francisco de reunir pessoas carentes para uma refeição com o pontífice.

Antes do almoço, Leão XIV defendeu que a solidariedade faça parte da rotina das pessoas e não fique restrita a datas comemorativas.

"Gostaria que fosse um exemplo de um estilo de vida cotidiano. O estilo da solidariedade fraterna, que não deixa ninguém sozinho em momentos de necessidade", afirma o papa após a oração do Ângelus, segundo a agência EFE.

A celebração também foi estendida a refeitórios sociais e abrigos de Roma, que ofereceram refeições especiais a pessoas que não puderam participar do encontro no Vaticano.

Como foi o almoço do papa Leão XIV com 1.300 pessoas?

Os participantes foram selecionados por 20 organizações beneficentes de Roma, além de paróquias e associações que prestam assistência à população em situação de vulnerabilidade.

Na Sala Paulo VI, foram instaladas 106 mesas com capacidade para 12 pessoas cada, além dos lugares destinados aos demais participantes. Alguns convidados tiveram a oportunidade de almoçar ao lado do pontífice.

Voluntários da Cruz Vermelha Italiana ficaram responsáveis pelo preparo e pelo serviço das refeições.

Antes de abençoar a mesa, Leão XIV agradeceu ao arcebispo espanhol Luis Marín, responsável pelo Dicastério para o Serviço da Caridade, órgão do Vaticano dedicado à assistência de pessoas em situação de necessidade.

O papa também reconheceu o trabalho de voluntários e de organizações que contribuíram para a realização do encontro.

"Assim, antes de tudo, queremos dar graças ao Senhor, que nos dá a vida, que nos dá a oportunidade de celebrar juntos o que representa este encontro, e agradecer a todos aqueles que sempre nos acompanham em nosso caminho", afirma Leão XIV.

Durante a bênção, o pontífice pediu proteção às famílias e condições dignas de vida para todos.

"Senhor, ajuda-nos a sermos testemunhas do teu amor. Concede a cada família a alegria de estar unida em paz. Que a ninguém falte o necessário para viver. Damos-te graças, Senhor, por esta refeição fraterna e por todos os que ajudaram a preparar este banquete", afirma.

Ao final do almoço, cada convidado recebeu um kit com produtos de higiene pessoal.

Vaticano também distribuiu refeições em abrigos de Roma

A celebração do Dia Mundial dos Pobres não ficou restrita à Sala Paulo VI.

Refeitórios sociais e abrigos de Roma também receberam refeições especiais neste domingo. A iniciativa buscou alcançar pessoas que não tiveram condições de comparecer ao Vaticano.

"Gostaríamos de receber a todos na Sala Paulo VI, mas não é possível (...) Pensando neles nasceu a ideia de ampliar essa mesa, chegando até eles onde alguém já os espera", afirma o arcebispo Luis Marín, em declaração à imprensa vaticana.

Para organizar os almoços, o Vaticano recebeu doações de diferentes regiões da Itália, além de contribuições da Espanha e da Polônia.

O Dia Mundial dos Pobres foi instituído pelo papa Francisco como uma ocasião para chamar a atenção sobre a pobreza e incentivar ações de assistência às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Ao manter o almoço com os convidados, Leão XIV dá continuidade a uma iniciativa do antecessor e reforça o pedido para que o atendimento às pessoas mais pobres seja uma prática permanente.

A mensagem central do pontífice neste domingo foi a necessidade de garantir que as famílias tenham condições de viver com dignidade e que pessoas em situação de dificuldade não sejam deixadas sozinhas.