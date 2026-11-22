Pelo menos 16 pessoas morreram e quase 600 foram hospitalizadas na Índia após consumirem bebidas alcoólicas supostamente adulteradas. Os casos começaram a ser registrados na quarta-feira, 18, no distrito de Chandel, no estado de Manipur, no nordeste do país.

O balanço foi divulgado neste fim de semana pelo comissário estadual de Impostos Especiais, Hungyo Worshang. Segundo as autoridades, três novas mortes foram confirmadas no sábado, 21, elevando o total de vítimas fatais.

"O número acumulado de mortos no distrito de Chandel é de 16. Além disso, quase 600 pessoas estão recebendo tratamento em vários hospitais privados e públicos", afirma Worshang, durante entrevista coletiva, segundo a agência EFE.

A polícia prendeu seis pessoas suspeitas de envolvimento no fornecimento da bebida ilegal. As autoridades também trabalham para identificar a origem do produto e esclarecer como ele foi distribuído.

Os casos foram registrados principalmente na subdivisão de Chakpikarong e em áreas vizinhas de Chandel. O governo estadual determinou a abertura de uma investigação para identificar os responsáveis.

Polícia investiga origem do álcool adulterado

As autoridades de Manipur procuram identificar onde a bebida foi produzida e como chegou aos consumidores.

"Prendemos seis pessoas em relação ao caso. Também estamos tentando rastrear a origem da bebida", afirma Worshang.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a composição da bebida suspeita nem sobre a substância que teria provocado as intoxicações.

O chefe do governo estadual de Manipur, Khemchand Yumnam, visitou na sexta-feira, 20, pacientes internados nos hospitais Shija e Babina.

Durante a visita, Yumnam afirmou que o governo investigará o episódio e buscará responsabilizar os envolvidos no fornecimento da bebida.

O número elevado de hospitalizações levou pacientes a unidades públicas e privadas da região. As autoridades não detalharam o estado de saúde dos internados nem quantos permanecem em condição grave.

Casos de intoxicação por bebidas ilegais são recorrentes na Índia

A comercialização de bebidas alcoólicas ilegais ou adulteradas é um problema recorrente na Índia, principalmente em regiões rurais e áreas urbanas de baixa renda.

O preço reduzido dessas bebidas contribui para sua circulação, apesar dos riscos associados à produção e à venda fora dos canais regulamentados.

Em setembro de 2026, pelo menos 19 pessoas morreram em dois episódios relacionados ao consumo de bebidas supostamente adulteradas em Nagaland, outro estado do nordeste indiano.

Nagaland mantém há mais de três décadas uma proibição sobre a venda e o consumo de bebidas alcoólicas.

No caso de Manipur, as autoridades ainda investigam a origem do produto suspeito e a responsabilidade das pessoas detidas.

O balanço de 16 mortos e quase 600 hospitalizados corresponde às informações divulgadas até este domingo, 22, e poderá ser atualizado conforme o avanço das investigações e do atendimento às vítimas.