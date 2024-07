Dois pilotos poloneses alcançam feito histórico ao sobrevoar o K2 paquistanês em planador

Os pilotos de planador poloneses Sebastian Kawa e Sebastian Lampart alcançaram um feito histórico ao se tornarem os primeiros a sobrevoar o topo do K2, o segundo pico mais alto do mundo, no norte do Paquistão, segundo informou nesta quarta-feira, 24, à Agência EFE o Clube Alpino local.

“No sábado, às 16h50, horário local (9h20 de Brasília), Kawa e Lampart foram os primeiros a sobrevoar o cume do K2 em um planador”, revelou Karar Haidri, secretário do Clube Alpino.

Os pilotos conseguiram voar sobre o topo da montanha de 8.611 metros, conhecida como “montanha selvagem” devido às suas duras condições climáticas, e que só é superada em altura pelo Everest.

Nem as rígidas restrições de voo do Paquistão nem os ventos fortes intimidaram a dupla, segundo Haidri.

“O tempo no K2 estava ventoso, também tiveram que enfrentar dificuldades na obtenção das licenças necessárias, uma vez que os voos de todos os tipos são muito restritos em algumas áreas da cordilheira”, detalhou.

Em um vídeo compartilhado pelo piloto Kawa, de 51 anos, em sua conta do Instagram, é possível ver, segundo o próprio relatou, a “bela vista” da camada branca que cobre o K2 e o Broad Peak, a décima segunda montanha mais alta da Terra.

A dupla estava a bordo de um planador Schleicher ASH25 de dois lugares, equipado com oxigênio e um pequeno motor de emergência.

“Um veículo puxou o planador com uma corda até que estivessem no ar”, declarou Haidri, acrescentando que “decolaram do aeroporto de Skardu (atual base operacional da Força Aérea do Paquistão) e depois sobrevoaram o K2 na cordilheira de Karakoram”.

Dias antes, Kawa e Lampart tiveram que transportar seu planador em um trailer desde seu país de origem.