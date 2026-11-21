O presidente do Conselho Europeu, o português António Costa, propôs neste sábado, 21, a criação de um imposto sobre as maiores empresas de tecnologia do mundo, as chamadas "big techs", para financiar o orçamento de longo prazo da União Europeia (UE), válido de 2028 a 2034.

Pela proposta, que integra um novo plano de gastos apresentado em Bruxelas, as empresas pagariam uma contribuição anual equivalente a 3% do faturamento líquido obtido com publicidade online, serviços de intermediação digital e dados gerados pelos usuários, segundo documentos do Conselho Europeu.

O texto também prevê a criação de uma taxa sobre resíduos eletrônicos e o aumento de impostos sobre o tabaco.

"Acho que esta proposta pode nos aproximar de um acordo final", disse.

A iniciativa, no entanto, foi criticada pela França logo após a apresentação. O governo francês classificou o plano como "muito decepcionante" e afirmou que ele não atende aos objetivos previstos para a Política Agrícola Comum (PAC), especialmente no que diz respeito à garantia de apoio à renda dos agricultores.

A cobrança sobre as empresas de tecnologia também pode gerar atritos com os Estados Unidos. O presidente Donald Trump e sua administração já reagiram duramente a multas e medidas adotadas pela UE contra grandes companhias do setor, em especial nas áreas de concorrência e regulação de conteúdo.

Costa, que representa os 27 Estados-membros do bloco, busca alcançar um acordo até o fim do ano equilibrando as contribuições nacionais com novas fontes de receita para a UE.

(Com AFP)