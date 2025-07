Monte Everest: 20 curiosidades que você talvez não saiba sobre o ponto mais alto do mundo

O Monte Everest é o ponto mais alto da Terra. Também por isso é um dos destinos mais cobiçados por alpinistas de todo o mundo — ainda que sua escalada seja mortal para boa parte das pessoas que se aventuraram por lá.

Localizado na majestosa Cordilheira do Himalaia, na fronteira entre o Nepal e o Tibete (China), o Everest não é apenas uma montanha, mas um símbolo de resistência, coragem e superação humana. Formado há aproximadamente 60 milhões de anos pela colisão entre as placas tectônicas Indiana e Eurasiática, o local é considerado uma maravilha natural, e continua a desafiar os limites do ser humano não só com suas condições extremas, mas também com os mistérios e a cultura que a envolvem.

Separamos abaixo 20 curiosidades sobre a montanha mais famosa do mundo. Confira:

20 curiosidades sobre o Monte Everest