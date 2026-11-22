A disputa entre China e Estados Unidos pelo controle das redes de telecomunicações ganhou um novo capítulo. Washington decidiu restringir o acesso de operadoras chinesas a números telefônicos americanos, em uma medida que pode ampliar as tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo.

O Ministério do Comércio da China criticou neste domingo, 22, a decisão dos Estados Unidos de limitar o acesso direto de empresas chinesas de telecomunicações a números telefônicos americanos.

A restrição atinge três das maiores operadoras do país asiático: China Mobile, China Telecom e China Unicom, todas controladas pelo Estado.

A medida foi aprovada na quinta-feira, 19, pela Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC, na sigla em inglês), agência responsável por regular o setor de telecomunicações americano. O órgão afirma que a decisão busca combater chamadas telefônicas automatizadas ilegais, conhecidas como robocalls, utilizadas em campanhas de ligações em massa.

"Sem qualquer base factual, a FCC viola os princípios da não discriminação e da concorrência leal para difamar e reprimir maliciosamente as empresas chinesas de telecomunicações", afirma o Ministério do Comércio da China, em comunicado divulgado neste domingo.

O governo chinês exige que Washington revogue as restrições e afirma que poderá adotar medidas em resposta. A reação ocorre poucos dias depois de um encontro entre os presidentes Xi Jinping e Donald Trump em Shenzhen, na China, durante uma cúpula regional em que os líderes discutiram as relações bilaterais.

Por que os EUA estão restringindo empresas chinesas?

A FCC afirma que a decisão busca proteger as redes telefônicas americanas contra chamadas automatizadas ilegais.

Segundo o órgão regulador, a expansão de empresas e sistemas capazes de realizar grandes volumes de ligações, tanto dentro quanto fora dos Estados Unidos, criou novos desafios para o combate a esse tipo de prática.

A restrição impede o acesso direto das operadoras chinesas a números telefônicos americanos, uma medida que afeta a atuação dessas companhias no setor de telecomunicações dos Estados Unidos.

As empresas atingidas estão entre as principais operadoras da China e são controladas pelo governo de Pequim.

O Ministério do Comércio chinês, porém, contesta a justificativa apresentada pelos americanos e acusa Washington de utilizar medidas regulatórias para prejudicar a concorrência.

Segundo Pequim, as decisões da FCC contrariam "o importante consenso alcançado pelos dois chefes de Estado" e prejudicam a estabilidade das relações econômicas e comerciais entre China e Estados Unidos.

O governo chinês também pediu a revogação das medidas e advertiu que poderá adotar "as medidas necessárias" em resposta, sem detalhar quais seriam essas ações.

Restrições dos EUA também atingem Huawei e laboratórios chineses

A decisão contra as operadoras faz parte de uma série de restrições adotadas pelos Estados Unidos contra empresas chinesas do setor de telecomunicações.

A FCC já havia incluído equipamentos fabricados pela Huawei e por outras companhias chinesas em listas de restrição, alegando riscos à segurança nacional.

Em outubro, o órgão americano também decidiu proibir, a partir de dezembro de 2028, que laboratórios chineses certifiquem dispositivos eletrônicos destinados ao mercado dos Estados Unidos.

Essas certificações são testes utilizados para verificar se aparelhos eletrônicos cumprem os requisitos técnicos exigidos para comercialização no país.

Segundo a FCC, o processo representa uma "via crítica" de acesso às redes de comunicação americanas, o que levou o regulador a ampliar o controle sobre as instituições responsáveis pelos testes.

A agência informou ainda que abriu uma investigação sobre esses laboratórios após identificar, em 2024, que a Huawei operava um centro de testes autorizado pela própria FCC.

China e EUA tentam preservar relações comerciais

A nova disputa ocorre depois de uma reunião entre Xi Jinping e Donald Trump, realizada nesta semana em Shenzhen, na China.

Durante o encontro, o presidente chinês destacou a melhora e a estabilidade das relações entre os dois países.

A reação de Pequim às restrições da FCC mostra, porém, que as divergências sobre tecnologia e telecomunicações continuam presentes na relação bilateral.

Para o governo chinês, as medidas americanas comprometem os entendimentos alcançados pelos presidentes e criam obstáculos para as empresas do país.

Os Estados Unidos, por sua vez, sustentam que as restrições são necessárias para proteger suas redes de comunicação e combater práticas consideradas ilegais.

Até o momento, o Ministério do Comércio da China não detalhou quais medidas poderá adotar caso Washington mantenha as restrições.

(Com informações da AFP)