Vulcão na Indonésia entra em erupção com nível de alerta elevado

Um vulcão no leste da Indonésia entrou em erupção várias vezes, expelindo uma coluna de cinzas a quilômetros de altura. As autoridades elevaram o nível de alerta ao máximo, levando um aeroporto local a suspender as operações hoje.

O Monte Lewotobi Laki-Laki, um vulcão de dois picos com 1.584 metros de altura na ilha de Flores, entrou em uma série de erupções ontem à noite, com a maior delas às 22h46, horário local, enviando material vulcânico 6 km acima de seu pico, conforme comunicou a agência de vulcanologia.

As atividades vulcânicas reiniciaram nesta manhã. A agência registrou várias erupções, incluindo uma que lançou uma torre de cinzas a 2,5 km de altura.

As erupções ocorreram depois que a agência de geologia elevou o nível de alerta do vulcão para o mais alto dos quatro níveis do sistema de alerta da Indonésia na noite passada.

O chefe da agência de geologia, Muhammad Wafid, alertou moradores e turistas para que se mantivessem a pelo menos 6 km da cratera do vulcão e disse que as cinzas vulcânicas poderiam interromper as operações do aeroporto.

"A erupção do Monte Lewotobi Laki-Laki também pode interromper as operações do aeroporto e as rotas de voo se se espalharem em direção à área do aeroporto e às rotas de aeronaves", disse ele em um comunicado.

Moradores, especialmente aqueles de comunidades próximas a rios, também devem ficar em alerta para a possibilidade de inundações perigosas de lahar — um tipo de fluxo de lama ou detritos de materiais vulcânicos — se ocorrerem chuvas fortes, acrescentou Wafid.

Um aeroporto que atende voos domésticos na cidade de Maumere, também em Flores, suspendeu suas operações após as erupções.

O chefe do aeroporto Frans Seda, Partahian Panjaitan, disse à AFP que as autoridades monitorariam os acontecimentos amanhã antes de decidir se reabririam.

Em julho, o vulcão expeliu uma coluna colossal de cinzas de 18 km, forçando o cancelamento de 24 voos no aeroporto internacional na ilha turística de Bali.

O aeroporto de Bali estava operando normalmente sem interrupções, segundo o porta-voz Gede Eka Sandi Asmadi à AFP.

Laki-Laki, que significa homem em indonésio, é irmão do vulcão Perempuan, mais calmo, porém mais alto, com 1.703 m de altura, que significa mulher em indonésio.

A Indonésia, um vasto arquipélago, sofre com atividades sísmicas e vulcânicas frequentes devido à sua posição no "Anel de Fogo" do Pacífico.