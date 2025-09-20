Mundo

Vulcão na Indonésia entra em erupção com nível de alerta elevado

Monte Lewotobi Laki-Laki registrou uma série de erupções

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 09h32.

Um vulcão no leste da Indonésia entrou em erupção várias vezes, expelindo uma coluna de cinzas a quilômetros de altura. As autoridades elevaram o nível de alerta ao máximo, levando um aeroporto local a suspender as operações hoje.

O Monte Lewotobi Laki-Laki, um vulcão de dois picos com 1.584 metros de altura na ilha de Flores, entrou em uma série de erupções ontem à noite, com a maior delas às 22h46, horário local, enviando material vulcânico 6 km acima de seu pico, conforme comunicou a agência de vulcanologia.

As atividades vulcânicas reiniciaram nesta manhã. A agência registrou várias erupções, incluindo uma que lançou uma torre de cinzas a 2,5 km de altura.

As erupções ocorreram depois que a agência de geologia elevou o nível de alerta do vulcão para o mais alto dos quatro níveis do sistema de alerta da Indonésia na noite passada.

O chefe da agência de geologia, Muhammad Wafid, alertou moradores e turistas para que se mantivessem a pelo menos 6 km da cratera do vulcão e disse que as cinzas vulcânicas poderiam interromper as operações do aeroporto.

"A erupção do Monte Lewotobi Laki-Laki também pode interromper as operações do aeroporto e as rotas de voo se se espalharem em direção à área do aeroporto e às rotas de aeronaves", disse ele em um comunicado.

Moradores, especialmente aqueles de comunidades próximas a rios, também devem ficar em alerta para a possibilidade de inundações perigosas de lahar — um tipo de fluxo de lama ou detritos de materiais vulcânicos — se ocorrerem chuvas fortes, acrescentou Wafid.

Um aeroporto que atende voos domésticos na cidade de Maumere, também em Flores, suspendeu suas operações após as erupções.

O chefe do aeroporto Frans Seda, Partahian Panjaitan, disse à AFP que as autoridades monitorariam os acontecimentos amanhã antes de decidir se reabririam.

Em julho, o vulcão expeliu uma coluna colossal de cinzas de 18 km, forçando o cancelamento de 24 voos no aeroporto internacional na ilha turística de Bali.

O aeroporto de Bali estava operando normalmente sem interrupções, segundo o porta-voz Gede Eka Sandi Asmadi à AFP.

Laki-Laki, que significa homem em indonésio, é irmão do vulcão Perempuan, mais calmo, porém mais alto, com 1.703 m de altura, que significa mulher em indonésio.

A Indonésia, um vasto arquipélago, sofre com atividades sísmicas e vulcânicas frequentes devido à sua posição no "Anel de Fogo" do Pacífico.

