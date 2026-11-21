O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 21, que o governo americano não permitirá um possível ataque iraniano com uma “bomba suja” em Washington.

A ameaça foi apontada pela imprensa dos EUA nesta semana, com base em informações da inteligência americana.

“Sabemos muito sobre o que acontece no Irã. Sabemos tudo o que eles dizem. Sabemos quem são e onde estão. Nós descobriremos. Não permitiremos”, disse Trump.

Em coletiva de imprensa na Casa Branca, o presidente dos EUA estava acompanhado do vice JD Vance, do secretário de Estado, Marco Rubio, e do chefe de Gabinete da Casa Branca, Stephen Miller.

Trump também afirmou que a população da capital americana está segura neste momento e questionou por que o Irã atacaria Washington.

A CNN, que revelou a suspeita de que autoridades iranianas poderiam planejar um ataque contra integrantes do alto escalão do governo americano, informou que ainda há dúvidas entre funcionários dos EUA sobre a capacidade de Teerã de executar uma ação desse tipo.

Uma bomba suja é um dispositivo que combina explosivos convencionais com material radioativo. Diferentemente de uma arma nuclear, o artefato não provoca uma explosão atômica, mas pode espalhar substâncias radioativas no ambiente.

(Com informações da EFE)