Autoridades americanas têm dúvidas sobre capacidade do Irã de executar tal ataque (Alex Wroblewski/AFP)
Publicado em 21 de novembro de 2026 às 10h02.
Donald Trump afirmou que os EUA vão impedir um possível ataque do Irã com uma "bomba suja" em Washington. Ele garantiu que a população da capital está segura e questionou o motivo de um ataque. A ameaça foi reportada pela imprensa americana com base em informações de inteligência.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 21, que o governo americano não permitirá um possível ataque iraniano com uma “bomba suja” em Washington.
A ameaça foi apontada pela imprensa dos EUA nesta semana, com base em informações da inteligência americana.
“Sabemos muito sobre o que acontece no Irã. Sabemos tudo o que eles dizem. Sabemos quem são e onde estão. Nós descobriremos. Não permitiremos”, disse Trump.
Em coletiva de imprensa na Casa Branca, o presidente dos EUA estava acompanhado do vice JD Vance, do secretário de Estado, Marco Rubio, e do chefe de Gabinete da Casa Branca, Stephen Miller.
Trump também afirmou que a população da capital americana está segura neste momento e questionou por que o Irã atacaria Washington.
A CNN, que revelou a suspeita de que autoridades iranianas poderiam planejar um ataque contra integrantes do alto escalão do governo americano, informou que ainda há dúvidas entre funcionários dos EUA sobre a capacidade de Teerã de executar uma ação desse tipo.
Uma bomba suja é um dispositivo que combina explosivos convencionais com material radioativo. Diferentemente de uma arma nuclear, o artefato não provoca uma explosão atômica, mas pode espalhar substâncias radioativas no ambiente.
(Com informações da EFE)