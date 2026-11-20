A busca incessante por crescimento financeiro tornou-se o único norte das grandes economias globais. Governos calibram suas decisões com base no Produto Interno Bruto (PIB) e no superávit imediato. O problema, segundo Dasho Karma Ura, é que essa conta esconde os sacrifícios estruturais exigidos para manter o sistema rodando.

Um dos principais arquitetos da transformação da Felicidade Interna Bruta (FIB) em indicadores e instrumentos de política pública no Butão, Ura ajudou a traduzir a filosofia proposta pelo quarto rei do país asiático em uma metodologia palpável para avaliar o desenvolvimento para além da produção econômica. Formado em Filosofia, Política e Economia por Oxford, com doutorado em Desenvolvimento Internacional por Nagoya, ele aliou a pesquisa acadêmica à vivência prática ao participar da elaboração da primeira Constituição butanesa, em 2008, e presidir o fundo nacional de pensão e previdência local entre 2022 e 2025.

O modelo da FIB combina 33 indicadores divididos em nove dimensões. Na avaliação de Ura, países emergentes e grandes potências operam sob a ilusão de que o PIBresolve as mazelas sociais, enquanto, na prática, repassam a conta da destruição ambiental para as gerações futuras.

Abaixo, o pesquisador e formulador de políticas públicas detalha as armadilhas do crescimento a qualquer custo, o peso do endividamento global e critica a visão de mercado aplicada a serviços essenciais do Estado.

Países como Nova Zelândia e Escócia têm tentado implementar "orçamentos de bem-estar". Onde os governos geralmente erram ao tentar importar a lógica da Felicidade Interna Bruta (FIB) do Butão?

A adoção dessa filosofia é muito mais ampla do que imaginamos e o despertar geral no mundo anglo-saxão sobre a necessidade do que eles chamam de bem-estar é altamente encorajador. No entanto, a medição que adotam costuma ser bastante simples: é uma métrica de satisfação com a vida ou bem-estar subjetivo, que basicamente pergunta o quão feliz você está em uma escala de 0 a 10. A Felicidade Interna Bruta é uma medição estrutural e muito mais complexa. O bem-estar psicológico e a satisfação subjetiva estão incluídos nela, mas representam apenas cerca de 4% do peso total de todos os domínios avaliados. A FIB fala de forma muito forte sobre a nossa condição humana e tenta responder a perguntas essenciais sobre o propósito das nossas instituições. Quando as nações olham apenas para a ponta do "estar feliz", perdem a oportunidade de interrogar o verdadeiro papel do governo e de construir uma métrica que realmente oriente políticas macroeconômicas.

Governos de todo o mundo, especialmente em países emergentes, focam na busca incessante por crescimento do PIB. Como o senhor avalia a eficácia dessa estratégia para resolver problemas sociais?

É inegável que a narrativa do crescimento econômico tem sido muito bem-sucedida ao longo do último século na redução da pobreza e na expansão de tecnologias, infraestrutura e serviços. O problema central é o que não entra nessa conta. As condições fundamentais que impulsionam o crescimento são estoques, como o capital ambiental e o capital social. E esses fatores não são sustentados pelo crescimento econômico; na verdade, eles têm sido alvo de um verdadeiro sacrifício. O capital ambiental está caindo e o capital social está caindo para sustentar esse modelo de expansão. Além disso, há a questão da distribuição: o benefício não é compartilhado de forma igualitária. Os frutos do PIB se acumulam muito mais no topo da pirâmide do que no meio ou na base. Hoje, pode haver crescimento econômico nacional, mas não há geração de emprego. A economia cresce, mas a renda mediana da pessoa comum não avança na mesma proporção. O PIB se tornou apenas um número nacional composto, um indicador abstrato que ignora quem realmente está ganhando com ele.

Se o foco exclusivo no avanço econômico cria esse esgotamento, quem paga essa conta no final?

O custo do crescimento de hoje é sempre repassado adiante. Aqueles que já acumulam a riqueza e seguram os frutos do avanço não enfrentam as consequências de suas ações. Eles repassam a conta para outras pessoas, para o ecossistema e para o futuro. À medida que os impactos negativos no clima e no meio ambiente escalam, as consequências não serão sentidas por quem gerou o dano. Serão as pessoas pobres que sofrerão e morrerão. Serão as populações vulneráveis, que não têm recursos para preparar estratégias contra desastres climáticos, que serão afetadas de forma devastadora. Serão milhões e milhões de gerações futuras que pagarão o custo real do crescimento atual. E se esse crescimento gera um benefício totalmente desigual e destrutivo, nós precisamos inevitavelmente questionar a moralidade e a eficácia de como medimos o sucesso das nossas nações.

No Brasil e no mundo, discute-se muito a necessidade de ajustes fiscais e privatização de serviços para equilibrar as contas. Sob a lente da FIB (Felicidade Interna Bruta), qual deveria ser a prioridade financeira do Estado?

A saúde e a educação são bens sociais, bens públicos, e financiá-los é a própria razão de existência de um governo. Se o Estado deixa de financiar a saúde e a educação, há muito pouca justificativa racional para que ele sequer exista. É claro que os governos costumam justificar sua atuação dizendo que fornecem polícia, exército e um sistema de segurança, mas essa é muitas vezes uma narrativa de autopreservação institucional. A saúde e a pesquisa médica devem ser financiadas publicamente em sua totalidade. Quando você privatiza os serviços de saúde e os transforma em uma operação de mercado, o que acontece é que apenas aqueles que podem pagar por bons seguros ganham acesso à vida. Os demais precisam esperar nas filas e, nessa longa espera, muitos morrem. Outro custo oculto absurdo é o dos medicamentos, cujo preço altíssimo no mundo não reflete apenas o custo de produção, mas sim o valor das patentes criadas para recompensar a indústria. A sociedade perde a lealdade e a confiança no governo quando vê serviços essenciais serem tratados apenas como um negócio.

Muitas nações argumentam que não têm espaço fiscal e precisam contrair dívidas sistematicamente para funcionar. Como o senhor enxerga a arquitetura do financiamento global dos governos hoje?

O mundo do financiamento por dívida funciona em um ciclo global no qual alguns países acumulam superávits e outros acumulam déficits constantes, precisando pegar esse dinheiro emprestado no mercado internacional. O grande problema é a irresponsabilidade na ponta do gasto. Muitos governos contraem dívidas exorbitantes e gastam esse dinheiro nos seus "projetos favoritos", obras muitas vezes sem utilidade completa ou que não estão alinhadas com o bem-estar real da população. Além disso, uma parte gigantesca das despesas públicas e do endividamento das nações é feita para sustentar forças militares, forças aéreas, navios de guerra e agências de espionagem. Tudo isso é justificado perante a população sob a alegação de "segurança nacional". Na prática, é um sistema irresponsável que coloca um peso financeiro brutal sobre outras pessoas que nunca escolheram isso, especialmente as gerações futuras, que nascerão herdando os impostos para cobrir os excessos que estamos cometendo no presente.