O secretário-executivo da ONU para Mudanças Climáticas, Simon Stiell, reconheceu neste domingo, 22, que as negociações da COP31 produziram resultados "limitados", aquém do necessário. Apesar disso, defendeu a validade do sistema de decisões baseado no consenso entre os países e anunciou que pretende promover reformas para aperfeiçoar o processo.

Em uma declaração após o encerramento da conferência em Antália, na Turquia, Stiell alertou que o mundo "não pode permitir que isso se repita". Segundo ele, o cenário é preocupante, já que o planeta se aproxima de ultrapassar o limite de 1,5 grau Celsius de aquecimento global, enquanto o custo dos combustíveis fósseis "impulsiona a inflação em todas as economias".

O representante da ONU explicou que os resultados desta edição precisam ser analisados a partir de "duas histórias". A primeira diz respeito à Agenda de Ação, frente na qual foram alcançados avanços concretos. Entre eles, está o compromisso de países que representam metade da economia global de atingir uma participação de 35% da eletrificação até 2035 ou antes.

A segunda envolve as negociações formais entre os países. Nesse eixo, Stiell reconheceu que, embora decisões importantes tenham sido aprovadas — como a relacionada à transição justa — e boa parte dos 165 itens da agenda tenha avançado, não foi possível "cruzar a linha" em questões mais ambiciosas exigidas pela emergência climática.

Questionado por jornalistas sobre o colapso das negociações e as críticas ao método de consenso adotado pela ONU, Stiell rejeitou atribuir a responsabilidade pelo fracasso ao sistema. Ele lembrou que foi esse mesmo mecanismo que possibilitou a aprovação do Acordo de Paris e contribuiu para reduzir as projeções de aquecimento global de quase 5 graus Celsius para os atuais 2,6 graus.

"É o processo que temos e pode funcionar", afirmou Stiell. Ele reconheceu, no entanto, que existe um "debate ativo" sobre como o sistema deve evoluir para responder à urgência climática atual.

Nesse sentido, anunciou que já tomou medidas para envolver especialistas e lideranças externas na avaliação de possíveis áreas de reforma. O secretário-executivo afirmou que defenderá esse trabalho "com um esforço considerável" após a saída de Antália, em conjunto com os países participantes e atores não estatais. Ele ressaltou, porém, que o processo de negociação continua sendo conduzido pelos próprios países.