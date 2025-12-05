Salário mínimo nos EUA: quanto vale em reais?

O salário mínimo federal nos Estados Unidos é de US$ 7,25 por hora trabalhada.

Apesar da definição, os estados e condados (counties) têm autonomia para estabelecer um mínimo diferente do estabelecido pelo governo central. A idade dos trabalhadores e a renda da empresa também podem influenciar os pagamentos.

A regra do salário mínimo não é aplicada a pessoas com menos de 20 anos durante os primeiros três meses em um novo emprego e aos estudantes. Os universitários que estudam em tempo integral e trabalham no varejo, em serviços, na agricultura ou em faculdades recebem apenas 85% do valor do salário mínimo até concluírem a formação.

Qual valor do salário mínimo nos EUA?

A regra federal estabelece que o salário mínimo é US$ 7,25 por hora trabalhada. No entanto, assim como ocorre com outras leis do país, os estados e condados podem definir valores diferentes para seus territórios.

Nos Estados Unidos, os estados têm liberdade jurídica para estabelecer suas próprias leis em diversas áreas, de forma mais ampla do que no Brasil.

Confira qual o salário mínimo em cada estado americano, por hora trabalhada, de acordo com dados do Departamento do Trabalho.

Alabama - US$ 7,25

Alasca - US$ 13

Arizona - US$ 14,70

Arkansas - US$ 11

Califórnia - US$ 16,50

Carolina do Norte - US$ 7,25

Carolina do Sul - US$ 7,25

Colorado - US$ 14,81

Connecticut - US$ 16,35

Dakota do Norte - US$ 7,25

Dakota do Sul - US$ 11,50

Delaware - US$ 15,00

Distrito de Colúmbia - US$ 17,95

Flórida - US$ 13,00

Geórgia - US$ 5,15

Guam - US$ 9,25

Havaí - US$ 14

Idaho - US$ 7,25

Illinois - US$ 15,00

Indiana - US$ 7,25

Ilhas Mariana do Norte - US$ 7,25

Ilhas Virgens Americanas - US$ 10,50

Iowa - US$ 7,25

Kansas - US$ 7,25

Kentucky - US$ 7,25

Luisiana - US$ 7,25

Maine - US$ 14,65

Maryland - US$ 15,00

Massachusetts - US$ 15,00

Michigan - US$ 12,48

Minnesota - US$ 11,13

Mississippi - US$ 7,25

Missouri - US$ 13,75

Montana - US$ 10,55 para empresas com renda anual acima de US$ 110 mil e US$ 4 para negócios com lucro inferior

Nebraska - US$ 13,50

Nevada - US$ 12,00

Novo México - US$ 12,00

Nova Hampshire - US$ 7,25

Nova Jersey - US$ 15,49

Nova York - US$ 15,50; exceto na cidade de Nova York e nos condados de Nassau, Suffolk e Westchester é US$ 16,50

Ohio - US$ 10,70 para empresas com renda anual bruta acima de US$ 394 mil e US$ 7,25 para negócios com lucro inferior a US$ 194 mil

Oklahoma - US$ 7,25 para empresas com renda anual acima de US$ 100 mil ou com mais de dez funcionários e US$ 2 para outros negócios

Oregon - US$ 15,05; exceto na região metropolitana de Portland (US$ 16,30) e em condados não urbanizados (US$ 14,05)

Pensilvânia - US$ 7,25

Porto Rico - US$ 10,50 para empresas sob a FLSA (exceto funcionários agrícolas e de governos locais/estaduais); US$ 7,25 para o restante

Rhode Island - US$ 15,00

Tennessee - US$ 7,25

Texas - US$ 7,25

Utah - US$ 7,25

Vermont - US$ 14,01

Virgínia - US$ 12,41

Virgínia Ocidental - US$ 8,75

Washington - US$ 16,66

Wisconsin - US$ 7,25

Wyoming - US$ 5,15

A Geórgia e Wyoming têm os menores pagamentos mínimos, de US$ 5,15, e Washington (capital do país) tem o maior, de US$ 16,66.

Como funciona o salário mínimo nos Estados Unidos?

Diferente do Brasil, em que o salário mínimo é um valor mensal fixo, nos EUA o valor recebido após um mês de trabalho pode variar.

Isso ocorre porque no país os salários são proporcionais às horas realizadas. Por norma, os americanos cumprem 40 horas semanais divididas em oito horas de trabalho por dia. Conforme a lei federal, as horas extras — chamadas de 'overtime' — devem ser remuneradas com adicional de 50% do valor acordado.

Comparação do salário mínimo nos EUA e no Brasil

Em 2025, o salário mínimo no Brasil é de R$ 1.518,00 mensais. Considerando as regras de horas trabalhadas explicadas acima e o valor mínimo federal, no mesmo período, um trabalhador americano recebe US$ 1.160,00.

Ao converter o valor para o Real, o salário mínimo americano, desconsiderando horas extras, seria de R$ 6.181,18.

Custo de vida nos Estados Unidos: o que o salário mínimo paga?

Nos Estados Unidos, a linha da pobreza (Federal Poverty Guideline - FPG) é definida como um ganho anual inferior a US$ 15.650. Com o cálculo do mínimo federal, um trabalhador que ganha o salário mínimo o ano todo, e trabalha 40 horas semanais, receberia US$ 13.920 em doze meses.

Ou seja, dentro dos padrões americanos, uma pessoa que recebe este valor está abaixo da linha da pobreza. No entanto, é importante lembrar que esse valor aumenta em alguns estados, como na capital do país. Por exemplo, em Washington (DC), o mínimo anual recebido seria de US$ 31.987,20. Neste caso, o valor ultrapassa a linha da pobreza federal.

A Calculadora do Salário Digno do MIT (MIT Living Wage Calculator) também aponta um valor que permitiria sustentar um estilo de vida confortável no país. Para a instituição, o valor anual mínimo para manter esse padrão é de US$ 68.499.

Diferença entre salário mínimo e médio nos EUA

Um estudo realizado pelo Bureau of Labor Statistics dos EUA em 2024 apontou que apesar do salário mínimo, o ganho médio anual no país é maior. Os homens recebem cerca de US$ 63.960 por ano, enquanto as mulheres recebem US$ 53.404.

Além da disparidade salarial entre gêneros, a análise também aponta que, em média, os americanos conseguem faturar cerca de quatro vezes mais do que o cálculo com a remuneração mínima federal mostra.

Quem tem direito ao salário mínimo nos EUA?

Todos os trabalhadores, exceto jovens com menos de 20 anos nos primeiros 90 dias de trabalho e estudantes universitários, têm direito ao salário mínimo nos Estados Unidos.

Outro grupo que também não precisa seguir a regra do salário mínimo são os garçons e outros cargos que recebem gorjetas. No entanto, a regra só é válida se o salário-base somado às gorjetas for igual ou superior ao mínimo estabelecido pelo estado e município.

Nesses casos, o mínimo definido pelo governo federal americano é de US$ 2,13 por hora.

Como o salário mínimo dos EUA se compara ao de outros países desenvolvidos

Em comparação com outros países, a remuneração mínima federal por hora nos Estados Unidos fica abaixo da média.

No vizinho Canadá, a remuneração em dólar é em média US$ 10,20 por hora; na Alemanha, o valor mínimo pago por hora é de US$ 10,69 e na Inglaterra o valor sobe ainda mais: US$ 12,10 por hora.