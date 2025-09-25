Donald Trump assina pedido de aplicação de pena de morte em Washington

O presidente Donald Trump assinou nesta quinta-feira, 25, um memorando presidencial direcionado ao Procurador-Geral e o Procurador Federal de Washington (DC), no qual ele recomenda a aplicação integral das leis federais de pena de morte.

A ordem instrui os promotores federais a aplicar a pena "para fazer cumprir integralmente as leis federais de pena de morte para impedir e punir os crimes mais hediondos na capital do nosso país".

A medida se baseia na Ordem Executiva 14164 que Trump assinou no primeiro dia de mandato para restaurar a aplicação adequada da pena de morte federal.

Intervenções federais em grandes cidades

Segundo a Casa Branca, a medida vem em resposta a políticas lenientes do distrito federal nos últimos anos alimentaram uma "emergência criminal". Trump havia prometido durante a campanha "assumir o controle da capital horrivelmente administrada de nossa nação" e transformá-la "na capital mais bonita do mundo".

No dia 11 de agosto, o presidente anunciou a mobilização da Guarda Nacional e utilizou a Seção 740 do Home Rule Act para intervir ao nível federal na segurança pública de Washington (DC). A política vem juntamente com intervenções federais em diversas cidades, como Los Angeles durante a onda de protestos em junho.