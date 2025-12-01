Salário mínimo 2026: saiba valor e quanto vai aumentar

O governo federal reduziu a projeção para o salário mínimo de 2026. A nova estimativa, enviada pelo Ministério do Planejamento ao Congresso, prevê um piso de R$ 1.627, um pouco abaixo dos R$ 1.631 calculados anteriormente. A mudança acontece porque a inflação deve fechar o ano mais baixa do que o esperado, o que ajusta os parâmetros usados no Orçamento do próximo ano.

Qual é o valor do salário mínimo 2026? Projeção oficial e atualizações

A projeção considera o movimento mais moderado dos preços em 2024. O IPCA-15, prévia da inflação, subiu 0,20% em novembro e acumula 4,5% em 12 meses, dentro do limite da meta. O salário mínimo, porém, é calculado com base no INPC, que será divulgado em 10 de dezembro e só então o valor final será definido.

Se a estimativa for confirmada, o salário mínimo de 2026 deve ter um reajuste próximo de 7,2% em relação ao valor atual.

Quem será impactado pelo reajuste do salário mínimo 2026?

O salário mínimo é a referência usada pelo governo para calcular uma série de pagamentos federais e afeta a renda de milhões de pessoas — segundo dados do Censo Demográfico de 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 35,3% dos trabalhadores brasileiros recebem até um salário.

Além disso, o valor segue como base para o pagamento de aposentadorias e pensões do INSS, Benefício de Prestação Continuada (BPC), seguro-desemprego, abono salarial e outros programas sociais vinculados ao piso, então, cada reajuste modifica automaticamente essas despesas.

Quanto é o salário mínimo em 2025?

O salário mínimo em vigor é de R$ 1.518, valor acima da projeção inicial do governo para 2025. A proposta orçamentária enviada ao Congresso (PLN 26/24) em agosto de 2024 previa um piso de R$ 1.509, com aumento estimado de 6,87% sobre os R$ 1.412 pagos até então. O valor final foi ampliado após a consolidação dos índices de inflação usados no cálculo.

Histórico do salário mínimo antes de 2026

Nos últimos dez anos, o salário mínimo passou de R$ 788 (2015) para R$ 1.518 (2025). No período, o piso teve crescimento nominal de 92,7%, impulsionado por reajustes anuais.

Valores do salário mínimo (2015–2024)

2025: R$ 1.518 (+7,9%)

2024: R$ 1.412 (+6,97%)

2023 (maio): R$ 1.320 (+1,38%)

2023 (janeiro): R$ 1.302 (+7,43%)

2022: R$ 1.212 (+10,18%)

2021: R$ 1.100 (+5,26%)

2020 (fevereiro): R$ 1.045 (+0,58%)

2020 (janeiro): R$ 1.039 (+4,11%)

2019: R$ 998 (+4,61%)

2018: R$ 954 (+1,81%)

2017: R$ 937 (+6,48%)

2016: R$ 880 (+11,68%)

2015: R$ 788 (+8,84%)

Como é calculado o salário mínimo?

O cálculo para o piso base estipulado pelo governo usa dois componentes:

Inflação pelo INPC, que mostra quanto os preços subiram em 12 meses até novembro. Essa parte do reajuste permite repor o poder de compra, ou seja, garantir que o trabalhador compre as mesmas coisas, apesar da alta dos preços.

que mostra quanto os preços subiram em 12 meses até novembro. Essa parte do reajuste permite repor o poder de compra, ou seja, garantir que o trabalhador compre as mesmas coisas, apesar da alta dos preços. Crescimento do PIB de dois anos antes: se a economia cresceu, o mínimo recebe um aumento extra, chamado de ganho real. Esse acréscimo é limitado a 2,5% pelo arcabouço fiscal para evitar que o salário mínimo aumente acima do que o governo consegue pagar.

Essa regra busca equilibrar a reposição da inflação com ganhos reais compatíveis com o orçamento público — vale lembrar que o piso é o valor base para benefícios como aposentadorias, pensões, BPC e seguro-desemprego. Cada R$ 1 a mais no salário mínimo gera impacto de cerca de R$ 400 milhões nas contas federais.

Qual a diferença entre salário mínimo nominal e salário mínimo real?

O salário mínimo nominal é o valor fixado em reais, que o trabalhador recebe no contracheque.

Já o salário mínimo real mostra quanto esse dinheiro realmente compra, porque desconta a inflação. A diferença entre eles está no poder de aquisição: o nominal indica o valor do pagamento; o real indica o que aquele valor consegue adquirir em bens e serviços. Só há ganho real quando o reajuste do salário é maior do que a inflação do período.

Por exemplo, o salário mínimo nominal de 2025 é de R$ 1.518. Se a projeção para 2026 ficar em torno de R$ 1.627, o aumento seria de cerca de 7,2%. Caso a inflação acumulada esteja perto de 4,5%, esse reajuste acima da alta de preços significa ganho real, pois o trabalhador passa a comprar um pouco mais do que no ano anterior.

O movimento contrário também é possível. Se, hipoteticamente, o salário mínimo voltasse a R$ 1.412, valor pago em 2024, mesmo que a inflação acumulada fosse de 4,5%, haveria perda real. Isso porque o trabalhador receberia menos enquanto os preços seguiriam mais altos. Nesse cenário, o salário nominal estaria menor, e o salário real (o poder de compra) cairia ainda mais em relação ao ano anterior.